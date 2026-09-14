Villámcsapás a semmiből, erről hallgatott Ruff Bálint és Kármán András: brutálisan megemeli a cigaretta és más dohánytermékek adóját a Tisza – már holnap megszavazhatja a parlament
Eddig rejtve maradt a nyilvánosság elől, de múlt pénteken este a Tisza-kormány törvényjavaslatot nyújtott be a cigarettaadó megemeléséről. Az elfogadás tempója villámgyors: kedden már szavazna is róla a parlament.
Első olvasatra nem csak ez furcsa az előterjesztésben, ami itt tekinthető meg. Hanem például az is, hogy az egészet egy salátatörvényben rejtették el és erről semmilyen megjegyzést utalást nem tett a magyar kormány, noha ma egész nap parlamenti ülést tartottak.
Pedig hétfőn kivételes eljárásban tűzték napirendre és kedden már el is fogadnák.
A rendkívüli jogalkotási tempó a kormányváltás előtti gyakorlatot idézi, amelyet számtalanszor ért kritika a nyilvánosságban.
Cigaretta, dohány: brutálisan megemeli az adóját a Tisza-kormány, holnap szavaz a parlament
Az Országgyűléshez péntek este, szeptember 11-én 18:38-kor benyújtott törvényjavaslat alapvetően az üzemanyag-áremelkedéshez kapcsolódó intézkedésekről szól, ugyanakkor jobban megvizsgálva kiderült belőle, hogy jelentősen módosítja a dohánytermékek jövedéki adóját is.
A javaslatot Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes, Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, az előadója pedig Kármán András pénzügyminiszter. Kettejük elképzelése szerint termékkategóriánként eltérő mértékben emelné a Tisza-kormány a dohánytermékek jövedéki adóját.
A cigaretta jövedéki adója az előterjesztés szerint 36 720 forint/ezer darab és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de legalább 59 800 forint/ezer darab lenne. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
egy doboz cigaretta ára, csaknem 10 százalékkal, majd 300 forinttal emelkedne dobozonként.
- A szivar és szivarka után a kiskereskedelmi ár 14 százaléka, de legalább 6100 forint/ezer darab,
- a finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány után 32 200 forint/kilogramm és az ár 5 százaléka,
- a töltőfolyadék után pedig 41 forint/milliliter lenne az adó.
- Az újabb termékkategóriákat is külön adómérték érintené: a dohányt tartalmazó vagy dohánnyal együtt fogyasztott egyszer használatos termékek után 50 forint/darab,
- azok folyadéka után 100 forint/milliliter,
- a füst nélküli dohánytermék után 32 200 forint/kilogramm,
- a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék után 31 610 forint/kilogramm,
- a hevített termék után pedig 50 forint/darab
lenne a jövedéki adó. Érdekes egyébként, hogy a kormány nem egységesen emeli az adót. Saját indokolása szerint a dohánygyártmányok jövedéki adómértékét „termékkategóriánként differenciált mértékben” módosítja.
A kormány szerint a különbségtétel során figyelembe vették, hogy egyes termékek adóterhelése az általuk helyettesíthető dohánytermékekhez képest alacsonyabb.
Novembertől drágítja meg a cigarettát és a dohányt Magyarországon a Tisza-kormány
Ahogy arról írtunk, a jogalkotás sebessége önmagában is extrém. A kormány hétfőre kivételes eljárást kezdeményezett, amelyben a módosító javaslatok benyújtására mindössze három óra állt rendelkezésre. Az összevont vitát és a zárószavazást egyaránt kedden, szeptember 15-én tartanák meg, vagyis a péntek este benyújtott salátatörvényt néhány munkanap alatt elfogadná az Országgyűlés.
Fogyasztói szempontból ugyanakkor a legnagyobb kérdés, hogy mikortól drágul a cigaretta és a dohány Magyarországon? Nos, erre sem hagyott sok időt a Tisza-kormány: a dohánytermékeket érintő új adómérték a javaslat szerint
2026. november 1-jén lépne hatályba.
Az indokolás szerint a módosítás célja egyebek mellett a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása, a költségvetési bevételek biztosítása és a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló aszimmetriák mérséklése.
Az viszont nem derült ki, mire ez a nagy sietség, és miért nem kommunikáltak ezekről a terveikről előzetesen Magyar Péterék.