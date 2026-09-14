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költségvetés
Tisza-kormány
Kármán András
Ruff Bálint
dohány
cigaretta
adóemelés

Villámcsapás a semmiből, erről hallgatott Ruff Bálint és Kármán András: brutálisan megemeli a cigaretta és más dohánytermékek adóját a Tisza – már holnap megszavazhatja a parlament

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Nagyon rossz világ jön a dohányosokra Magyarországon. A cigaretta doboza 300 forinttal drágul, de szinte minden más termék árát is alaposan megdobja a jövedéki adó emelése. A Tisza-kormány valamiért erről elfelejtett szólni a magyar fogyasztóknak, pedig a javaslatot villámtempóban fogadják el.
Hecker Flórián
2026.09.14, 20:55
Frissítve: 2026.09.14, 21:47

Eddig rejtve maradt a nyilvánosság elől, de múlt pénteken este a Tisza-kormány törvényjavaslatot nyújtott be a cigarettaadó megemeléséről. Az elfogadás tempója villámgyors: kedden már szavazna is róla a parlament.

cigaretta, Ruff Bálint
Cigaretta, dohány: brutálisan megemeli az adóját a Tisza-kormány, holnap szavaz a parlament / Fotó: AFP

Első olvasatra nem csak ez furcsa az előterjesztésben, ami itt tekinthető meg. Hanem például az is, hogy az egészet egy salátatörvényben rejtették el és erről semmilyen megjegyzést utalást nem tett a magyar kormány, noha ma egész nap parlamenti ülést tartottak.

Pedig hétfőn kivételes eljárásban tűzték napirendre és kedden már el is fogadnák.

A rendkívüli jogalkotási tempó a kormányváltás előtti gyakorlatot idézi, amelyet számtalanszor ért kritika a nyilvánosságban.

Cigaretta, dohány: brutálisan megemeli az adóját a Tisza-kormány, holnap szavaz a parlament

Az Országgyűléshez péntek este, szeptember 11-én 18:38-kor benyújtott törvényjavaslat alapvetően az üzemanyag-áremelkedéshez kapcsolódó intézkedésekről szól, ugyanakkor jobban megvizsgálva kiderült belőle, hogy jelentősen módosítja a dohánytermékek jövedéki adóját is.

A javaslatot Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes, Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, az előadója pedig Kármán András pénzügyminiszter. Kettejük elképzelése szerint termékkategóriánként eltérő mértékben emelné a Tisza-kormány a dohánytermékek jövedéki adóját.

A cigaretta jövedéki adója az előterjesztés szerint 36 720 forint/ezer darab és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de legalább 59 800 forint/ezer darab lenne. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

egy doboz cigaretta ára, csaknem 10 százalékkal, majd 300 forinttal emelkedne dobozonként.

  • A szivar és szivarka után a kiskereskedelmi ár 14 százaléka, de legalább 6100 forint/ezer darab,
  • a finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány után 32 200 forint/kilogramm és az ár 5 százaléka,
  • a töltőfolyadék után pedig 41 forint/milliliter lenne az adó.
  • Az újabb termékkategóriákat is külön adómérték érintené: a dohányt tartalmazó vagy dohánnyal együtt fogyasztott egyszer használatos termékek után 50 forint/darab,
  • azok folyadéka után 100 forint/milliliter,
  • a füst nélküli dohánytermék után 32 200 forint/kilogramm,
  • a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék után 31 610 forint/kilogramm,
  • a hevített termék után pedig 50 forint/darab

lenne a jövedéki adó. Érdekes egyébként, hogy a kormány nem egységesen emeli az adót. Saját indokolása szerint a dohánygyártmányok jövedéki adómértékét „termékkategóriánként differenciált mértékben” módosítja.

A kormány szerint a különbségtétel során figyelembe vették, hogy egyes termékek adóterhelése az általuk helyettesíthető dohánytermékekhez képest alacsonyabb.

Novembertől drágítja meg a cigarettát és a dohányt Magyarországon a Tisza-kormány

Ahogy arról írtunk, a jogalkotás sebessége önmagában is extrém. A kormány hétfőre kivételes eljárást kezdeményezett, amelyben a módosító javaslatok benyújtására mindössze három óra állt rendelkezésre. Az összevont vitát és a zárószavazást egyaránt kedden, szeptember 15-én tartanák meg, vagyis a péntek este benyújtott salátatörvényt néhány munkanap alatt elfogadná az Országgyűlés.

Fogyasztói szempontból ugyanakkor a legnagyobb kérdés, hogy mikortól drágul a cigaretta és a dohány Magyarországon? Nos, erre sem hagyott sok időt a Tisza-kormány: a dohánytermékeket érintő új adómérték a javaslat szerint

2026. november 1-jén lépne hatályba.

Az indokolás szerint a módosítás célja egyebek mellett a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása, a költségvetési bevételek biztosítása és a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló aszimmetriák mérséklése.

Az viszont nem derült ki, mire ez a nagy sietség, és miért nem kommunikáltak ezekről a terveikről előzetesen Magyar Péterék.

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