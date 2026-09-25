Ilyen még nem volt, épül Magyarország új erőműve: ez lesz az egyik legnagyobb, az MVM mellé olasz és török óriáscégek is beszálltak – 2000 betoncölöpöt vernek le a földbe

Megkezdődött a Tisza CCGT projekt cölöpözési munkafázisa a Tisza Erőmű területén, mert minden építkezés a biztos alapokkal kezdődik – közölte Facebook-oldalán az MVM Csoport.

Megkezdődött a Tisza CCGT projekt cölöpözési munkafázisa/Fotó: https://balance.mvm.hu/

A cölöpözés célja a talaj megerősítése, teherbírásának javítása

A bejegyzésben azt írják, a talajmegerősítési technológia, valamint az épület- és gépalapok együtt biztosítják az erőmű főberendezései, a gáz- gőzturbinák és generátoraik által okozott statikus és dinamikus terhelés megfelelő elosztását a tervezett 25 éves élettartam során, ezért a stabil és megfelelően kialakított alapozás kiemelt jelentőségű a majdani üzembiztos működés szempontjából.

A talaj megerősítésére azért van szükség, mert a beruházás részben feltöltött területen valósul meg. A kivitelezést részletes talajmechanikai vizsgálatok és végeselemes modellel támogatott tervezés előzte meg.

A munkák során több, mint 2000 cölöp készül el, a folyamat pedig előreláthatóan három hónapot vesz igénybe. Jelenleg 21 méter hosszúságú és 800 mm átmérőjű beton cölöpök kivitelezése zajlik. A cölöpök ún. CFA (continuous flight augering, magyarul folytonos spirállal fúrt) technológiával készülnek.

A cölöpözést követően kezdődhet meg a gépalapok kialakítása, amely a fő erőművi berendezések későbbi telepítésének egyik fontos előfeltétele. A mostani munkafázis így jelentős mérföldkő a Tisza CCGT beruházás előrehaladásában.

A Tisza CCGT projekt

A Tisza CCGT erőmű Magyarország egyik legjelentősebb új energiatermelési beruházása, amely korszerű, nagy hatékonyságú kombinált ciklusú gázturbinás technológiára épül. A projekt Tiszaújvárosban, a korábbi Tisza Erőmű területén valósul meg, barnamezős fejlesztésként, a meglévő ipari infrastruktúra adottságaira támaszkodva.

Célja egy modern, rugalmas és környezetkímélő erőmű létrehozása, amely hosszú távon hozzájárul Magyarország villamosenergia-rendszerének stabil és megbízható működéséhez.

A Tisza CCGT meghatározó szerepet tölt be az energiarendszer rugalmasságának erősítésében is: magas hatásfokú, alacsony kibocsátású működése jól illeszkedik a megújuló energiaforrások növekvő arányához, és hatékonyan támogatja azok rendszerintegrációját. A két blokkból álló, mintegy 1 000 MW beépített teljesítményű erőmű Magyarország egyik legnagyobb kombinált ciklusú gázerőműve lesz, éves villamosenergia-termelése pedig számottevő mértékben járul hozzá a hazai igények kielégítéséhez.