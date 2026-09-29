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Itt a vége, nincs tovább: hivatalosan is csődeljárás alá került Magyarország egyik legnagyobb építőipari vállalata

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Csődeljárás indult a Bayer Construct ellen. Az építőipari vállalatot fizetési moratórium védi, a hitelezőknek pedig szigorú, jogvesztő határidőn belül kell bejelenteniük követeléseiket a bíróság által kijelölt vagyonfelügyelőnek.
VG
2026.09.29, 21:27
Frissítve: 2026.09.29, 21:43

A Fővárosi Törvényszék döntése értelmében szeptember 25-én hivatalosan is megkezdődött a Bayer Construct Zrt. csődeljárása – erről jelent meg közlemény kedd este a BÉT honlapján.

Csődeljárás indult a Bayer Construct ellen
Csődeljárás indult a Bayer Construct ellen / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Egy kormányrendelet alapján az ügy stratégiailag kiemelt jelentőségű eljárásnak számít. A bírósági végzés közzétételének napjától a vállalatot fizetési moratórium illeti meg, amely átmeneti védettséget biztosít a céggel szemben fennálló, valamint a moratórium ideje alatt esedékessé váló pénzkövetelésekkel szemben.

A Bayer Construct csődeljárásáról

A moratórium azonban nem terjed ki minden fizetési kötelezettségre: a bírósági közlemény külön is megemlíti kivételként például a munkabéreket. A csődeljárás célja nem a társaság automatikus megszüntetése, hanem lehetőséget teremt arra, hogy az adós rendezze pénzügyi helyzetét, és megállapodásra jusson hitelezőivel.

A Fővárosi Törvényszék a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelte ki vagyonfelügyelőként.

A társaság feladata lesz többek között a Bayer Constructtal szembeni követelések nyilvántartásba vétele, valamint az építőipari vállalat gazdasági tevékenységének figyelemmel kísérése. A vagyonfelügyelő emellett közreműködik a hitelezőkkel kötendő egyezség előkészítésében is. Ez kulcsfontosságú része lesz az eljárásnak, hiszen a csődeljárás kimenetele szempontjából meghatározó, hogy sikerül-e olyan megállapodást kialakítani, amelyet a hitelezők is elfogadnak.

Az állam döntése után maga kezdeményezte a csődöt az építőipari vállalat

Magyar Péter kormánya augusztus 3-án jelentette be, hogy nem köti meg a zuglói irodakomplexum végleges adásvételi szerződését, mivel a kabinet szerint a beruházó nem teljesítette az előszerződésben vállalt feltételeket. Az előző kormány 2023 novemberében kötött előszerződést az irodakomplexum megvásárlására, a végleges adásvétel egyik feltétele azonban az volt, hogy 2026. június 30-ig lekerüljenek az érintett ingatlanokról az elővásárlási jogokra vonatkozó bejegyzések.

Ez nem történt meg, a tulajdoni lapok szerint a zuglói önkormányzat elővásárlási joga az építési telkek egy részén továbbra is fennmaradt. A Tisza-kormány erre hivatkozva augusztus 3-án bejelentette, hogy eláll az irodakomplexum megvásárlásától. A Bayer-csoport ezt követően jelezte, hogy jogi lépésekre készül, ha az állam felmondja a szerződést. Vitézy Dávid augusztus 14-én arról beszélt, hogy a Zugló Városközpont ügyéből várhatóan per lesz az állam és a Bayer Construct között.

A kormány álláspontja ezzel szemben az volt, hogy a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződés több feltételét, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szerint pedig az ingatlanok egy részét továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga. Az MNV álláspontja szerint mivel a zárási feltételek közel fele nem teljesült, az állam jogszerűen állhatott el a szerződéstől.

Végül agusztus 26-án Bayer Construct csődeljárást kezdeményezett maga ellen. Balázs Attila vezérigazgató a dolgozóknak írt levélben a zuglói beruházás okozta pénzügyi nehézséggel magyarázta a döntését.

A vállalat jelezte azt is, a csődeljárás kezdő időpontjától számított 90 napon belül egyezségi tárgyalást tart a hitelezőkkel, amelynek során kezdeményezi a csődegyezségi megállapodás megkötését.

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