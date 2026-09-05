Nem kell ahhoz kevesebbet fogyasztatnunk, hogy spóroljunk, de óriásit lehet bukni – minden, amit a „D"-tarifáról tudni akart
Már nem távoli, hanem sokak számára azonnal kihasználható lehetőség a háztartási energiafelhasználás olyan átrendezése, amelynek eredményeként kevesebbet kell fizetni az áramért. Már azzal előbbre vagyunk, ha az elektromos fűtést programozható termosztáttal használjuk, a bojlert vezérelt mérővel üzemeltetjük, a fűtést és a légkondicionálót pedig távolról, akár mobiltelefonnal is irányíthatjuk. De ez csak a kezdet, megérni nagyban is játszani. Januárban jön a D tarifa.
A háztartási energiával akkor tudunk jól gazdálkodni, ha mérni tudjuk a napon belüli felhasználásunkat, és többféle tarifához is hozzáférünk a nap egyes időszakaiban. Ekkor ugyanis a nagyobb energiaigényű tevékenységeinket átterelhetjük azokra az órákra, amikor éppen olcsóbb az áram. A megtakarítás persze látványosabb, ha eleve nagyobb a fogyasztásunk. A lakosság egy része viszont több villamos energiát használ annál az évi 2523 kilowattóránál, amennyit 2022 augusztusa óta még rezsicsökkentett, nagyjából bruttó 36, 1 forintos kilowattóránkénti egységárral fizethet ki. A rezsivédett sáv felett vételezett mennyiség bruttó egységára az MVM-nél és az E.ON-nál Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntése alapján
- Az A1 és az A2 díjszabásban 70,1 forint,
- A B alaptarifa, azaz a vezérelt éjszakai áram esetén 60,9 forint,
- A B komfort tarifa, amely a vezérelt használatkor vezető igénybe, napi 12 óra felfűtési idővel, szintén 60,9 forint.
Vagyis, jobb nem kilépni a rezsivédett sávból. (A hőszivattyúkhoz használt H tarifánál nincs átlagfogyasztási korlát: ez a fűtési szezonban (október 15. és április 15. között) a kedvezményes, nagyjából 23 Ft/kWh-s áron számolható el.)
Az átlagfogyasztás éves mennyisége az egyetemes szolgáltatásra jogosult, nem lakossági felhasználók (mikrovállalkozások) esetében 4606 kilowattóra.
Indulhat a tőzsdézés
A napokban az állami MVM a napokban olyan tarifát hirdetett meg az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfeleinek, amelynek célcsoportja az átlagfogyasztásból kilépő háztartások, mikroávllalkozások. Illetve, még a kockáztatásra némileg nyitottak is. A D – dinamikus – árazást választói ugyanis nem fix árat fizetnek, hanem egy olyat, amely követi a pillanatnyi piaci árakat, azok pedig mozognak. Emiatt a D tarifás ügyfél nem tudja előre, hogy mennyit takaríthat meg. E kockázat ellen ugyanakkor védelmet védelmet jelent, hogy a D tarifát választók az átlagfogyasztás mennyiségéig továbbra is a hatósági árat fizetik, és csak az afeletti mennyiséggel „tőzsdézhet" az MVM-mel. Vagyis egy háztartásnak módja sincs a teljes áramfelhasználásával a piacra lépni: a D tarifa alapértelmezésben két árkategóriával dolgozik: a fix hatósági árral, és a HUPX-alapú mozgóval. A Világgazdaság azon kérdésére, hogy az ügyfél miért nem választhatja a teljes fogyasztására a D tarifát, a társaság nem is válaszolt.
További védelem, hogy mivel ismert a tőzsdei áramárak napon belüli ciklikussága, ahhoz igazodni is tudunk. Erre alapozva dönthetünk arról, hogy mikor érdemes több villamos energiát használni, és mely órákban jobb életbe léptetni a házi áramválságtervet.
A lakosságnak akár az ötöde is rácsaphat a lehetőségre
Megtudtuk viszont az MVM-től, hogy az éves villamosenergia felhasználás a fogyasztási helyek mintegy 19 százalékánál haladja meg valamilyen mértékben a rezsicsökkentett mennyiséget. Az országban jelenleg közel 750 ezer okosmérő üzemel. Az okosmérő megléte ugyanis feltétele a D tarifa igénybevételének saját informálódásunk, a távleolvasás miatt, de főleg, mert a dinamikus ár kiszámítása az ügyfél negyedórás fogyasztása és az adott negyedórákhoz tartozó piaci árak alapján történik.
Kétkomponensű a D tarifa
A D árszabásnak további kockázata is van az ügyfél rosszul időzített áramfogyasztásán és a piaci árak mozgásán felül. A piaci árak akár olyan magasak is lehetnek, ami miatt végül még nő is az ügyfél számlája. További rizikó , hogy a magyar áramtőzsdén, a HUPX-en az árszámítás alapját jelentő jegyzések euró/megawattórában születnek, az átváltás az MNB napi deviza középárfolyama alapján történik. Így a forint/euró árfolyamváltozások is közvetlenül hatnak a sávhatár feletti mennyiség elszámolási árára.
A Világgazdaság arról is érdeklődött, hogy az MVM telepít-e okosmérőt annak a lakossági ügyfélnek, akinek erre szüksége van a D tarifa igénybevételéhez. A társaság a válaszban emlékeztetett, hogy korábban az évi 5000 kilowattóránál többet fogyasztó ügyfeleknél, valamint a háztartási méretű kiserőműveket telepítőknél a területileg illetékes elosztótársaságok automatikusan szereltek fel okosmérőket. Az élettartamuk végére ért eszközöket azonban sok más esetben is modern mérőkre cserélték. Számos okosmérővel rendelkező felhasználó fogyasztása éppen ennek köszönhetően nem haladja meg a rezsivédett sávhatárt.
Az MVM hangsúlyozta továbbá, hogy az ügyfél élethelyzetét, energiafogyasztását és a felhasználás napon belüli átstrukturálására való képességét mérlegelve minden esetben saját maga tudja eldönteni, hogy számára megéri-e a D árszabást választani.
A D árszabás a kereskedőnél igényelhető, az MVM Next maga nem telepít okosmérőt. Az a területileg illetékes elosztónál kezdeményezhető. Ugyanakkor bármely, egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfél kérhet kereskedelmi ajánlatot az MVM-től is.