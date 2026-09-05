Nem kell ahhoz kevesebbet fogyasztatnunk, hogy spóroljunk, de óriásit lehet bukni – minden, amit a „D"-tarifáról tudni akart

Már nem távoli, hanem sokak számára azonnal kihasználható lehetőség a háztartási energiafelhasználás olyan átrendezése, amelynek eredményeként kevesebbet kell fizetni az áramért. Már azzal előbbre vagyunk, ha az elektromos fűtést programozható termosztáttal használjuk, a bojlert vezérelt mérővel üzemeltetjük, a fűtést és a légkondicionálót pedig távolról, akár mobiltelefonnal is irányíthatjuk. De ez csak a kezdet, megérni nagyban is játszani. Januárban jön a D tarifa.

Spórolási lehetőséget kínál a D tarifa, de kicsit kockáztatunk is vele/Fotó: Csomor Ádám

A háztartási energiával akkor tudunk jól gazdálkodni, ha mérni tudjuk a napon belüli felhasználásunkat, és többféle tarifához is hozzáférünk a nap egyes időszakaiban. Ekkor ugyanis a nagyobb energiaigényű tevékenységeinket átterelhetjük azokra az órákra, amikor éppen olcsóbb az áram. A megtakarítás persze látványosabb, ha eleve nagyobb a fogyasztásunk. A lakosság egy része viszont több villamos energiát használ annál az évi 2523 kilowattóránál, amennyit 2022 augusztusa óta még rezsicsökkentett, nagyjából bruttó 36, 1 forintos kilowattóránkénti egységárral fizethet ki. A rezsivédett sáv felett vételezett mennyiség bruttó egységára az MVM-nél és az E.ON-nál Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntése alapján

Az A1 és az A2 díjszabásban 70,1 forint,

A B alaptarifa, azaz a vezérelt éjszakai áram esetén 60,9 forint,

A B komfort tarifa, amely a vezérelt használatkor vezető igénybe, napi 12 óra felfűtési idővel, szintén 60,9 forint.

Vagyis, jobb nem kilépni a rezsivédett sávból. (A hőszivattyúkhoz használt H tarifánál nincs átlagfogyasztási korlát: ez a fűtési szezonban (október 15. és április 15. között) a kedvezményes, nagyjából 23 Ft/kWh-s áron számolható el.)

Az átlagfogyasztás éves mennyisége az egyetemes szolgáltatásra jogosult, nem lakossági felhasználók (mikrovállalkozások) esetében 4606 kilowattóra.

Indulhat a tőzsdézés

A napokban az állami MVM a napokban olyan tarifát hirdetett meg az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfeleinek, amelynek célcsoportja az átlagfogyasztásból kilépő háztartások, mikroávllalkozások. Illetve, még a kockáztatásra némileg nyitottak is. A D – dinamikus – árazást választói ugyanis nem fix árat fizetnek, hanem egy olyat, amely követi a pillanatnyi piaci árakat, azok pedig mozognak. Emiatt a D tarifás ügyfél nem tudja előre, hogy mennyit takaríthat meg. E kockázat ellen ugyanakkor védelmet védelmet jelent, hogy a D tarifát választók az átlagfogyasztás mennyiségéig továbbra is a hatósági árat fizetik, és csak az afeletti mennyiséggel „tőzsdézhet" az MVM-mel. Vagyis egy háztartásnak módja sincs a teljes áramfelhasználásával a piacra lépni: a D tarifa alapértelmezésben két árkategóriával dolgozik: a fix hatósági árral, és a HUPX-alapú mozgóval. A Világgazdaság azon kérdésére, hogy az ügyfél miért nem választhatja a teljes fogyasztására a D tarifát, a társaság nem is válaszolt.