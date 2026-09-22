Papp László: Ha nincs akkumulátoripar, BMW-gyár sincs Debrecenben – csoda történt a városban, de most új veszély fenyegeti
A Világgazdaságnak adott interjújában Papp László, Debrecen polgármestere többek között az alábbi témákat érintette:
- A BMW-gyár elindulásával Debrecen a magyar gazdaság egyik új súlypontjává válhat.
- A város iparűzésiadó-bevétele tíz év alatt megnégyszereződött, és további jelentős növekedés várható.
- 2015 óta több mint 13 milliárd euró működőtőke érkezett Debrecenbe, több mint 22 ezer új munkahelyet teremtve.
- Papp László szerint a BMW és az akkumulátoripar egymástól elválaszthatatlan részei a debreceni elektromobilitási ökoszisztémának.
- A beruházási hullám a foglalkoztatás mellett az oktatást és a lakáspiacot is alapvetően átalakította.
- Az önkormányzat új bérlakásprogramokkal és városfejlesztésekkel próbál reagálni a megfizethető lakhatás problémájára.
- A polgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás visszafogja az önkormányzatok gazdasági érdekeltségét
Sokan lényegében csodát vártak gazdasági értelemben attól, hogy Debrecen mellett döntött a BMW autógyártó és a CATL akkumulátorgyár. Ezek a döntések milyen hatással voltak a városra, milyen gazdasági előnyeik lehetnek a következő időszakban?
– A csoda bekövetkezett: a BMW-gyár Debrecenben tavaly ősszel megkezdte a sorozatgyártást, és ez teljesen átértelmezte a város szerepét az országban és Közép-Európában egyaránt. Hatásai pedig közép- és hosszú távon lesznek igazán érzékelhetők. A létrejött elektromobilitási ökoszisztémának köszönhetően a város súlya a magyar ipari teljesítményben tíz éven belül ötször nagyobb lesz, mint jelenleg, miközben a főváros után már most is Debrecenben a legnagyobb a gazdasági teljesítmény. Ez azt jelenti, hogy Debrecen a magyar gazdaság egyik új súlypontjává válik, amely a GDP növekedésében, az adóbevételek alakulásában és a munkaerőpiaci folyamatokban egyaránt érezteti pozitív hatását.
A saját politikai munkámat, a polgármesteri célkitűzéseimet arra alapoztam, hogy Debrecent gazdaságilag úgy erősítsük meg, hogy kormányoktól függetlenül képes legyen önmagáról gondoskodni. Úgy gondolom, hogy az ehhez szükséges feltételeket a kollégáimmal közösen sikerült megteremteni. Tíz év alatt megnégyszereződött a város iparűzésiadó-bevétele, a következő években pedig további növekedés várható ezen a területen. A városba érkező vállalatok közül több még nem kezdte meg a termelést. A jelenlétük a 2027-es és 2028-as iparűzésiadó-bevételekben fog igazán megmutatkozni.
Ezt a folyamatot gyengíti a szolidaritási hozzájárulás, amely lassan megfojtja az önkormányzatokat, és ha nem lesz változás, önkormányzati csődhullámot indíthat el.
Az önkormányzatok ebben a helyzetben minimálisan sem lesznek érdekeltek abban, hogy hozzájáruljanak az ország gazdasági fejlődéséhez, hiszen az ehhez kapcsolódó gazdasági előny az elvonás miatt elpárolog.
A BMW-vel ellentétben a CATL akkumulátorgyárának érkezését átpolitizált vita övezte, és az akkumulátorgyárak kérdése a mai napig az egyik legnagyobb politikai csatatér. Európa a zöld átállás tekintetében egyértelműen az elektromobilitásra építi a jövőjét, és nem véletlen, hogy a német politikusok – köztük baloldali és zöld politikusok – mind mintaprojektként beszélnek a CATL arnstadti üzeméről.
A debreceni elektromobilitási ökoszisztéma magában foglalja a BMW-gyárat és az akkumulátoripari üzemeket. Egyik sem értelmezhető a másik nélkül, ami azt jelenti, hogy ha nincs akkumulátoripar, akkor BMW-gyár sincs. A politikai viták egyik oka, hogy az ország a jogi szabályozás terén nem volt felkészülve az akkumulátoripari üzemek fogadására, és ez komoly támadási felületet jelentett. Úgy gondolom, hogy amennyiben ezt rendbe teszik a döntéshozók – értem ezalatt a parlamentet és a kormányt –, akkor ezek az üzemek is megfelelően és biztonságosan tudnak működni.
Amennyiben a gazdasági hatásokon túl összességében nézem a következményeket, akkor azt tudom mondani, hogy a nagy ipari beruházások a város életének szinte minden területén éreztették pozitív hatásukat. Jelentős előrelépés történt a szakképzés és az egyetemi képzés területén, új infrastruktúra, sokkal több diák és új képzési irányok jellemzik ma a debreceni oktatást. Tízezerrel több diák tanul ma Debrecenben, mint 2015-ben, és ami még ennél is fontosabb: a debreceni gazdaság versenyképes ajánlatot tud adni az itt végzett diákok számára.
Hogyan alakult az elmúlt években a beruházások értéke? Mennyi új munkahelyet hoztak ezek?
– Több mint 13 milliárd eurónyi működőtőke érkezett 2015 óta, és ezáltal több mint 22 ezer új munkahely jött létre, amelyek közül több mint 12 ezret sikerült betölteni. A BMW-gyárban a napokban indult el a harmadik műszak, ami azt jelenti, hogy a sorozatgyártás beindítása után alig egy évvel több mint ötezer munkavállaló dolgozik csak ebben a gyárban, és a közvetlenül itt letelepedett beszállítókról még nem is beszéltem. A gazdasági növekedés hatása azonnal érzékelhető a foglalkoztatásban. A városban dolgozók száma a 2014 körüli mintegy 80 ezer fős szintről mára megközelítette a 100 ezret. Míg egy évtizeddel ezelőtt mintegy 12 ezer álláskeresőt tartottak nyilván a városban, mára ez a szám négyezer alá csökkent. Ez azt jelenti, hogy Debrecenben gyakorlatilag közel teljes foglalkoztatás valósul meg, és a város egyre inkább regionális munkaerőközponttá válik.
A jelentős beruházási hullám az ingatlanárakat is feltornázta. Miként reagál a település a lakhatási problémákra?
– A 2024–2029-es önkormányzati ciklus kiemelt stratégiai feladatai között szerepel a debreceniek lakhatási feltételeinek javítása. Debrecen az elmúlt években jelentős gazdasági és társadalmi fejlődésen ment keresztül. Új munkahelyek jöttek létre, erősödött a város oktatási, szakképzési és egyetemi szerepe, ezzel együtt pedig a lakhatási igények is megváltoztak. Egyre fontosabb, hogy a városban megfelelő számban legyenek elérhetők biztonságos, kiszámítható és megfizethető lakhatási lehetőségek.
Ez indokolta a több mint két évtizedes lakáskoncepció és a lakásgazdálkodási rendszer átfogó felülvizsgálatát is. A közgyűlés legutóbbi, augusztusi ülésén egyhangúlag döntött az új lakáskoncepció és bérlakásrendelet elfogadásáról.
A lakáskoncepció és a bérlakásrendelet legfontosabb változása, hogy a korábbinál erőteljesebben érvényesülnek a szociális szempontok a bérlakások jövőbeni hasznosítása során. A cél az, hogy a megfizethető lakhatás minél több, valóban rászoruló debreceni számára legyen elérhető, miközben a város megőrzi és fejleszti saját lakásállományát. A rendelet október elsejei hatálybalépését követően 200 bérlakás válik elérhetővé kizárólag szociális alapon az arra jogosultak számára.
Milyen elvek alapján adják használatba ezeket a lakásokat?
A lakástörvény rendelkezéseihez igazodva a rendelet három bérbeadási kategóriát különböztet meg: a szociális, a költségelvű és a piaci alapú bérbeadást. A szociális kategória azoknak nyújt segítséget, akik jövedelmi és vagyoni viszonyaik, valamint élethelyzetük alapján rászorulnak az önkormányzati lakhatásra. A költségelvű bérbeadásnál a lakbér a lakással kapcsolatos bérbeadói ráfordítások fedezetét szolgálja. Ide tartozhatnak például a szolgálati lakások, a városi érdekből történő bérlőkijelölések, a nyugdíjasházi elhelyezések és a műteremlakások.
Az önkormányzat 2026-ban újraindította a Főnix Lakásprogramot, amelynek célja a Debrecenben dolgozó, 35 év alatti fiatal munkavállalók lakhatásának segítése. Az eddigi konstrukción túl, amely szerint a munkáltató, a munkavállaló és az önkormányzat egyharmad-egyharmad arányban osztozik a bérleti díjon, 2026 novemberétől a munkavállalónak közvetlenül, a munkáltató nélkül is lehetősége nyílik pályázni a programba bevont és bérbeadásra meghirdetett lakásokra.
A lakáskoncepció és a bérlakásrendelet, valamint a Főnix Lakásprogram mellett jelenleg is zajlik a déli városrész fejlesztését célzó tervpályázat előkészítése. A Déli Városközpont kialakításának előkészítése hosszú távú, többlépcsős folyamat, amelynek célja egy olyan szakmailag megalapozott munkaanyag elkészítése, amely alkalmas társadalmi egyeztetésre. A terület jövőbeni hasznosításának irányait a lakossági vélemények kikérése után kívánja meghatározni a város. A beruházás célja nemcsak egy új lakóövezet kialakítása, hanem egy olyan modern városrész létrehozása is, amely hosszú távon Debrecen déli kapujává válhat. Az önkormányzati kezdeményezések mellett az ingatlanfejlesztők jelenleg 6200 ingatlan fejlesztésén vagy fejlesztésének előkészítésén dolgoznak Debrecenben.
Mennyire befolyásolja Debrecen gazdasági életét az, hogy ellenzéki várossá vált?
– Ennek jelenleg sem negatív hatását, sem pozitív hozadékát nem érzékelem. A korábban elindult, de még be nem fejezett gazdasági beruházások – legyen szó akár nagyvállalatok, akár kis- és középvállalkozások fejlesztéseiről – változatlanul zajlanak, és a gazdasági szereplők Debrecen iránti befektetési célú érdeklődése is töretlen.
A város gazdasági életére, illetve a városfejlesztésre gyakorolt hatás szempontjából viszont lehet vizsgálni a szolidaritási hozzájárulás kérdését, bár ennek semmi köze ahhoz, hogy a város vezetése ellenzéki-e vagy sem. Magyar Péter korábban – még a parlamenti választás előtt – azt nyilatkozta, hogy kormányra kerülése esetén megszünteti ezt a sarcot. Ez azonban máig nem történt meg.
Debrecen önkormányzata a bevételeiből – amelyek meghatározó része a helyi iparűzési adóból származik – ebben az évben 12 milliárd forintot fizet be az államkasszába. Nem sok képzelőerő kell ahhoz, hogy lássuk, mi mindent lehetne ebből az összegből megvalósítani a város lakóinak javára. Az biztos, hogy a szolidaritási hozzájárulás ebben az évben nem szűnik meg, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy amikor ismertté válnak a 2027-es központi költségvetés paraméterei, lesz-e ebben a tekintetben változás.
Tudnak partnerként együttműködni a jelenlegi kormánnyal? Vannak-e olyan helyzetek, amelyek kedvezőtlen, vagy éppenséggel kedvező irányt vettek?
– Sokáig azt keresgettük, hogy kinek és hová címezzük a leveleinket, ha a kormány tagjaival fel akarjuk venni a kapcsolatot. Aztán, ha sikerült is célba juttatni a küldeményt, nem kaptunk választ. A kommunikáció gyakorlatilag teljesen leállt közöttünk. Nemrégiben Vitézy Dávid miniszter úr és Tárkányi Zsolt államtitkár úr – aki debreceni országgyűlési képviselő is – tett bejelentést arról, hogy a korábbi debreceni villamospálya-fejlesztési programot alaposan átírták. Ebbe a döntési folyamatba viszont a várost egyáltalán nem vonták be. Amikor ez ellen az eljárás ellen egy sajtótájékoztatón felemeltem a szavam, két nappal később megkaptam a miniszter úr első válaszlevelét, és Tárkányi államtitkár úr is konzultációt kezdeményezett a debreceni repülőtér fejlesztése kapcsán.
Korábban egy-egy megnyilatkozásból azt véltem kiolvasni, hogy a legutóbbi helyhatósági választáson megválasztott, tehát legitim polgármesterekkel nem szívesen kommunikál az új kormányzat. Szerintem ez nem helyes demokráciafelfogás. Ugyanakkor ma már elmondhatom, hogy a legfrissebb tapasztalataim szerint ez a helyzet néhány hete változóban van. Lezajlottak az első közvetlen egyeztetések, és ezek tartalmilag is előremutatók voltak. Bízom benne, hogy a politikai véleménykülönbségek ellenére a jövőben folytatni tudjuk a párbeszédet a Debrecen és térsége számára fontos fejlesztések érdekében.