Papp László: Ha nincs akkumulátoripar, BMW-gyár sincs Debrecenben – csoda történt a városban, de most új veszély fenyegeti

A Világgazdaságnak adott interjújában Papp László, Debrecen polgármestere többek között az alábbi témákat érintette:

A BMW-gyár elindulásával Debrecen a magyar gazdaság egyik új súlypontjává válhat.

A város iparűzésiadó-bevétele tíz év alatt megnégyszereződött, és további jelentős növekedés várható.

2015 óta több mint 13 milliárd euró működőtőke érkezett Debrecenbe, több mint 22 ezer új munkahelyet teremtve.

Papp László szerint a BMW és az akkumulátoripar egymástól elválaszthatatlan részei a debreceni elektromobilitási ökoszisztémának.

A beruházási hullám a foglalkoztatás mellett az oktatást és a lakáspiacot is alapvetően átalakította.

Az önkormányzat új bérlakásprogramokkal és városfejlesztésekkel próbál reagálni a megfizethető lakhatás problémájára.

A polgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás visszafogja az önkormányzatok gazdasági érdekeltségét

Sokan lényegében csodát vártak gazdasági értelemben attól, hogy Debrecen mellett döntött a BMW autógyártó és a CATL akkumulátorgyár. Ezek a döntések milyen hatással voltak a városra, milyen gazdasági előnyeik lehetnek a következő időszakban?

– A csoda bekövetkezett: a BMW-gyár Debrecenben tavaly ősszel megkezdte a sorozatgyártást, és ez teljesen átértelmezte a város szerepét az országban és Közép-Európában egyaránt. Hatásai pedig közép- és hosszú távon lesznek igazán érzékelhetők. A létrejött elektromobilitási ökoszisztémának köszönhetően a város súlya a magyar ipari teljesítményben tíz éven belül ötször nagyobb lesz, mint jelenleg, miközben a főváros után már most is Debrecenben a legnagyobb a gazdasági teljesítmény. Ez azt jelenti, hogy Debrecen a magyar gazdaság egyik új súlypontjává válik, amely a GDP növekedésében, az adóbevételek alakulásában és a munkaerőpiaci folyamatokban egyaránt érezteti pozitív hatását.

A saját politikai munkámat, a polgármesteri célkitűzéseimet arra alapoztam, hogy Debrecent gazdaságilag úgy erősítsük meg, hogy kormányoktól függetlenül képes legyen önmagáról gondoskodni. Úgy gondolom, hogy az ehhez szükséges feltételeket a kollégáimmal közösen sikerült megteremteni. Tíz év alatt megnégyszereződött a város iparűzésiadó-bevétele, a következő években pedig további növekedés várható ezen a területen. A városba érkező vállalatok közül több még nem kezdte meg a termelést. A jelenlétük a 2027-es és 2028-as iparűzésiadó-bevételekben fog igazán megmutatkozni.

Ezt a folyamatot gyengíti a szolidaritási hozzájárulás, amely lassan megfojtja az önkormányzatokat, és ha nem lesz változás, önkormányzati csődhullámot indíthat el.

Az önkormányzatok ebben a helyzetben minimálisan sem lesznek érdekeltek abban, hogy hozzájáruljanak az ország gazdasági fejlődéséhez, hiszen az ehhez kapcsolódó gazdasági előny az elvonás miatt elpárolog.