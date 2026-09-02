A semmiből derült ki: mégis új akkumulátoripari gyár épül Magyarországon, ez már a nyolcadik lesz ugyanabban az országrészben – jól ismert kínai óriás áll mögötte

Akkumulátor-újracsomagoló és -újraösszeszerelő üzem létesítése miatt már június 23-a óta környezeti hatásvizsgálati eljárás zajlik a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnál. A hatóság az erről szóló hirdetményét augusztus 31-én töltötte fel a honlapjára. A tevékenységet a GreenPower Energy Debrecen Kft. nevű cég folytatná, ami a városban akkumulátort gyártó kínai CATL egyik magyarországi leányvállalata – írja a Debreciner.

Az Inpark új csarnoka lehet a nyolcadik akkumulátoripari beruházás Debrecenben/Fotó: Innovinia / Facebook

Az Inpark új csarnoka lehet a nyolcadik akkumulátoripari beruházás Debrecenben

Az eljárás keretében a hatóság közmeghallgatást fog tartani, amelynek időpontjáról és az észrevételek megtételének módjáról csak egy későbbi közleményben adnak tájékoztatást.

A beruházás összefoglalója szerint az üzemet az állami tulajdonú Inpark által felépített csarnokban rendezik be. Ez az Inpark második épülete Debrecen déli gazdasági övezetében, az elsőt a CATL bérli, itt 2024 óta végzik az akkumulátormodulok összeszerelését. Ahogy az összeszerelő üzem esetében is történt, ezúttal is úgy vágtak bele a beruházás megvalósításába, hogy a lakosságot nem tájékoztatták előzetesen arról, hogy akkuipari célokra fogják használni az épületet.

Az Inpark új csarnoka lehet a nyolcadik akkumulátoripari beruházás Debrecenben. A cég 2025. december 23-án egy közleményben tudatta, hogy egy 44 ezer négyzetméteres raktárcsarnok építését kezdte meg közvetlenül a korábban átadott létesítményük mellett. Az Inpark ekkor azt közölte:

„a projekt célja, hogy „olyan, a legmagasabb befektetői elvárásoknak megfelelő, korszerű ipari infrastruktúrát hozzon létre, amely hosszútávon támogatja mind a térségben működő nemzetközi vállalatok, mind Debrecen gazdasági növekedését”.

Azt a közlemény nem említette, hogy akkumulátoripari célokra használják majd a csarnokot, erre az előzményekből és a környéken lévő, hasonló beruházások alapján lehetett következtetni.

Évente 80-85 tonna veszélyes hulladékkal számolnak

A közérthető összefoglaló szerint a GreenPower Energy akkumulátorcellák, modulok és pakkok csomagolásának módosítását, modul- és pakkszintű szerelési műveleteket, valamint gyártósori szerszámok és szerelvények gyártását, javítását folytatja majd a csarnokban.

„A technológiai folyamatok során az akkumulátorok elektrokémiai működése nem változik, és nem történik elektródagyártás, elektrolitkezelés vagy cellagyártás”

– olvasható az anyagban. Hangsúlyozzák, a folyamat kizárólag fizikai és logisztikai jellegű műveleteket tartalmaz.