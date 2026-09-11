Lecsapott a hatóság Magyarország nagy akkumulátoripari gyárára: nem engedik folytatni a gyártást, megszólalt az ázsiai cég – „Nincs kellő arányosság”
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal iparbiztonsági hatósága szerdán ellenőrizte az EcoPro telephelyét. A debreceni óriásgyárban folytatott vizsgálat során megállapították, hogy a vállalat nem mindenben tartotta be a Biztonsági Jelentésben foglaltakat. A kormányhivatal nyilvánosságra hozott döntése nyomán bírságot szabott ki, a termelési tevékenységet pedig felfüggesztették.
Szabálytalanságokat találtak a debreceni óriásgyárban
A kormányhivatali közlése szerint az EcoPro NCA épületében több technológiai részegységet átlátszó fóliával takartak le, emellett fekete por kiporzását is igazolták. A hatóság egy másik problémát is talált: az egyik falon a csővezetékek áttörési pontjánál nem volt tömítés. Emellett egy, közvetlenül a szabadba nyíló nyílászárót nyitható állapotban találtak.
A feltárt hiányosságok miatt a kormányhivatal az érintett veszélyes tevékenység felfüggesztéséről döntött.
A gyártási tilalom mindaddig hatályban marad, amíg a vállalat nem szünteti meg a jogsértő állapotot és nem tesz eleget a hatósági előírásoknak. A kormányhivatal a javításokat ellenőrizni is fogja.
Az ügyben hatósági eljárás indult, a katasztrófavédelmi bírság összege pedig már ismert: az EcoPro kétmillió forintos büntetést kapott.
Az intézkedésre egy kifejezetten feszült időszakban került sor. Pár nappal korábban tartották a gyár környezethasználati engedélymódosítási közmeghallgatását, ahol a helyi lakosok és civil szervezetek számon kérték számon a céget és a hatóságokat a biztonsági kockázatok és a korábbi technológiai meghibásodások.
Az EcoPro BM Hungary Zrt. sajtóközleményben reagált a hatósági intézkedésekre, amely a HAON oldalán változatlanul megjelent, abból néhány mozzanat idézünk:
„Az EcoPro BM Hungary Zrt. tudomásul vette a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal iparbiztonsági hatóságának határozatát.
A hatósági ellenőrzés során azonosított épületgépészeti hiányosságok megszüntetéséről a társaság azonnal intézkedett.
A jelenlegi termelési folyamat ugyanazon technológiai rendszer és berendezésállomány alkalmazásával működik, amely a korábbi próbaüzemi és engedélyezési eljárások alapját is képezte. Azóta kizárólag karbantartási és kisebb optimalizálási jellegű módosítások történtek, amelyek nem eredményeztek lényeges technológiai változást vagy új veszélyforrás megjelenését.
A társaság rendszeresen végez munkaegészségügyi, expozíciós és monitoring vizsgálatokat. A rendelkezésre álló eredmények nem mutattak olyan eltérést, amely rendkívüli technológiai eseményre vagy fokozott munkavállalói kitettségre utalna.
Mindezekre tekintettel a vállalat álláspontja szerint a feltárt körülmények és a veszélyes tevékenység tiltásának alkalmazása mint szankció között nincs kellő arányosság. Megítélésünk szerint a tevékenység tiltása a feltárt hiányosságok jellegéhez, valamint azok azonnali korrigálásához képest túlzott intézkedés.
Az EcoPro BM Hungary ugyanakkor tiszteletben tartja a hatósági eljárás rendjét, együttműködik az illetékes szervekkel.”
Éppen most indult a katódanyagok tömegtermelése
A hatósági intézkedés különösen azért figyelemre méltó, mert az EcoPro debreceni üzeme nemrég kezdte meg a katódanyagok tömeggyártását. A dél-koreai EcoPro csoport európai bázisaként működő gyár teljes üzemi kapacitással állt termelésbe, és a közlések szerint évente mintegy 600 ezer elektromos autó ellátásához elegendő katódanyagot állíthat elő.
A beruházás mintegy 630 munkahelyet teremtett, és a debreceni üzem hosszabb távon az európai elektromosautó-gyártás akkumulátor-ellátási láncának egyik fontos szereplője lehet.
Közben újabb fejlesztés is indult a telephelyen: mint arról a Világgazdaság oldalán beszámoltunk, augusztus végén mintegy kilencmilliárd forintos átépítés kezdődött az EcoPro BM debreceni akkumulátoripari üzemében. A beruházás során a jelenlegi gyártósort a prémium elektromos autókhoz szükséges, magas nikkeltartalmú katódanyagok előállítására készítik fel.
Az átalakítás után a debreceni üzem egyszerre lesz képes NCA- és NCM-kémiájú anyagok gyártására.
A dél-koreai vállalat mintegy 40 milliárd wonos (körülbelül 9 milliárd forintos) beruházással
- átalakítja át meglévő gyártósorát;
- az új rendszer pedig a tervek szerint 2027 végétől szolgálhatja ki a prémium európai megrendelőket.
A mostani hatósági döntés ugyanakkor az NCA épületében végzett érintett veszélyes tevékenységre vonatkozik, amelyet a szabálytalanságok megszüntetéséig nem folytathat a vállalat.