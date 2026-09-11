Lecsapott a hatóság Magyarország nagy akkumulátoripari gyárára: nem engedik folytatni a gyártást, megszólalt az ázsiai cég – „Nincs kellő arányosság”

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal iparbiztonsági hatósága szerdán ellenőrizte az EcoPro telephelyét. A debreceni óriásgyárban folytatott vizsgálat során megállapították, hogy a vállalat nem mindenben tartotta be a Biztonsági Jelentésben foglaltakat. A kormányhivatal nyilvánosságra hozott döntése nyomán bírságot szabott ki, a termelési tevékenységet pedig felfüggesztették.

Felfüggesztették a debreceni óriásgyár egyik üzemében a munkát, bírságot is kapott az EcoPro

Fotó: EcoPro BM Hungary Zrt.

Szabálytalanságokat találtak a debreceni óriásgyárban

A kormányhivatali közlése szerint az EcoPro NCA épületében több technológiai részegységet átlátszó fóliával takartak le, emellett fekete por kiporzását is igazolták. A hatóság egy másik problémát is talált: az egyik falon a csővezetékek áttörési pontjánál nem volt tömítés. Emellett egy, közvetlenül a szabadba nyíló nyílászárót nyitható állapotban találtak.

A feltárt hiányosságok miatt a kormányhivatal az érintett veszélyes tevékenység felfüggesztéséről döntött.

A gyártási tilalom mindaddig hatályban marad, amíg a vállalat nem szünteti meg a jogsértő állapotot és nem tesz eleget a hatósági előírásoknak. A kormányhivatal a javításokat ellenőrizni is fogja.

Az ügyben hatósági eljárás indult, a katasztrófavédelmi bírság összege pedig már ismert: az EcoPro kétmillió forintos büntetést kapott.

Az intézkedésre egy kifejezetten feszült időszakban került sor. Pár nappal korábban tartották a gyár környezethasználati engedélymódosítási közmeghallgatását, ahol a helyi lakosok és civil szervezetek számon kérték számon a céget és a hatóságokat a biztonsági kockázatok és a korábbi technológiai meghibásodások.

Az EcoPro BM Hungary Zrt. sajtóközleményben reagált a hatósági intézkedésekre, amely a HAON oldalán változatlanul megjelent, abból néhány mozzanat idézünk:

„Az EcoPro BM Hungary Zrt. tudomásul vette a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal iparbiztonsági hatóságának határozatát.

A hatósági ellenőrzés során azonosított épületgépészeti hiányosságok megszüntetéséről a társaság azonnal intézkedett.

A jelenlegi termelési folyamat ugyanazon technológiai rendszer és berendezésállomány alkalmazásával működik, amely a korábbi próbaüzemi és engedélyezési eljárások alapját is képezte. Azóta kizárólag karbantartási és kisebb optimalizálási jellegű módosítások történtek, amelyek nem eredményeztek lényeges technológiai változást vagy új veszélyforrás megjelenését.