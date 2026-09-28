Eltűnhet az egyik legidegesítőbb dolog a magyar Decathlonnál: közel egymillió vásárlást érinthet – nagy változtatást végeztek el a cégnél

Szeptember 22-től új digitális platformon vásárolhatnak a magyar Decathlon ügyfelei. A vállalat tájékoztatása szerint a fejlesztés nem egyszerű arculatváltás: a webáruház mögötti technológiai rendszert is lecserélték. A vásárlók ebből elsősorban azt vehetik észre, hogy pontosabbá válik az információ arról, hogy egy adott termékből mennyi van egy-egy áruházban. A Decathlon közlése szerint a bolti készletek ezentúl közel valós időben frissülnek a weboldalon.

Webáruházának megújítását jelentette be a Decathlon (illusztráció)

Fotó: frantic00 / Shutterstock

Valós idejű készletinformációkat jelenít meg a Decathlon

Ez különösen akkor lehet fontos, ha valaki egy konkrét termékért indulna el egy üzletbe:

a rendszer célja, hogy kisebb legyen az esélye annak, hogy a weboldalon még elérhetőnek jelzett termékért hiába megy el a vásárló az áruházba.

A mobilalkalmazásban közvetlenül, az appon belül is lehet fizetni, az ajándékkártya pedig mostantól az alkalmazásban is megvásárolható.

A weboldalon és az alkalmazásban összeállított kosarak szintén szinkronban maradnak. Vagyis a vásárló elkezdheti a rendelést a számítógépen, majd az alkalmazásban folytathatja.

A termékkeresőt és a szűrőrendszert is átalakították. Ennek elsősorban akkor lehet jelentősége, amikor valaki nem egy konkrét terméket keres, hanem például egy adott sportághoz, mérethez vagy árkategóriához szeretne felszerelést találni.

Már minden hatodik forint online érkezik

A fejlesztés üzleti szempontból sem mellékes: a Decathlon

magyarországi bevételének 17 százaléka származik az online csatornából, ami a vállalat szerint évente közel egymillió vásárlót jelent.

A magyar Decathlont működtető Tízpróba Magyarország Kft. 2025-ben 95,7 milliárd forint bevételt ért el. Ez mintegy 6 százalékos növekedés az előző évi 90,2 milliárd forinthoz képest. A társaság adózott eredménye 4,09 milliárd forintról 4,63 milliárd forintra nőtt.

A Decathlon Magyarország jelenleg 24 áruházat működtet és mintegy 1400 embert foglalkoztat.

A vállalat az online fejlesztést a Marketplace üzleti modelljének támogatásával is összeköti. A megújított technológiai háttérnek így nemcsak a Decathlon saját termékeinek értékesítését kell kiszolgálnia, hanem a piactéren megjelenő külső partnerek kínálatát is.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) még 2025 nyarán indított versenyfelügyeleti eljárást a Decathlon sportfelszerelés kiskereskedelmi lánc magyarországi üzemeltetőjével, a Tízpróba Magyarország Kft.-vel szemben. A vállalkozás valószínűsíthetően több ponton is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat folytat: elhallgatja az online és áruházban elérhető árak közötti különbségeket, valótlan megtakarítást tüntet fel, valamint megtévesztő tájékoztatásokat tesz közzé a termékek iránti keresletről, illetve az elérhető készlet mennyiségéről.

Már az üzleteket is átépítették

A webáruház megújítása egy nagyobb átalakítás része. A Decathlon 2024-ben jelentette be új arculatát és üzleti koncepcióját, amelynek részeként a fizikai üzleteket is átépíti.