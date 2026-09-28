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Elkezdődött: a parlament elé vonultak a benzinkutasok, ezekben a percekben érkeznek meg a Kossuth térre – napokig ott fognak maradni, a kormány válaszait akarják hallani

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A benzinkutasok szerint a jelenlegi szabályozási környezet ellehetetleníti a független üzemanyag-szolgáltatókat. Ezért egyhetes demonstrációt kezdett ma reggel a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) a Kossuth téren. A szervezet tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet követel a kormánytól.
VG
2026.09.28, 08:00

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) múlt hét szerdán jelentette be, hogy a magyar üzemanyagpiacon kialakult helyzet miatt egyhetes megmozdulást tartanak a Kossuth téren. Az egyhetes demonstráció ma reggel 8 órakor kezdődött az Országház előtt. 

Kossuth tér, parlament, demonstráció
Az egyhetes demonstráció ma reggel 8 órától kezdődik/Fotó: AFP

Elkezdődött a demonstráció

„Négy éve hangoztatjuk már, hogy a magyar üzemanyagpiacon kialakított szabályozási környezet rendkívül nehéz helyzetbe hozza a független üzemanyag-szolgáltatókat” − írta közleményében az FBSZ, amelyben közölték, hogy egyhetes demonstrációt tartanak az Országház előtt, a Kossuth téren hétfő reggeltől.

A benzinkutasok szerint a magyar politika nem képes megfelelő választ adni a szektor problémáira és hangsúlyozzák, hogy „rövidtávú propaganda szempontok” érdekében nem lehet egy teljes kkv-szektor fennmaradását kockáztatni. Elfogadhatatlannak tartják azt is, hogy miközben a részben állami olajvállalat a gázolajválság miatt rekordnyereséget realizál, a független kiskereskedők a csőd szélére sodródtak.

Választ várnak a benzinkutasok

Az FBSZ közleményében egyértelművé tette, hogy választ vár arra, hogy a kormány a szektor monopolizálására törekszik-e, vagy biztosítani kívánja a valódi és tisztességes versenyt.

Be kívánjuk mutatni a független családi kisvállalkozások üzemanyagpiaci helyzetét, és a teljes magyar kkv-szektor nélkülözhetetlen szerepét a magyar gazdaságban, a munkalehetőségek megtartásában, helyi közösségek kiszolgálásában, a családok megélhetésében. Fel akarjuk hívni a kormány és a társadalom figyelmét a kkv-k döntő szerepére a gazdaság működtetésében, és az állami apparátus működtetésében, ezen belül is a független benzinkutak sokszínű részvételét a gazdaság vérkeringésében

− részletezik a bejelentett megmozdulás célját.

Az FBSZ Kossuth téri fórumának résztvevői válaszokat várnak a korábbi nyílt leveleikben megfogalmazott kérdéseikre, és szívesen látnak minden döntéshozó politikust, valamint állampolgárt, hogy közös megoldás születhessen a magyar kkv-k jövőjét veszélyeztető kihívásokra, kiemelt figyelmet szentelve a családi kisbenzinkutak nehézségeinek.

Az FBSZ nem kér kiváltságokat, csak tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást, valódi szakmai párbeszédet, és annak elismerését, hogy az erős magyar kkv-szektor Magyarország gazdasági érdeke

− zárul a közlemény.

A Világgazdaság kérdésére az egyik résztvevő elmondta: "Nem tüntetés lesz, hanem úgynevezett "pultozás". A kutasok a kormány részéről leginkább a valódi párbeszédre számítanak, hogy ne csak a Mollal történjen egyeztetés, ami valójában csak a monopol helyzet erősítését szolgálja. A Kossuth téren most választ lehet kapni a fontos energetikai, ellátásbiztonsági kérdésekre, valamint bemutatjuk a piaci erőfölénnyel való visszaélés példáit, illetve a magyar kkv-szektor ellehetetlenítésének módját."

demonstráció
Független Benzinkutasok Szövetség
üzemanyagár
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