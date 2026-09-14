Bezárnak a közel fél évszázados magyar ruházati divatmárka boltjai, itthon eltűnhet az európai brand – még Görög Zita is betársult, mégis brutális mínusz a beszámolóban

Az 1980-as évek elején Venetóban, Olaszországban alapított Devergo történetében Budapest, így Magyarország is ugyanolyan fontos szereplő, tekintve, hogy a „kétlaki” márka mögött álló üzleti társaság székhelye Budapesten van, míg a ruhákat eredetileg Olaszországban tervezték. A Devergo a rendszerváltást megelőzően indult hazai márkaként azon ruházati brandek sorába illeszkedik, melyek nevei (Wing, a szintén magyar–olasz Budmil, Saxoo London stb.) nyugatias hangzásukkal is csalogatni próbálták a vásárlókat az alapvető fogyasztói szokások megváltozását is hozó átalakulás előtti és utáni években. A Devergo nemzetközi, de legalábbis európai márkává nőtte ki magát, Magyarországról viszont eltűnhet, vagy legalábbis az online színtérre szorulhat vissza. A vállalat részletesebb tájékoztatást ígért későbbre lapunknak.

A Devergo egyik üzletéről korábban készült felvétel

Fotó: Wikipedia Commons

Átalakul, talán el is tűnik a Devergo, a rendszerváltás előtti egyik magyar ruházati márka

Zajlik a hazai Devergo-üzletek átalakítása, a jelenlegi információk szerint akár mind a kilenc magyarországi bolt Pink Woman üzletté válhat. A franchise rendszerben működő Devergo-boltok így fokozatosan eltűnhetnek, miközben ugyanazokban az üzlethelyiségekben egy másik, elsősorban fiatal nőket célzó divatmárka jelenhet meg.

A cégcsoport a Devergo márkát nemzetközi szinten továbbra is működteti, Magyarországon azonban a jelek szerint jelentős stratégiai irányváltás kezdődött.

A Devergo az 1980-as években indult Olaszországban, és az olasz farmermárkák új generációjához tartozott. Magyarországon 1992-ben jelent meg, amikor a Flas Kft. megkezdte a márka forgalmazását. A magyarországi vállalkozás később egyre nagyobb szerepet szerzett, majd 1999-ben megszerezte a Devergo márkanevet és annak nemzetközi védelmét is.

A márka mögött ma már elsősorban magyar–görög tulajdonosi kör áll.

A Devergo hivatalos gyártási stratégiája szerint a termelés az egyes terméktípusok között több országra oszlik meg:

a kabátokat, pulóvereket és egyéb felsőruházati termékeket Kínában, Indiában, Magyarországon, Görögországban és Törökországban gyártatják.

a sportcipők gyártása Kínában történik, míg az utcai cipők elsősorban európai üzemekből kerülnek ki, többek között Olaszországból, Portugáliából, Spanyolországból és Romániából.

A minőségbiztosítás szempontjából kiemelt termékköröket kizárólag Európában, azon belül Görögországban és Olaszországban gyártják.