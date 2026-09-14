Bezárnak a közel fél évszázados magyar ruházati divatmárka boltjai, itthon eltűnhet az európai brand – még Görög Zita is betársult, mégis brutális mínusz a beszámolóban
Az 1980-as évek elején Venetóban, Olaszországban alapított Devergo történetében Budapest, így Magyarország is ugyanolyan fontos szereplő, tekintve, hogy a „kétlaki” márka mögött álló üzleti társaság székhelye Budapesten van, míg a ruhákat eredetileg Olaszországban tervezték. A Devergo a rendszerváltást megelőzően indult hazai márkaként azon ruházati brandek sorába illeszkedik, melyek nevei (Wing, a szintén magyar–olasz Budmil, Saxoo London stb.) nyugatias hangzásukkal is csalogatni próbálták a vásárlókat az alapvető fogyasztói szokások megváltozását is hozó átalakulás előtti és utáni években. A Devergo nemzetközi, de legalábbis európai márkává nőtte ki magát, Magyarországról viszont eltűnhet, vagy legalábbis az online színtérre szorulhat vissza. A vállalat részletesebb tájékoztatást ígért későbbre lapunknak.
Átalakul, talán el is tűnik a Devergo, a rendszerváltás előtti egyik magyar ruházati márka
Zajlik a hazai Devergo-üzletek átalakítása, a jelenlegi információk szerint akár mind a kilenc magyarországi bolt Pink Woman üzletté válhat. A franchise rendszerben működő Devergo-boltok így fokozatosan eltűnhetnek, miközben ugyanazokban az üzlethelyiségekben egy másik, elsősorban fiatal nőket célzó divatmárka jelenhet meg.
A cégcsoport a Devergo márkát nemzetközi szinten továbbra is működteti, Magyarországon azonban a jelek szerint jelentős stratégiai irányváltás kezdődött.
A Devergo az 1980-as években indult Olaszországban, és az olasz farmermárkák új generációjához tartozott. Magyarországon 1992-ben jelent meg, amikor a Flas Kft. megkezdte a márka forgalmazását. A magyarországi vállalkozás később egyre nagyobb szerepet szerzett, majd 1999-ben megszerezte a Devergo márkanevet és annak nemzetközi védelmét is.
A márka mögött ma már elsősorban magyar–görög tulajdonosi kör áll.
A Devergo hivatalos gyártási stratégiája szerint a termelés az egyes terméktípusok között több országra oszlik meg:
- a kabátokat, pulóvereket és egyéb felsőruházati termékeket Kínában, Indiában, Magyarországon, Görögországban és Törökországban gyártatják.
- a sportcipők gyártása Kínában történik, míg az utcai cipők elsősorban európai üzemekből kerülnek ki, többek között Olaszországból, Portugáliából, Spanyolországból és Romániából.
A minőségbiztosítás szempontjából kiemelt termékköröket kizárólag Európában, azon belül Görögországban és Olaszországban gyártják.
A Devergo jelenleg 13 európai országban van jelen különböző értékesítési formákkal, Magyarországon viszont elérkezhetett a bolti értékesítés vége.
Nem a bevétel esett vissza, hanem a költségek szálltak el
A Devergo magyarországi átalakulásának hátterében különösen érdekesek a cégcsoport pénzügyi adatai.
A közvetlen lakossági értékesítéshez és a márkaboltok működtetéséhez kapcsolódó egyik fontos társaság, a DEV City Kft. legutóbbi adatai alapján még viszonylag stabil kép rajzolódik ki: a vállalat 234,8 millió forintos nettó árbevételt ért el, és 3,43 millió forintos adózott nyereséggel zárta az évet. A cégnél 17-en dolgoztak.
A márka birtoklása és a nemzetközi működés szempontjából azonban ennél fontosabb a Flas Kft., amelynek 2025-ös eredménykimutatása már egészen más képet mutat.
A társaság ugyanis egy év alatt 52,9 millió forintos nyereségből 281,1 millió forintos veszteségbe fordult.
Ez több mint 334 millió forintos eredményromlás egyetlen év alatt.
A fordulat azért is figyelemre méltó, mert közben a vállalat árbevétele nemhogy nem zuhant, hanem még növekedett is. A nettó értékesítési árbevétel 2,756 milliárd forintról 2,846 milliárd forintra, vagyis mintegy 90 millió forinttal, 3,3 százalékkal emelkedett.
A költségek azonban ennél jóval gyorsabban nőttek.
Az anyagjellegű ráfordítások 2,550 milliárd forintról 2,995 milliárd forintra emelkedtek, ami mintegy 446 millió forintos, 17,5 százalékos növekedés. A személyi jellegű ráfordítások szintén emelkedtek, 104,4 millióról 114,8 millió forintra.
Ennek következtében az üzemi eredmény a 2024-es 65,2 millió forintos pluszról 267,1 millió forintos mínuszra változott.
Az adózás előtti eredmény 63,4 millió forintos nyereségből 267,7 millió forintos veszteségbe fordult, az adózott eredmény pedig végül -281,1 millió forint lett.
Vagyis a beszámoló alapján nem a forgalom összeomlása magyarázza a veszteséget.
A vállalat valamivel több bevételt termelt, miközben a működés költségei, mindenekelőtt az anyagjellegű ráfordítások, sokkal nagyobb mértékben emelkedtek.
Tavaly még Görög Zita is beszállt
A pénzügyi fordulat azért is érdekes, mert a tulajdonosi háttérben nemrég jelentős változás történt.
Görög Zita modell és műsorvezető tavaly ősszel 20 százalékos részt vásárolt a Flas Kft.-ben, vagyis közvetlenül abban a társaságban szerzett részesedést, amelyhez a Devergo márka tulajdonlása és forgalmazása kapcsolódik. A társaság alapító-tulajdonosa, Thomas Psarogiannis és családja ugyanakkor megtartotta többségi részesedését.
Egy évvel azt követően viszont már azt láni: a hazai üzlethálózat egy részét már egy másik márkára állítják át.
Ez jön a Devergo helyére
A boltok átalakításának célje egy másik ruházati márka, a Pink Woman, egy 2004-ben alapított görög fast fashion női divatmárka.
A két márka között nem egyszerűen bérleti vagy franchise-kapcsolat van. A Pink Woman magyarországi terjeszkedése ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz és üzleti körhöz kötődik, amely a Devergo hazai működését is irányítja. Így a már meglévő üzlethelyiségek, kereskedelmi kapcsolatok és logisztikai háttér felhasználásával viszonylag gyorsan lehet új márkát építeni a magyar piacon.
Ennek részeként több bevásárlóközpontban a korábbi Devergo üzletek helyén Pink Woman üzletek nyílhatnak, ezek az átalakítási folyamatok már elkezdődtek. A cégcsoport jelenlegi tervei szerint kilenc hazai üzletet alakítanak át.
A Pink Woman elsősorban a fiatal női vásárlókat célozza, megfizethetőbb, fast fashion jellegű kínálattal. Görögországban már jelentős hálózatot épített ki, több mint száz saját üzlettel és különböző értékesítési ponttal rendelkezik, webshopján keresztül pedig Európa számos országába szállít. Cipruson, Máltán, Albániában, Bulgáriában és Romániában is jelen vannak, Magyarországon 2012 óta, azaz nem új piaci belépőről van szó, hanem arról, hogy a márka akvizícióját a meglévő infrastruktúrára ültetik rá a tulajdonosok.
Új irányt vehet a cégcsoport
A Devergo magyarországi üzleteinek bezárása ezért önmagában még nem jelenti azt, hogy a márka mögött álló vállalkozás kivonulna a ruházati piacról.
Éppen ellenkezőleg: a történtek inkább üzleti modell- és márkapozicionálási váltásra utalnak. A Devergo helyét részben az említett, gyorsabban növelhető, kifejezetten női fast fashion márka veheti át, miközben a cégcsoport a meglévő magyarországi üzleti infrastruktúrát tovább használhatja.
A háttérben azonban ott van a Flas Kft. 2025-ös, rendkívül gyenge eredménye is. A 281 millió forintos veszteség önmagában nem bizonyítja, hogy a bolthálózat átalakítását közvetlenül ez kényszerítette ki, de a számok egyértelműen azt mutatják, hogy a vállalkozásnál jelentős költségoldali probléma vagy szerkezeti változás történt.
A következő időszakban ezért kiderülhethet, hogy a Devergo magyarországi üzleteinek leépítése egy veszteséges korszak lezárása, vagy egy tudatos stratégia része, amelyben a vállalatcsoport a jövőben már elsősorban a Pink Woman növekedésére épít Magyarországon.
A Világgazdaság részére a Flas Kft.-t birtokoló, a cégcsoportba tartozó vállalat részéről későbbre ígért tájékoztatást a márkaváltás részleteiről.