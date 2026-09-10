Magyar Péter váratlanul bejelentette, mikor hirdeti ki a dízelárcsökkentést Magyarországon: ez a pontos dátum, a döntés megszületett – Kármán András az utolsó simításokat végzi

A kormány „lényegét tekintve” már döntött az üzemanyagárakról, a konkrét intézkedésről azonban csak pénteken számolnak be – hangzott el a kormányfő részéről a V4-ek találkozóját követő tájékoztatón az MTI szerint. A késlekedés oka Magyar Péter szerint az, hogy bizonyos részletszabályokat még a Pénzügyminisztériumnak kell kidolgoznia. Magyar Péter már a hét elején beavatkozást ígért a dízel elszálló ára miatt.

A dízel elszálló miatt kormányzati beavatkozás jöhet az üzemanyagáraknál (illusztráció)

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Hétszáz forint a dízel literje, pénteken jöhet a nagy kormányzati bejelentés

A kormányfő az üzemanyagárak regionális összevetésére is kitért. Mint mondta, Horvátországot leszámítva valamennyi környező országban drágább a dízel, mint Magyarországon.

A kormány ugyanakkor nem a korábban alkalmazott hatósági, védett ár visszahozásában gondolkodik. A kormányfő szerint Lengyelország példája azt mutatja, hogy az ilyen megoldás jelentős költségvetési terhet és ellátási problémákat is okozhat. Lengyelországban a védett árat szeptemberben vezették ki, miután az komoly terhet rótt a költségvetésre, és készlethiányhoz is hozzájárult.

Magyarország esetében külön kockázatot jelent, hogy az ország nem önellátó üzemanyagból.

A kormányfő szerint ha egy országban az ár jelentősen elszakad a piaci viszonyoktól, a beszállítók sem feltétlenül érdekeltek abban, hogy oda szállítsanak.

Az ellátási helyzetet tovább nehezíti a százhalombattai finomító működése. A Mol létesítménye jelenleg csak mintegy 50 százalékos kapacitással üzemel, és várhatóan szeptember végén térhet vissza a teljes, 100 százalékos működéshez. Addig a finomító önmagában sem lenne képes az ország teljes dízeligényét biztosítani.

Sürgősen lépni kell a kormánynak, ígéret már volt

A kormányzati bejelentés különösen azért sürgető, mert a dízel átlagára továbbra is 700 forint felett van. A benzinből eközben egy liter átlagosan 626 forintba kerül.

Magyar Péter korábban a parlament keddi ülésén arról beszélt, hogy a kormány szerdán dönthet a magas dízelárak elleni célzott támogatásról. A tervezett intézkedés elsősorban a dízelautósokat és a mezőgazdasági gazdálkodókat segíthetné.