Magyar Péter váratlanul bejelentette, mikor hirdeti ki a dízelárcsökkentést Magyarországon: ez a pontos dátum, a döntés megszületett – Kármán András az utolsó simításokat végzi
A kormány „lényegét tekintve” már döntött az üzemanyagárakról, a konkrét intézkedésről azonban csak pénteken számolnak be – hangzott el a kormányfő részéről a V4-ek találkozóját követő tájékoztatón az MTI szerint. A késlekedés oka Magyar Péter szerint az, hogy bizonyos részletszabályokat még a Pénzügyminisztériumnak kell kidolgoznia. Magyar Péter már a hét elején beavatkozást ígért a dízel elszálló ára miatt.
Hétszáz forint a dízel literje, pénteken jöhet a nagy kormányzati bejelentés
A kormányfő az üzemanyagárak regionális összevetésére is kitért. Mint mondta, Horvátországot leszámítva valamennyi környező országban drágább a dízel, mint Magyarországon.
A kormány ugyanakkor nem a korábban alkalmazott hatósági, védett ár visszahozásában gondolkodik. A kormányfő szerint Lengyelország példája azt mutatja, hogy az ilyen megoldás jelentős költségvetési terhet és ellátási problémákat is okozhat. Lengyelországban a védett árat szeptemberben vezették ki, miután az komoly terhet rótt a költségvetésre, és készlethiányhoz is hozzájárult.
Magyarország esetében külön kockázatot jelent, hogy az ország nem önellátó üzemanyagból.
A kormányfő szerint ha egy országban az ár jelentősen elszakad a piaci viszonyoktól, a beszállítók sem feltétlenül érdekeltek abban, hogy oda szállítsanak.
Az ellátási helyzetet tovább nehezíti a százhalombattai finomító működése. A Mol létesítménye jelenleg csak mintegy 50 százalékos kapacitással üzemel, és várhatóan szeptember végén térhet vissza a teljes, 100 százalékos működéshez. Addig a finomító önmagában sem lenne képes az ország teljes dízeligényét biztosítani.
Sürgősen lépni kell a kormánynak, ígéret már volt
A kormányzati bejelentés különösen azért sürgető, mert a dízel átlagára továbbra is 700 forint felett van. A benzinből eközben egy liter átlagosan 626 forintba kerül.
Magyar Péter korábban a parlament keddi ülésén arról beszélt, hogy a kormány szerdán dönthet a magas dízelárak elleni célzott támogatásról. A tervezett intézkedés elsősorban a dízelautósokat és a mezőgazdasági gazdálkodókat segíthetné.
A bejelentésből végül szerdán nem lett konkrét intézkedés, így továbbra sem volt ismert, milyen formában és mekkora összeggel avatkozna be a kormány az üzemanyagpiacon. Pénteken azonban már konkrétumok jöhetnek.
A kormányfő szerint a védett ár bevezetése ráadásul nemcsak piaci zavarokat okozna, hanem havonta 50–100 milliárd forintos kiadást is jelentene a költségvetésnek.
Ezt végső soron ugyanúgy a magyar adófizetőknek kellene finanszírozniuk.
Ezért a kormány egy „másfajta, célzott, hatékonyabb és mindenkinek megfelelőbb” megoldást keres.
Azt tehát egyelőre nem tudni, mi lett végül a dízelárcsökkentéssel. A dízel ára miatt a miniszterelnök szerint beavatkozásra van szükség, de nem a korábbi, mindenkire érvényes védett ár visszaállításával. Ha a miniszterelnök bejelentésére számítunk, a pénteki bejelentésből derülhet ki, hogy pontosan milyen támogatási rendszert gondolt ki a kormány, és mekkora terhet venne le a dízelautósok, illetve a mezőgazdasági szereplők válláról.