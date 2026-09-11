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üzemanyagár emelkedés
üzemanyagár

Üzemanyagár: több mint egymillió autótulajdonos várja, mit jelent be Magyar Péter a dízelről – hol van már a védett ár?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Több mint 1,3 millió dízeles személyautó közlekedik Magyarországon, miközben a teljes személyautó-állomány meghaladja a 4,3 milliót. A dízelek így a magyar autópark 31,2 százalékát teszik ki. A gázolaj ára az elmúlt hónapokban ismét meredeken emelkedett: a június végi 593 forintos szintről mára 701 forintra nőtt. A kormány várhatóan ma számol be arról, milyen célzott intézkedéssel próbálja mérsékelni a magas üzemanyagárakat.
VG
2026.09.11, 12:00
Frissítve: 2026.09.11, 12:12

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2025 végére vonatkozó adatai szerint 4 374 763 személygépkocsi van Magyarországon. Ezek közül 1 364 343 dízelüzemű. Ez a teljes személyautó-állomány 31,2 százaléka, vagyis nagyjából minden harmadik autó dízeles. A dízelek száma ráadásul az elmúlt években is nőtt: 2020 végén 1 241 967 ilyen személyautó volt, 2025-re pedig több mint 1,36 millióra emelkedett a számuk. A gázolaj árának változása így több mint egymillió autótulajdonos mindennapi kiadásait érintheti.

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Ma jöhet a várva várt bejelentés a dízelről/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Márciusban még 615 forinton védték a dízel árát

Az üzemanyagárak idei alakulásának fontos állomása volt március 10., amikor az Orbán-kormány új védett árat vezetett be. A 95-ös benzin legmagasabb ára 595, a gázolajé 615 forint/liter lett a magyar rendszámú járművek számára.

A lépésre akkor került sor, amikor a nemzetközi olajárak jelentősen megugrottak. A védett ár komoly különbséget jelentett a tényleges piaci árhoz képest.

Március közepén a gázolaj országos átlagára 699 forint körül alakult, március végére pedig 780 forint környékére emelkedett. A magyar autósok eközben 615 forintos áron tankolhattak.

Júniusban kivezették a védett árat

A helyzet nyárra megváltozott. Június 27-én megszűnt a védett üzemanyagár, ám ekkor már nem kellett attól tartani, hogy a piaci ár azonnal visszaugrik a 700-800 forintos szintre.

A kivezetés előtt, június 26-án a gázolaj országos átlagára 593 forint/liter volt, vagyis már a 615 forintos védett ár alatt járt.

Három hónap alatt 100 forinttal drágult

A KSH havi adatai jól mutatják, hogyan fordult meg a trend.

  • Júniusban a gázolaj havi átlagára 606 forint, 
  • júliusban 613 forint, 
  • augusztusban pedig már 672 forint volt literenként.

Augusztusban tehát egyetlen hónap alatt 59 forinttal, közel 10 százalékkal nőtt a havi átlagár.

Szeptemberben pedig tovább emelkedett az ár. A Holtankoljak mai adatai szerint a gázolaj országos átlagára már 701 forint/liter. Ugyanekkor a 95-ös benzin átlagára 626 forint körül alakul.

Több mint ötezer forinttal kerül többe egy tankolás

A drágulás egy átlagos tankoláson is érezhető. Egy 50 literes tankolás június végén, 593 forintos literárral számolva 29 650 forintba került. Szeptember 10-én ugyanez már 35 050 forint volt. Ez több mint 5300 forintos különbség egyetlen tankolásnál. Aki havonta 150 liter gázolajat használ, annak a június végi árszinthez képest ez körülbelül 16 ezer forintos többletkiadást jelenthet havonta.

Ma jöhet a várva várt bejelentés 

A magas üzemanyagárak ügye időközben a kormány napirendjére került. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 9-én arról beszélt, hogy a kabinet az üzemanyagárakról is tárgyal, és Hernádi Zsoltot, a Mol vezérigazgatóját is behívták az egyeztetésre.

A miniszterelnök szerint beavatkozásra van szükség, ugyanakkor egy minden autósra érvényes, általános árstop visszaállítása nem feltétlenül jelentene jó megoldást.

A kormány várhatóan ma számol be arról, milyen célzott intézkedéssel próbálja mérsékelni a magas üzemanyagárakat.

A tét jelentős: Magyarországon több mint 1,36 millió dízeles személyautó van, miközben a gázolaj ára a június végi 593 forintról három hónap alatt 700 forint fölé emelkedett.

A kérdés most az, hogy a kormány milyen segítséget kínál, kik kaphatják, és az intézkedés mennyivel csökkentheti a dízelesek tankolási költségeit.

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