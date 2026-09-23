Csütörtöktől nagyon durván megdrágulhat a gázolaj Magyarországon: valami nagyon nincs rendben a dízellel, így semmit se ér az 5000 forintos tiszás támogatás – katasztrófa készül

Durván emelkednek Európában dízelárak és ennek pontosan lehet tudni az okát. A Financial Times hosszú cikkben mitatta be, milyen katasztrófa fenyegeti a gázolajjal működű járművek tulajdonosait.

Csütörtöktől nagyon durván megdrágulhat a gázolaj Magyarországon: valami nagyon nincs rendben a dízellel / Fotó: Móricz-Sabján Simon/Világgazdaság archív

A mértékadó üzleti lap arról számolt be, hogy a gázolaj drágult a kontinensen, emögött pedig egy „katasztrofális” kilátás áll. Mégpedig az, hogy a legjelentősebb beszállító, az Egyesült Államok elvágja a az ellátási láncot és exporttilalmat vezet be a dízelnél.

Ha ez bekövetkezne, annak Magyarországon is súlyos következményei lennének a benzinkutak árazására. Ma folyamatokat látva az is felmerül, hogy az 5000 forintos dízeltámogatásnak, egyáltalán lenne-e még kompenzáló ereje vagy már az eddigiekhez képest is haszontalannak mutatkozna a piaci dízelárak mérséklésére.

Csütörtöktől nagyon durván megdrágulhat a dízel Magyarországon

Merthogy az európai irányadó dízel határidős jegyzések

7 százalékkal ugrottak meg a délelőtti kereskedésben, elérve az 1528 dollárt tonnánként. Mindez hordónként több mint 200 dollárnak felel meg.

Eközben a nyersolajárak alig változtak.

A gázolaj kilövését egyértelműen Donald Trump számlájára írják, az amerikai elnök ugyanis azt modnta, hogy közölte a kormányával, hogy „ne engedjen ki dízelt”.

Később aztán az árak visszahúzódtak 1494 dollárra tonnánként, mert Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter kétségeinek adott hangot a teljes tilalom előnyeit illetően. „A dízeltilalom nyers eszköze határozottan nem működik” – fogalmazott egy New York-i rendezvényen a Reuters beszámolója szerint.

Mindenestere a Trump-kormányzat szakpolitikai eszközök egész sorát mérlegeli a dízelárak kezelésére, miután heteken át tartott az a politikai nyomás az USA-ban, amely a tüzelőanyag-export korlátozását követelte, miközben a hazai dízelárak rekordmagas, gallononkénti 6,54 dolláros szintre emelkedtek.

Trump kijelentései drámai fordulatot jelentettek a Fehér Ház áprilisi ígéretéhez képest, miszerint az USA

„létfontosságú mentőövként” fog szolgálni,

és „megbízható, bőséges energiát” értékesít a világnak

az iráni konfliktus okozta fennakadások idején. Egyben éles pálfordulást jelentettek a mindössze néhány nappal ezelőtti nyilatkozatokhoz képest is, amelyek még tagadták, hogy terítéken lenne a dízeltilalom mérlegelése.