Csütörtöktől nagyon durván megdrágulhat a gázolaj Magyarországon: valami nagyon nincs rendben a dízellel, így semmit se ér az 5000 forintos tiszás támogatás – katasztrófa készül
Durván emelkednek Európában dízelárak és ennek pontosan lehet tudni az okát. A Financial Times hosszú cikkben mitatta be, milyen katasztrófa fenyegeti a gázolajjal működű járművek tulajdonosait.
A mértékadó üzleti lap arról számolt be, hogy a gázolaj drágult a kontinensen, emögött pedig egy „katasztrofális” kilátás áll. Mégpedig az, hogy a legjelentősebb beszállító, az Egyesült Államok elvágja a az ellátási láncot és exporttilalmat vezet be a dízelnél.
Ha ez bekövetkezne, annak Magyarországon is súlyos következményei lennének a benzinkutak árazására. Ma folyamatokat látva az is felmerül, hogy az 5000 forintos dízeltámogatásnak, egyáltalán lenne-e még kompenzáló ereje vagy már az eddigiekhez képest is haszontalannak mutatkozna a piaci dízelárak mérséklésére.
Csütörtöktől nagyon durván megdrágulhat a dízel Magyarországon
Merthogy az európai irányadó dízel határidős jegyzések
7 százalékkal ugrottak meg a délelőtti kereskedésben, elérve az 1528 dollárt tonnánként. Mindez hordónként több mint 200 dollárnak felel meg.
Eközben a nyersolajárak alig változtak.
A gázolaj kilövését egyértelműen Donald Trump számlájára írják, az amerikai elnök ugyanis azt modnta, hogy közölte a kormányával, hogy „ne engedjen ki dízelt”.
Később aztán az árak visszahúzódtak 1494 dollárra tonnánként, mert Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter kétségeinek adott hangot a teljes tilalom előnyeit illetően. „A dízeltilalom nyers eszköze határozottan nem működik” – fogalmazott egy New York-i rendezvényen a Reuters beszámolója szerint.
Mindenestere a Trump-kormányzat szakpolitikai eszközök egész sorát mérlegeli a dízelárak kezelésére, miután heteken át tartott az a politikai nyomás az USA-ban, amely a tüzelőanyag-export korlátozását követelte, miközben a hazai dízelárak rekordmagas, gallononkénti 6,54 dolláros szintre emelkedtek.
Trump kijelentései drámai fordulatot jelentettek a Fehér Ház áprilisi ígéretéhez képest, miszerint az USA
- „létfontosságú mentőövként” fog szolgálni,
- és „megbízható, bőséges energiát” értékesít a világnak
az iráni konfliktus okozta fennakadások idején. Egyben éles pálfordulást jelentettek a mindössze néhány nappal ezelőtti nyilatkozatokhoz képest is, amelyek még tagadták, hogy terítéken lenne a dízeltilalom mérlegelése.
Az amerikai finomítók idén túlórában dolgoznak, hogy hatalmas mennyiségű dízelt szállítsanak Latin-Amerikába és Európába, folyamatosan milliárdos extrabevételre téve szert. Európa augusztusban napi 506 ezer hordó amerikai dízelt importált a Kpler adatszolgáltató cég adatai szerint.
Katasztrófális gázolajár-emelkedéstől tart az elemző
A szállítások elvágása egyrészt enyhíthetné az amerikai árakra nehezedő nyomást, de mindenhol máshol meredeken magasabbra hajtaná a dízelárakat.
Eléggé katasztrofális lenne
– értékelt Eugene Lindell, az FGE NexantECA tanácsadó cég finomított termékek elemzéséért felelős vezetője, aki szerint a globális árak hordónként 350 dollárra is emelkedhetnének.
Európa az árak feltornászásával próbálná meg helyettesíteni az amerikai kínálatot, de Latin-Amerika is ugyanezekre a hordókra fog licitálni. Ez a gazdaságaik lételeme, így az olyan országok, mint Brazília, nem engedhetik meg maguknak, hogy nélkülözzék azt” – mutatott rá.
Csakhogy, mivel számos amerikai finomító hosszú távú szállítási szerződéseket kötött a tengerentúli vevőkkel, egy exporttilalom jogi káoszt is okozna.
Lindell úgy véli, az USA nem fogja végrehajtani a teljes tilalmat, ami túl nagy fennakadást okozna, de hozzátette, hogy ha a Trump-kormányzat mégis bevezetné azt, reméli, más kormányok és a Nemzetközi Energia Ügynökség gyorsan megszervezik a stratégiai készletekből származó újabb dízelkészletek felszabadítását a piacok megnyugtatása érdekében.
Az amerikai dízelszállítmányok elvesztése nem vezetne hiányhoz a töltőállomásokon – vélekedett már Benedict George, az Argus Media európai finomított termékekért felelős vezetője. Ennek oka, hogy a kontinens dízeligényének mindössze 20 százalékában támaszkodik az importra. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy
az árak meredeken emelkednének,
mert nagyon érzékenyen reagálnak az import szűkülésére. Megjegyezte, hogy az USA olyan sok nyersolajat szabadított fel az iráni konfliktus idején, hogy az európai finomítók teljes kapacitással tudtak működni, és a kontinensnek nem kellett hozzányúlnia a stratégiai dízeltartalékaihoz. „Európában nem volt fizikai hiány, nem fogyott ki az üzemanyag, és figyelemreméltó, milyen keveset használt fel eddig a tartalékaiból”.
Mi történne, ha Trump bevezetné az amerikai dízelexport-tilalmat?
Az amerikai olajipari vezető tisztségviselők határozottan lobbiznak az üzemanyag-export tilalma ellen. Arra figyelmeztetik a Trump-kormányzatot, hogy az amerikai fogyasztók globális áraktól való elszigetelésére tett ilyen kísérletnek súlyos másodlagos következményei lennének.
- A magasabb nemzetközi dízelárak például növelnék az USA számos importcikkének költségét, ami tovább szítaná az inflációt.
- Az Amerikai Kőolaj Intézet (API) kedden közzétett jelentése szerint a dízelexport tilalma felfordulást okozna az USA-ban és a tengerentúlon egyaránt, mivel eltávolítaná az üzemanyag egyetlen legnagyobb forrását a globális piacokról.
- Lindell pedig azt emelte ki, hogy az amerikai finomítók lényegesen több dízelt termelnek, mint amennyit a belföldi piac elfogyaszt, így az export leállítására tett bármilyen kísérlet elárasztaná a helyi piacokat.
A globálisan naponta tengereken kereskedett 8 millió hordó dízelből az USA mintegy 1,5 milliót biztosít, nagyjából 20 százalékot. Ennyi üzemanyag kivonása a piacról pontosan azt a globális finomítói válságot súlyosbítaná, amely az árakat Amerikában is növelné.
De ez még nem minden. Mert ha az amerikai finomítóknak csökkenteniük kellene a dízeltermelésüket, az azzal is járna, hogy
kevesebb benzint és kerozint állítanának elő, ami potenciálisan növelné ezeknek az üzemanyagoknak az árát is.
„A dízeltilalom végül a benzinkúti árak emelkedését okozza” – írta Garrett Golding, aki korábban a dallasi Federal Reserve Bank számára elemezte egy esetleges olajexport-tilalom hatásait.
Az S&P Global becslése szerint a dízeltilalom végül arra kényszerítheti az amerikai finomítókat, hogy csaknem napi 2 millió hordóval, azaz 12 százalékkal csökkentsék a termelést. A benzinárak gallononként 25 centtel emelkedhetnének.
A beavatkozás lerombolná az energetikai vállalatok részvényeibe vetett bizalmat – erről már Dan Pickering, a Pickering Energy Partners munkatársa beszélt a Financial Timesnek. A TD Cowen elemzői szerint viszont egy korlátozottabb exportkvótával kisebb fennakadások mellett lehetne elérni a kormányzat céljait.
Azt sugallták, hogy mivel az USA nagyjából napi 180 ezer hordó dízelt importál, Washington nagyjából napi 200 ezer hordóval csökkenthetné az exportot, hogy „elszigetelje az amerikai dízelt a globális dízeltől”. Az export háború előtti szintre történő korlátozása lehetővé tenné a dízeltartalékok felhalmozódását, és csökkentené az árakra nehezedő nyomást.