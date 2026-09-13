Dízel: egy kis adócsökkentés jól kiegészítené a sovány támogatást

Közel egymillió dízelautóson kívül mindenki annyiért tankol ezentúl is a kutaknál, amennyit azok kiírnak. A pénteken közzétett döntés értelmében a legfeljebb 150 lóerős dízelautósok decemberig havi ötezer forintot kapnak, mert egy tankolás esetén nagyjából ekkora a mostani piaci és a korábbi védett ár különbözete. Jár a pénz az őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak is, ha a nevükön van a gépkocsi, továbbá az agrárszektorban dolgozóknak. Senki másnak nem.

Hiányzik a Mol dízelének egy része a magyar piacról/Fotó: Shutterstock

Hosszú a hoppon maradtak listája

Az, hogy nagy dízelautók tulajdonosai kiszorultak a támogatásból, kézenfekvő. Ám mellettük továbbra is teljes árat fizetnek

a benzinautósok,

a teljes vasúti személy- és áruszállítás,

a közúti áru- és személyszállításnak a nem egyéni vállalkozóként működő része,

és a mezőgazdaságnak is a "legkisebbeken" felüli hányada.

A benzinautósok részben azért szorulnak ki, mert a benzin nem olyan drága, mint a dízel. (És, talán mert túl sokan vannak.) Csakhogy – hangzott el számos fórumon - egy dízeles autó sokkal kevesebbet fogyaszt, mint a benzines, vagyis a most támogatáshoz jutók egyáltalán nincsenek rosszabb helyzetben, mint az abból kimaradók.

Találgatnak a közutasok, mitévők legyenek

A dízelt használó vállalkozások is maradnak a piacon. Pedig például a közúti árufuvarozás már most is nagy bajban van: 2026 második negyedévében a nemzetközi fuvarozás összköltsége az infláció hatszorosával, 12,3 százalékkal ugrott meg, miközben a fuvardíjak alig több mint harmadát tudták a fuvarozók áthárítani - áll a Digilog Consulting legfrissebb, negyedéves elemzésében. Ráadásul ebben a szegmensben közel 15 százalékos üzemanyagár-növekedés csapódott le a vizsgált időszakban. Az egyik nagy hazai személyszállító és árufuvarozó érdekképviselet, a Nit Hungary elnöksége pénteken be is jelentette , hogy 4800 fős tagsága számára elfogadhatatlan a dízel üzemanyaggal kapcsolatos támogatási csomag. Ezzel ugyanis tovább súlyosbodik a hazai közel 11600 fuvarozó vesztesége, akik pedig a GDP 4 százalékát adják és a hazai gázolaj-fogyasztás több mint felét tankolják. A szakmai szervezet ezért Magyar Péter miniszterelnökhöz és szakminisztereihez fordult, hogy a kormány vegye figyelembe a fuvarozók érdekeit is.