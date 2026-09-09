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támogatás
mkfe
hungrail
gázolaj
kompenzáció

Ennek még súlyos ára lehet: megfeledkezhetett Magyar Péter a fuvarozókról – dízelkompenzáció nélkül több ezer vállalkozó mehet tönkre

Az eddigi bejelentések szerint a dízelhasználók csak egy lakossági szegmensét, továbbá a mezőgazdaságot segítené meg a kormány a magas dízelárak miatt. A közúti és a vasúti fuvarozók kimaradthatnak a körből. Szakmai szervezeteik kérték, hogy a dízelkompezációt a kormány terjessze ki az általuk képvselt szegmensre.
B. H. L.
2026.09.09., 10:25

Az üzemanyagár-támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) is. Az érintett minisztereknek, illetve Magyar Péter miniszterelnöknek küldött levelükben az arra hívják fel a figyelmet, hogy a magas dízelárak miatt jelentősen megnőnek az általuk képviselt vállalkozók költségei, a növekedést pedig nem, vagy csak korlátozva tudják érvényesíteni szolgáltatási díjaikban. 

dízel
Megugrott a vasút és a közút dízelköltsége is/Fotó: Kallus György

 Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter hétfőn jelezte, hogy a kormány ma egyeztet a magas üzemanyagárak kompenzációjáról. A miniszterelnök azonban csak az agrárium támogatásáról és a lakosság azon részéről beszélt, amely dízelüzemű autóval jár munkába, illetve viszi a gyermekét óvodába, iskolába. Az MKFE ezért tegnap (szeptember 8-án) levélben kérte Magyar Pétert, valamint Kapitány István és Vitézy Dávid minisztereket, hogy a kompenzációt a korábbi gyakorlat szerint terjesszék ki a magyar közúti személy- és áruszállító vállalkozásokra is.

Az egyesület érvelése szerint az alágazat szereplőinek működését az elmúlt 2-3 évben olyan külső körülmények befolyásolták, amelyek – kormányzati döntések híján – lenullázták a cégek rentabilitását, visszafogták a hatékonyságot és gyengítették a vállalkozások piaci pozícióit. Az eurós elszámolással, de túlnyomórészt forint költségekkel működő cégeket kritikus helyzetbe hozta a forint gyors és váratlan megerősödése is, az ebből következő veszteséget nem tudta áthárítani az alágazat a megbízókra, ami kritikus helyzetet, és tömeges cégbezárásokat okozott, elsősorban az alágazat mintegy 80-90 százalékát kitevő kkv-k között.

A kormánynak arról is döntenie kellene, hogy milyen formában valósulhat meg a magyar hatóság által kiadott fuvarozói engedéllyel rendelkező hazai cégek kereskedelmi gázolaj vásárlásainak támogatása – üzemanyagkutas és belső, telephelyi kutas beszerzés esetén egyaránt.

A levélben példákat is hoz az MKFE:

  • Spanyolországban a literenkénti 0,049 eurós jövedéki adó-visszatérítésen felül további 0,15-0,20 eurós visszatérítést kaptak a vállalkozások.
  • Romániában a korábbi 40, majd január 1-től 65 bani adókompenzáció áprilistól 85 banira emelkedett, amit az aktuális helyzet függvényében rendszeresen felülvizsgál a román kormányzat és jelenleg 43 bani literenkénti támogatást ad.
  • Olaszországban mintegy 364 millió eurós keretösszegből kaptak üzemanyagár-támogatást a 7,5 tonna fölötti tehergépjárművek, és az M2/M3 kategóriájú autóbuszok üzemeltetői.
  • Hollandiában szeptember 1-jétől – az adóvisszatérítés alternatívájaként – ideiglenesen 22,3 százalékkal csökkentik az útdíjat a fuvarozói versenyképesség növelése érdekében.

A dízel drágulása csapás a vasútnak is

A vasúti személyszállítás és a vasúti árufuvarozás számára is azonnali többletköltséget jelent, miközben a vasútvállalatoknak nincs érdemi pénzügyi mozgásterük ezek kezelésére. Ezért a Hungrail is azt kérte a kormánytól és a két érintett minisztériumtól, hogy a tervezett intézkedések kidolgozásakor a vasúti közlekedésről se feledkezzenek meg.

Miért fontos ez?

  • A hazai vasúti személyszállítás mintegy 26,3 százalékban dízelvontatású.
  • A vasúti árufuvarozásban ez az arány mintegy 16,1 százalék.
  • A vasúti ágazat évente közel 38 millió liter gázolajat használ fel.
  • A️ Hungrail számítása szerint az üzemanyagárak tartós emelkedése akár 4–6 százalékos fuvardíj-emelkedést is eredményezhet a dízelvontatással érintett árufuvarozásban.
  • A személyszállításban ez közszolgáltatási kérdés is.

Az árufuvarozásnál van egy fontos paradoxon  

Bár a vasúti árufuvarozás döntően villamos vontatású, az úgynevezett utolsó kilométeres kiszolgálásban – iparvágányokon, terminálokon, rakodóhelyeken – továbbra is meghatározó a dízelvontatás. Ráadásul éppen ezek a vasúti fuvarozási lánc legköltségesebb szakaszai.

Ha itt tovább emelkednek a költségek, annak következménye nem pusztán a vasút problémája: romolhat a vasút versenyképessége, emelkedhetnek a logisztikai költségek  és további áruforgalom terelődhet közútra.

Milyennek ígérkezik a kompenzáció?

A miniszterelnök nem ársapka, hanem célzott támgoatás bevezetését vetítette előre. A benzinhasználókról nem, csak a dízelesekről beszélt, és közülük is csak azokról, akik a munkába járáshoz és a gyerkek iskolába hordásához használják a gázolajat. A luxusautók tulajdonosai kimaradnak a támogatásból.

A benzin ára ugyanis nem nőtt a gázolajéhoz hasonló ütemben. A két üzemanyag ára között mára Magyarországon (de nemzetközi viszonylatban is) történelmi különbség alakult ki. A Holtankoljak szerint ma (szerdán) a benzin és a gázolaj átlagos, literenkénti kiskereskedelmi ára is 4 forinttal magasabb, mint tegnap. A benzin most 626 forinton áll, a gázolaj 701 forinton.

A benzin és a gázolaj ára a lakosságnak a tömegközlekedést használó részét ne érinti közvetlenül, hiszen szabott, és alacsonyan tartott jegy- és bérletárakkal utaznak.

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