Ennek még súlyos ára lehet: megfeledkezhetett Magyar Péter a fuvarozókról – dízelkompenzáció nélkül több ezer vállalkozó mehet tönkre
Az üzemanyagár-támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) is. Az érintett minisztereknek, illetve Magyar Péter miniszterelnöknek küldött levelükben az arra hívják fel a figyelmet, hogy a magas dízelárak miatt jelentősen megnőnek az általuk képviselt vállalkozók költségei, a növekedést pedig nem, vagy csak korlátozva tudják érvényesíteni szolgáltatási díjaikban.
Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter hétfőn jelezte, hogy a kormány ma egyeztet a magas üzemanyagárak kompenzációjáról. A miniszterelnök azonban csak az agrárium támogatásáról és a lakosság azon részéről beszélt, amely dízelüzemű autóval jár munkába, illetve viszi a gyermekét óvodába, iskolába. Az MKFE ezért tegnap (szeptember 8-án) levélben kérte Magyar Pétert, valamint Kapitány István és Vitézy Dávid minisztereket, hogy a kompenzációt a korábbi gyakorlat szerint terjesszék ki a magyar közúti személy- és áruszállító vállalkozásokra is.
Az egyesület érvelése szerint az alágazat szereplőinek működését az elmúlt 2-3 évben olyan külső körülmények befolyásolták, amelyek – kormányzati döntések híján – lenullázták a cégek rentabilitását, visszafogták a hatékonyságot és gyengítették a vállalkozások piaci pozícióit. Az eurós elszámolással, de túlnyomórészt forint költségekkel működő cégeket kritikus helyzetbe hozta a forint gyors és váratlan megerősödése is, az ebből következő veszteséget nem tudta áthárítani az alágazat a megbízókra, ami kritikus helyzetet, és tömeges cégbezárásokat okozott, elsősorban az alágazat mintegy 80-90 százalékát kitevő kkv-k között.
A kormánynak arról is döntenie kellene, hogy milyen formában valósulhat meg a magyar hatóság által kiadott fuvarozói engedéllyel rendelkező hazai cégek kereskedelmi gázolaj vásárlásainak támogatása – üzemanyagkutas és belső, telephelyi kutas beszerzés esetén egyaránt.
A levélben példákat is hoz az MKFE:
- Spanyolországban a literenkénti 0,049 eurós jövedéki adó-visszatérítésen felül további 0,15-0,20 eurós visszatérítést kaptak a vállalkozások.
- Romániában a korábbi 40, majd január 1-től 65 bani adókompenzáció áprilistól 85 banira emelkedett, amit az aktuális helyzet függvényében rendszeresen felülvizsgál a román kormányzat és jelenleg 43 bani literenkénti támogatást ad.
- Olaszországban mintegy 364 millió eurós keretösszegből kaptak üzemanyagár-támogatást a 7,5 tonna fölötti tehergépjárművek, és az M2/M3 kategóriájú autóbuszok üzemeltetői.
- Hollandiában szeptember 1-jétől – az adóvisszatérítés alternatívájaként – ideiglenesen 22,3 százalékkal csökkentik az útdíjat a fuvarozói versenyképesség növelése érdekében.
A dízel drágulása csapás a vasútnak is
A vasúti személyszállítás és a vasúti árufuvarozás számára is azonnali többletköltséget jelent, miközben a vasútvállalatoknak nincs érdemi pénzügyi mozgásterük ezek kezelésére. Ezért a Hungrail is azt kérte a kormánytól és a két érintett minisztériumtól, hogy a tervezett intézkedések kidolgozásakor a vasúti közlekedésről se feledkezzenek meg.
Miért fontos ez?
- A hazai vasúti személyszállítás mintegy 26,3 százalékban dízelvontatású.
- A vasúti árufuvarozásban ez az arány mintegy 16,1 százalék.
- A vasúti ágazat évente közel 38 millió liter gázolajat használ fel.
- A️ Hungrail számítása szerint az üzemanyagárak tartós emelkedése akár 4–6 százalékos fuvardíj-emelkedést is eredményezhet a dízelvontatással érintett árufuvarozásban.
- A személyszállításban ez közszolgáltatási kérdés is.
Az árufuvarozásnál van egy fontos paradoxon
Bár a vasúti árufuvarozás döntően villamos vontatású, az úgynevezett utolsó kilométeres kiszolgálásban – iparvágányokon, terminálokon, rakodóhelyeken – továbbra is meghatározó a dízelvontatás. Ráadásul éppen ezek a vasúti fuvarozási lánc legköltségesebb szakaszai.
Ha itt tovább emelkednek a költségek, annak következménye nem pusztán a vasút problémája: romolhat a vasút versenyképessége, emelkedhetnek a logisztikai költségek és további áruforgalom terelődhet közútra.
Milyennek ígérkezik a kompenzáció?
A miniszterelnök nem ársapka, hanem célzott támgoatás bevezetését vetítette előre. A benzinhasználókról nem, csak a dízelesekről beszélt, és közülük is csak azokról, akik a munkába járáshoz és a gyerkek iskolába hordásához használják a gázolajat. A luxusautók tulajdonosai kimaradnak a támogatásból.
A benzin ára ugyanis nem nőtt a gázolajéhoz hasonló ütemben. A két üzemanyag ára között mára Magyarországon (de nemzetközi viszonylatban is) történelmi különbség alakult ki. A Holtankoljak szerint ma (szerdán) a benzin és a gázolaj átlagos, literenkénti kiskereskedelmi ára is 4 forinttal magasabb, mint tegnap. A benzin most 626 forinton áll, a gázolaj 701 forinton.
A benzin és a gázolaj ára a lakosságnak a tömegközlekedést használó részét ne érinti közvetlenül, hiszen szabott, és alacsonyan tartott jegy- és bérletárakkal utaznak.