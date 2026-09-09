Ennek még súlyos ára lehet: megfeledkezhetett Magyar Péter a fuvarozókról – dízelkompenzáció nélkül több ezer vállalkozó mehet tönkre

Az üzemanyagár-támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) is. Az érintett minisztereknek, illetve Magyar Péter miniszterelnöknek küldött levelükben az arra hívják fel a figyelmet, hogy a magas dízelárak miatt jelentősen megnőnek az általuk képviselt vállalkozók költségei, a növekedést pedig nem, vagy csak korlátozva tudják érvényesíteni szolgáltatási díjaikban.

Megugrott a vasút és a közút dízelköltsége is/Fotó: Kallus György

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter hétfőn jelezte, hogy a kormány ma egyeztet a magas üzemanyagárak kompenzációjáról. A miniszterelnök azonban csak az agrárium támogatásáról és a lakosság azon részéről beszélt, amely dízelüzemű autóval jár munkába, illetve viszi a gyermekét óvodába, iskolába. Az MKFE ezért tegnap (szeptember 8-án) levélben kérte Magyar Pétert, valamint Kapitány István és Vitézy Dávid minisztereket, hogy a kompenzációt a korábbi gyakorlat szerint terjesszék ki a magyar közúti személy- és áruszállító vállalkozásokra is.

Az egyesület érvelése szerint az alágazat szereplőinek működését az elmúlt 2-3 évben olyan külső körülmények befolyásolták, amelyek – kormányzati döntések híján – lenullázták a cégek rentabilitását, visszafogták a hatékonyságot és gyengítették a vállalkozások piaci pozícióit. Az eurós elszámolással, de túlnyomórészt forint költségekkel működő cégeket kritikus helyzetbe hozta a forint gyors és váratlan megerősödése is, az ebből következő veszteséget nem tudta áthárítani az alágazat a megbízókra, ami kritikus helyzetet, és tömeges cégbezárásokat okozott, elsősorban az alágazat mintegy 80-90 százalékát kitevő kkv-k között.

A kormánynak arról is döntenie kellene, hogy milyen formában valósulhat meg a magyar hatóság által kiadott fuvarozói engedéllyel rendelkező hazai cégek kereskedelmi gázolaj vásárlásainak támogatása – üzemanyagkutas és belső, telephelyi kutas beszerzés esetén egyaránt.

A levélben példákat is hoz az MKFE:

Spanyolországban a literenkénti 0,049 eurós jövedéki adó-visszatérítésen felül további 0,15-0,20 eurós visszatérítést kaptak a vállalkozások.

Romániában a korábbi 40, majd január 1-től 65 bani adókompenzáció áprilistól 85 banira emelkedett, amit az aktuális helyzet függvényében rendszeresen felülvizsgál a román kormányzat és jelenleg 43 bani literenkénti támogatást ad.

Olaszországban mintegy 364 millió eurós keretösszegből kaptak üzemanyagár-támogatást a 7,5 tonna fölötti tehergépjárművek, és az M2/M3 kategóriájú autóbuszok üzemeltetői.

Hollandiában szeptember 1-jétől – az adóvisszatérítés alternatívájaként – ideiglenesen 22,3 százalékkal csökkentik az útdíjat a fuvarozói versenyképesség növelése érdekében.

A dízel drágulása csapás a vasútnak is

A vasúti személyszállítás és a vasúti árufuvarozás számára is azonnali többletköltséget jelent, miközben a vasútvállalatoknak nincs érdemi pénzügyi mozgásterük ezek kezelésére. Ezért a Hungrail is azt kérte a kormánytól és a két érintett minisztériumtól, hogy a tervezett intézkedések kidolgozásakor a vasúti közlekedésről se feledkezzenek meg.