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Forrnak az indulatok a dízeltámogatás miatt: most szakadt el végleg a cérna több ezer fuvarozónál, egyértelmű üzenetet kapott Magyar Péter – „lépni fogunk, lépnünk kell!"

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Bejelentette Magyar Péter a régóta várt dízelár-kompenzáció részleteit, ám a kormány döntése azonnal felháborodást váltott ki a fuvarozók körében. A szakmai szervezetek szerint miközben a dízelautósok és a mezőgazdasági felhasználók támogatást kapnak, a közúti fuvarozókat ismét magukra hagyták az elszálló gázolajárakkal. A tiltakozás egyre erősebb, és az sem kizárt, hogy újabb kamionos demonstráció következik Budapesten.
VG
2026.09.12, 11:35

Pénteken jelentette be Magyar Péter a napok óta várt dízelárcsökkentést Magyarországon, egész pontosan egy dízelár-kompenzációról döntött a Tisza-kormány, ami jóval szűkebb körnek kedvez a brutális gázolajárak idején, mint az Orbán-kormány alatt életre hívott védett ár. A miniszterelnök a közösségi oldalán megjelent videóban mutatta be a részleteket, mint mondta, a Tisza-kormány döntött: közvetlen és hatékony támogatást nyújt majd egymillió dízel üzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak. 

Magyar Péter, dízel
A közúti fuvarozók megszólaltak a dízelár-kompenzáció miatt/Fotó: AFP /  AFP

A dízelár-kompenzáció nem aratott osztatlant sikert

Az események azóta felgyorsultak, ráadásul nem akárkikkel találta szembe magát a gazdasági miniszter. Közleményt adott ki pénteken kora este a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE), amelyben elég kemény szavakkal illették Kapitány Istvánt és a Tisza-kormányt. Az MFFE egyszer már Lázár Jánost is lenyomta, most pedig Kapitány Istvánra fordultak rá. A következő napok sorsdöntőek lehetnek annak kapcsán, lesz-e következő kamionos tüntetés Budapesten. Nem olyan régen majdnem megbénították a forgalmat. 

Az MFFE állásfoglalása – amelynek már a címe is erősre sikerült – ezt írja: 

Elég volt abból, hogy a fuvarozók csak akkor fontosak, amikor fizetniük kell!

A folytatás sem maradt el ettől. Azzal kezdték, hogy mélységes csalódással és értetlenséggel fogadták a kormány bejelentését. 

"Hónapok óta jelezzük, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó KKV-kat. Levélben fordultunk a gazdasági miniszterhez, bemutattuk a helyzet súlyosságát és azonnali intézkedést kértünk. Most megszületett a kormány döntése – csak éppen a fuvarozókról ismét megfeledkeztek."

  1. A dízelautók tulajdonosai támogatást kapnak.
  2. A mezőgazdasági felhasználók visszakapják a jövedéki adó teljes összegét.
  3. A közúti fuvarozók pedig továbbra is fizethetik a teljes árat, miközben nap mint nap működésben tartják az ország ellátását.

Ez számunkra elfogadhatatlan, érthetetlen és arculcsapással ér fel – szögezték le.

Az MFFE akkor vált ismertté országosan, amikor még az előző kormány alatt Lázár János útdíjemelési terve ellen olyan eredményes tüntetést tartottak Budapest belvárosában, hogy végül a szándék meghiúsult.

Más is felemelte a szavát

Azóta újabb fuvarozó testület is reagált. A NiT Hungary, Magánvállakozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete elfogadhatatlannak tartja a kormány által pénteken bejelentett dízeltámogatási konstrukciót. Pénteken a késő esti órákban jelent meg a NiT Hungary közleménye, melyben hangsúlyozzák, hogy "elfogadhatatlan a Miniszterelnök úr mai napon bejelentett, dízel üzemanyaggal kapcsolatos támogatási csomagja a NiT Hungary 4800 fős tagságának".

Ezzel a videós nyilatkozattal tovább súlyosbodik a hazai közel 11600 fuvarozó vesztesége, akik pedig a GDP 4%-t adják és a hazai gázolaj fogyasztás több mint felét tankolják" – tették hozzá. A szervezet kiemelte: azonnali támogatást vár a szakma az elszabadult gázolajár kompenzálására. Azt is hozzátették, hogy a miniszterelnökhöz és a szakminiszterhez fordulnak, hogy a nehéz helyzetben a fuvarozók érdekeit is vegye figyelembe a kormány. Azzal zárják a közleményt, hogy "lépni fogunk, lépnünk kell". 

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