Forrnak az indulatok a dízeltámogatás miatt: most szakadt el végleg a cérna több ezer fuvarozónál, egyértelmű üzenetet kapott Magyar Péter – „lépni fogunk, lépnünk kell!"

Pénteken jelentette be Magyar Péter a napok óta várt dízelárcsökkentést Magyarországon, egész pontosan egy dízelár-kompenzációról döntött a Tisza-kormány, ami jóval szűkebb körnek kedvez a brutális gázolajárak idején, mint az Orbán-kormány alatt életre hívott védett ár. A miniszterelnök a közösségi oldalán megjelent videóban mutatta be a részleteket, mint mondta, a Tisza-kormány döntött: közvetlen és hatékony támogatást nyújt majd egymillió dízel üzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak.

A közúti fuvarozók megszólaltak a dízelár-kompenzáció miatt/Fotó: AFP / AFP

A dízelár-kompenzáció nem aratott osztatlant sikert

Az események azóta felgyorsultak, ráadásul nem akárkikkel találta szembe magát a gazdasági miniszter. Közleményt adott ki pénteken kora este a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE), amelyben elég kemény szavakkal illették Kapitány Istvánt és a Tisza-kormányt. Az MFFE egyszer már Lázár Jánost is lenyomta, most pedig Kapitány Istvánra fordultak rá. A következő napok sorsdöntőek lehetnek annak kapcsán, lesz-e következő kamionos tüntetés Budapesten. Nem olyan régen majdnem megbénították a forgalmat.

Az MFFE állásfoglalása – amelynek már a címe is erősre sikerült – ezt írja:

Elég volt abból, hogy a fuvarozók csak akkor fontosak, amikor fizetniük kell!

A folytatás sem maradt el ettől. Azzal kezdték, hogy mélységes csalódással és értetlenséggel fogadták a kormány bejelentését.

"Hónapok óta jelezzük, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó KKV-kat. Levélben fordultunk a gazdasági miniszterhez, bemutattuk a helyzet súlyosságát és azonnali intézkedést kértünk. Most megszületett a kormány döntése – csak éppen a fuvarozókról ismét megfeledkeztek."

A dízelautók tulajdonosai támogatást kapnak. A mezőgazdasági felhasználók visszakapják a jövedéki adó teljes összegét. A közúti fuvarozók pedig továbbra is fizethetik a teljes árat, miközben nap mint nap működésben tartják az ország ellátását.

Ez számunkra elfogadhatatlan, érthetetlen és arculcsapással ér fel – szögezték le.

Az MFFE akkor vált ismertté országosan, amikor még az előző kormány alatt Lázár János útdíjemelési terve ellen olyan eredményes tüntetést tartottak Budapest belvárosában, hogy végül a szándék meghiúsult.