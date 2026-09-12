Forrnak az indulatok a dízeltámogatás miatt: most szakadt el végleg a cérna több ezer fuvarozónál, egyértelmű üzenetet kapott Magyar Péter – „lépni fogunk, lépnünk kell!"
Pénteken jelentette be Magyar Péter a napok óta várt dízelárcsökkentést Magyarországon, egész pontosan egy dízelár-kompenzációról döntött a Tisza-kormány, ami jóval szűkebb körnek kedvez a brutális gázolajárak idején, mint az Orbán-kormány alatt életre hívott védett ár. A miniszterelnök a közösségi oldalán megjelent videóban mutatta be a részleteket, mint mondta, a Tisza-kormány döntött: közvetlen és hatékony támogatást nyújt majd egymillió dízel üzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak.
A dízelár-kompenzáció nem aratott osztatlant sikert
Az események azóta felgyorsultak, ráadásul nem akárkikkel találta szembe magát a gazdasági miniszter. Közleményt adott ki pénteken kora este a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE), amelyben elég kemény szavakkal illették Kapitány Istvánt és a Tisza-kormányt. Az MFFE egyszer már Lázár Jánost is lenyomta, most pedig Kapitány Istvánra fordultak rá. A következő napok sorsdöntőek lehetnek annak kapcsán, lesz-e következő kamionos tüntetés Budapesten. Nem olyan régen majdnem megbénították a forgalmat.
Az MFFE állásfoglalása – amelynek már a címe is erősre sikerült – ezt írja:
Elég volt abból, hogy a fuvarozók csak akkor fontosak, amikor fizetniük kell!
A folytatás sem maradt el ettől. Azzal kezdték, hogy mélységes csalódással és értetlenséggel fogadták a kormány bejelentését.
"Hónapok óta jelezzük, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó KKV-kat. Levélben fordultunk a gazdasági miniszterhez, bemutattuk a helyzet súlyosságát és azonnali intézkedést kértünk. Most megszületett a kormány döntése – csak éppen a fuvarozókról ismét megfeledkeztek."
- A dízelautók tulajdonosai támogatást kapnak.
- A mezőgazdasági felhasználók visszakapják a jövedéki adó teljes összegét.
- A közúti fuvarozók pedig továbbra is fizethetik a teljes árat, miközben nap mint nap működésben tartják az ország ellátását.
Ez számunkra elfogadhatatlan, érthetetlen és arculcsapással ér fel – szögezték le.
Az MFFE akkor vált ismertté országosan, amikor még az előző kormány alatt Lázár János útdíjemelési terve ellen olyan eredményes tüntetést tartottak Budapest belvárosában, hogy végül a szándék meghiúsult.
Más is felemelte a szavát
Azóta újabb fuvarozó testület is reagált. A NiT Hungary, Magánvállakozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete elfogadhatatlannak tartja a kormány által pénteken bejelentett dízeltámogatási konstrukciót. Pénteken a késő esti órákban jelent meg a NiT Hungary közleménye, melyben hangsúlyozzák, hogy "elfogadhatatlan a Miniszterelnök úr mai napon bejelentett, dízel üzemanyaggal kapcsolatos támogatási csomagja a NiT Hungary 4800 fős tagságának".
Ezzel a videós nyilatkozattal tovább súlyosbodik a hazai közel 11600 fuvarozó vesztesége, akik pedig a GDP 4%-t adják és a hazai gázolaj fogyasztás több mint felét tankolják" – tették hozzá. A szervezet kiemelte: azonnali támogatást vár a szakma az elszabadult gázolajár kompenzálására. Azt is hozzátették, hogy a miniszterelnökhöz és a szakminiszterhez fordulnak, hogy a nehéz helyzetben a fuvarozók érdekeit is vegye figyelembe a kormány. Azzal zárják a közleményt, hogy "lépni fogunk, lépnünk kell".