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Nézzen rá a telefonjára, ha rezgett: már utalnak, közel egymillió ember örülhet, ha meglátja, mit küldött a Magyar Államkincstár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Magyar Államkincstár elutalta az első havi összeget. Kármán András kiemelte, hogy 858 ezer ember részesül szeptemberben dízeltámogatásban.
VG
2026.09.30, 10:16
Frissítve: 2026.09.30, 10:45

Szeptember utolsó napján megkezdődött a dízeltámogatás kifizetése. A Magyar Államkincstár szerdán már el is utalta az első havi 5000 forintos összeget, és sokaknak reggel már meg is csörrent a telefonja, jelezvén, hogy az összeg megérkezett.

dízel, dizel, benzin, gázolaj üzemanyag, tankolás
A Magyar Államkincstár elutalta az dízeltámogatás első havi összegét / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

„Egy magyar autós átlagosan 50-60 litert tankol havonta. A megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet így körülbelül 5000 forint egy hónap alatt. Annak érdekében, hogy a legjobban rászoruló autósok megemelkedett költségeit enyhítse a kormány, szeptemberre, októberre, novemberre és decemberre havi 5000 forintos támogatást vezettünk be” – írta szerda reggeli Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

„A mai napon a Magyar Államkincstár elutalta, a Posta pedig kézbesítette a dízeltámogatás első részletét az arra jogosult 858 ezer embernek. Célunk a működő és emberséges Magyarország megteremtése, továbbá hogy megőrizzük az ország biztonságos üzemanyag-ellátását, megvédjük a magyar embereket egy olyan áremelkedés következményeitől, amelynek okai messze Magyarország határain kívül vannak” – tette hozzá a tárcavezető.

dízeltámogatás első részlet utalása
Sokaknak már szerda reggel megérkezett az utalás / Fotó: VG

A Holtankoljak.hu árfigyelő portál jelzése szerint szerdán sem változtak a hazai üzemanyagárak, így a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára továbbra is 636, illetve 709 forint literenként. Ezzel pedig feltűnően hosszú ideje változatlan szinten alakulnak a hazai átlagárak.

Végre kijöttek a pontos részletek a dízeltámogatásról a NAV-tól – minden fontos infó egy helyen a folyósításról

Az alapvető tudnivalóktól a speciálisabb élethelyzetekig mindenki megtalálja a választ kérdéseire a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) friss, dízeltámogatással kapcsolatos tájékoztatójában. A legfontosabb: a támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár automatikusan folyósítja a NAV adatai alapján. Minden további információ elérhető a NAV honlapján, a Dízeltámogatás csempén.

Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak az összeg bankszámlára érkezik, akinek nem, az postán kapja meg.

A Kincstár fő szabály szerint négy részletben folyósítja a dízeltámogatást:

  • 2026. szeptember 30.,
  • 2026. október 30.,
  • 2026. november 13. és
  • 2026. december 7. napján.

Azoknak a jogosultaknak, akik a támogatásra jogosító személygépkocsinak már 2026. január 1-jén üzembentartói vagy tulajdonosai, az első részletet 2026. szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár.

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üzemanyag
gázolaj
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dízel
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