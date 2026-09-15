Egy füst alatt adott zöld jelzést a parlament a dízeltámogatásnak és a dohánytermékek megemelt jövedéki adójának

Az Országgyűlés tiszás többsége megszavazta a dízelautósok támogatását tartalmazó törvényjavaslatot. A korábban megismert konstrukció érdemben nem változott, így a dízelautó tulajdonosok egy része az év végéig összesen 20 ezer forintot kaphat. Ugyanebbe a jogszabályba került a dohánytermékek jövedéki adójának megemelése is, amely novembertől lép hatályba.

Megszavazta a parlametn az ötezer forintos dízeltámogatást és a dohánytermékek jövedéki adójának megemelését. / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A dízeltámogatás mellé egy kellemetlen meglepetést is elrejtett a kormány

A képviselők kedden 123 igen szavazattal, 32 nem és 9 tartózkodás mellett fogadták el az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokkal összefüggő intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslatot.

A jogszabályt lényegében változtatás nélkül fogadták el, így a támogatás a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyeknek jár.

Szeptemberre,

októberre,

novemberre

és decemberre

havi ötezer forintot fizet az állam, így egy jogosult autós legfeljebb 20 ezer forinthoz juthat az év végéig.

A parlament ezzel lényegében változtatás nélkül fogadta el a korábban bemutatott konstrukciót. Az intézkedést korábban az üzemanyagárak emelkedésével indokolta, ugyankkor a védett ár visszavezetését már eleve elvetette a kormány, így született ez a korlátozott hatókörű megoldás, mely az autós társadalom egy jelentős részének elégedetlenségét váltotta ki.

A Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes által benyújtott törvény azonban jóval többről rendelkezik az autósok támogatásánál, ugyanis az elfogadott jogszabály értelmében novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója is.

A jogszabály indoklása szerint az egyik cél az üzemanyagárak emelkedéséből eredő terhek enyhítése. A dohánytermékek adójának módosításával a kormány a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági költségeket mérsékelné, emellett növelné a költségvetési bevételeket és csökkentené a különböző dohánygyártmányok adóztatása közötti eltéréseket. A kabinet összesen 90 milliárd forintos bevételnövekedést vár az adóemeléstől.

Kármán András pénzügyminiszter előterjesztőként a javaslat keddi vitájában elmondta, a gépjárműtulajdonosok számára az első havi összeg októberben érkezik, anélkül, hogy azt külön kellene kérvényezni.