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Egy füst alatt adott zöld jelzést a parlament a dízeltámogatásnak és a dohánytermékek megemelt jövedéki adójának

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Változatlan formában szavazták meg az első törvényjavaslatot, igen nagy többséggel. A dohánytermékek jövedéki adója is nő.
VG
2026.09.15, 14:41
Frissítve: 2026.09.15, 15:56

Az Országgyűlés tiszás többsége megszavazta a dízelautósok támogatását tartalmazó törvényjavaslatot. A korábban megismert konstrukció érdemben nem változott, így a dízelautó tulajdonosok egy része az év végéig összesen 20 ezer forintot kaphat. Ugyanebbe a jogszabályba került a dohánytermékek jövedéki adójának megemelése is, amely novembertől lép hatályba.

2026.07.14 parlament, dohány, dízel
Megszavazta a parlametn az ötezer forintos dízeltámogatást és a dohánytermékek jövedéki adójának megemelését. / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A dízeltámogatás mellé egy kellemetlen meglepetést is elrejtett a kormány

A képviselők kedden 123 igen szavazattal, 32 nem és 9 tartózkodás mellett fogadták el az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokkal összefüggő intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslatot.

A jogszabályt lényegében változtatás nélkül fogadták el, így a támogatás a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyeknek jár. 

  • Szeptemberre, 
  • októberre, 
  • novemberre 
  • és decemberre 

havi ötezer forintot fizet az állam, így egy jogosult autós legfeljebb 20 ezer forinthoz juthat az év végéig.

A parlament ezzel lényegében változtatás nélkül fogadta el a korábban bemutatott konstrukciót. Az intézkedést korábban az üzemanyagárak emelkedésével indokolta, ugyankkor a védett ár visszavezetését már eleve elvetette a kormány, így született ez a korlátozott hatókörű megoldás, mely az autós társadalom egy jelentős részének elégedetlenségét váltotta ki.

A Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes által benyújtott törvény azonban jóval többről rendelkezik az autósok támogatásánál, ugyanis az elfogadott jogszabály értelmében novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója is.

A jogszabály indoklása szerint az egyik cél az üzemanyagárak emelkedéséből eredő terhek enyhítése. A dohánytermékek adójának módosításával a kormány a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági költségeket mérsékelné, emellett növelné a költségvetési bevételeket és csökkentené a különböző dohánygyártmányok adóztatása közötti eltéréseket. A kabinet összesen 90 milliárd forintos bevételnövekedést vár az adóemeléstől.

Kármán András pénzügyminiszter előterjesztőként a javaslat keddi vitájában elmondta, a gépjárműtulajdonosok számára az első havi összeg októberben érkezik, anélkül, hogy azt külön kellene kérvényezni. 

A pénzügyminiszter a dohánytermékek jövedéki adójáról elmondta, hogy a cigaretta esetében a jövedéki adó emelése 9, a hevített dohány esetében 25, a finomra vágott fogyasztási dohány esetében 26 százalék lesz. A végső fogyasztói árnál a cigarettánál 5, a hevített dohánytermékeknél mintegy 10 százalékos emelkedés várható attól függően, hogy a gyártók az emelést milyen mértéken hárítják át a fogyasztókra.

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