Védett ár helyett havi ötezer forint, de az sem mindenkinek: nem hatja meg Kármán Andrást a felháborodás – változatlan formában fogadhatják el a dízeltámogatásról szóló javaslatot
Havi ötezer forintos támogatással enyhítené a dízelautósok terheit a kormány az év hátralévő részében, a mezőgazdasági termelők pedig átmenetileg a gázolaj teljes jövedéki adóját visszaigényelhetnék. Kármán András pénzügyminiszter kedden az Országgyűlésben ismertette a csomag részleteit, amely a kabinet számításai szerint közel egymillió autóst érinthet.
Háború, energiaválság, robosztus drágulás a kőolaj világpiacon – a kormány válasza 20 ezer forintos dízeltámogatás az autósok kevesebb, mint negyedének
A pénzügyminiszter az üzemanyagárak emelkedését a háborús helyzettel, a Hormuzi-szoros lezárásával, valamint a nyersolaj és különösen a dízel világpiaci drágulásával magyarázta. Ezért a kormány olyan támogatási formát választott, amely Kármán szerint nem ösztönzi az üzemanyagturizmust, és az importot, illetve a hazai ellátást sem veszélyezteti.
A támogatás
- szeptemberre,
- októberre,
- novemberre
- és decemberre
havi ötezer forint lenne, vagyis egy jogosult autós összesen 20 ezer forintot kaphatna. A pénz a 150 lóerő alatti dízel személyautók tulajdonosainak járna.
Az első részletet már októberben kifizetnék; a NAV-nál nyilvántartott bankszámlával rendelkezők automatikusan megkapnák az összeget, másoknak postán kézbesítenék. Külön igényléssel tehát a jogosultaknak nem kellene bajlódniuk.
A 2026. január 1. után vásárolt dízelautóknál néhány hetes csúszás várható, mivel ezek tulajdonosainak adatait külön kell feldolgozni. A támogatás az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is kiterjedne, amennyiben az autó magánszemély tulajdonában van.
A kifizetés személyijövedelemadó-mentes lenne, ehhez a Magyar Államkincstár megkapná a szükséges adatkezelési jogosultságokat, a közúti nyilvántartási szervnek pedig a törvény hatálybalépése után öt munkanapon belül át kellene adnia a járműadatokat a NAV-nak.
Marad a 150 lóerős teljesítménykorlát
A teljesítménykorlátot Kármán András azzal indokolta, hogy a kabinet elsősorban a kis és közepes teljesítményű autók tulajdonosain kíván segíteni. A pénzügyminiszter szerint a nagy teljesítményű, drágább járművek fenntartását nem indokolt közpénzből támogatni.
Ugyanakkor lapunk korábban megírta, hogy a 150 lóerős választóvonal nem feltétlenül követi az autók értékét vagy a tulajdonosok anyagi helyzetét. Számos régebbi, családi használatú dízelmodell teljesítménye meghaladja ezt a szintet, így ezek automatikusan kiesnének a támogatásból.
Ezzel párhuzamosan drágább, akár prémiumkategóriás autók is készültek 150 lóerős vagy annál gyengébb dízelmotorral, amelyek tulajdonosai jogosultak lehetnek a pénzre.
A mezőgazdasági termelők ennél valamivel nagyobb könnyítést kapnának, ugyanis az e célra felhasznált gázolaj után jelenleg fennmaradó, literenként 14,29 forintos jövedékiadó-terhet 2026. december 31-ig elengedik.
A gazdálkodók így a hektáronként elszámolható mennyiségi korlátig a megfizetett jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetnék. Kármán András szerint az intézkedéssel az őszi betakarítás idején megugró üzemanyagköltségeket enyhítenék.