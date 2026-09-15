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dízel
energiaválság
Kármán András
támogatás

Védett ár helyett havi ötezer forint, de az sem mindenkinek: nem hatja meg Kármán Andrást a felháborodás – változatlan formában fogadhatják el a dízeltámogatásról szóló javaslatot

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Hiába váltott ki jelentős felháborodást, a védett ár helyett a kormány változatlanul, eredeti tervének megfelelően, közel egymillió dízelautósnak fizetne összesen 20 ezer forintot év végéig a megugró üzemanyagárak miatt. A mezőgazdasági termelők az év végéig a dízelolaj teljes jövedéki adóját visszaigényelhetnék.
VG
2026.09.15, 14:26
Frissítve: 2026.09.15, 14:27

Havi ötezer forintos támogatással enyhítené a dízelautósok terheit a kormány az év hátralévő részében, a mezőgazdasági termelők pedig átmenetileg a gázolaj teljes jövedéki adóját visszaigényelhetnék. Kármán András pénzügyminiszter kedden az Országgyűlésben ismertette a csomag részleteit, amely a kabinet számításai szerint közel egymillió autóst érinthet.

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Változatlan formában mehet át a parlamenten a dízeltámogatás, marad a 150 lóerős teljesítményhatár és a havi ötezer forint is. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Háború, energiaválság, robosztus drágulás a kőolaj világpiacon – a kormány válasza 20 ezer forintos dízeltámogatás az autósok kevesebb, mint negyedének

A pénzügyminiszter az üzemanyagárak emelkedését a háborús helyzettel, a Hormuzi-szoros lezárásával, valamint a nyersolaj és különösen a dízel világpiaci drágulásával magyarázta. Ezért a kormány olyan támogatási formát választott, amely Kármán szerint nem ösztönzi az üzemanyagturizmust, és az importot, illetve a hazai ellátást sem veszélyezteti.

A támogatás 

  • szeptemberre, 
  • októberre, 
  • novemberre 
  • és decemberre 

havi ötezer forint lenne, vagyis egy jogosult autós összesen 20 ezer forintot kaphatna. A pénz a 150 lóerő alatti dízel személyautók tulajdonosainak járna.

Az első részletet már októberben kifizetnék; a NAV-nál nyilvántartott bankszámlával rendelkezők automatikusan megkapnák az összeget, másoknak postán kézbesítenék. Külön igényléssel tehát a jogosultaknak nem kellene bajlódniuk.

A 2026. január 1. után vásárolt dízelautóknál néhány hetes csúszás várható, mivel ezek tulajdonosainak adatait külön kell feldolgozni. A támogatás az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is kiterjedne, amennyiben az autó magánszemély tulajdonában van.

A kifizetés személyijövedelemadó-mentes lenne, ehhez a Magyar Államkincstár megkapná a szükséges adatkezelési jogosultságokat, a közúti nyilvántartási szervnek pedig a törvény hatálybalépése után öt munkanapon belül át kellene adnia a járműadatokat a NAV-nak.

Marad a 150 lóerős teljesítménykorlát

A teljesítménykorlátot Kármán András azzal indokolta, hogy a kabinet elsősorban a kis és közepes teljesítményű autók tulajdonosain kíván segíteni. A pénzügyminiszter szerint a nagy teljesítményű, drágább járművek fenntartását nem indokolt közpénzből támogatni.

Ugyanakkor lapunk korábban megírta, hogy a 150 lóerős választóvonal nem feltétlenül követi az autók értékét vagy a tulajdonosok anyagi helyzetét. Számos régebbi, családi használatú dízelmodell teljesítménye meghaladja ezt a szintet, így ezek automatikusan kiesnének a támogatásból. 

Ezzel párhuzamosan drágább, akár prémiumkategóriás autók is készültek 150 lóerős vagy annál gyengébb dízelmotorral, amelyek tulajdonosai jogosultak lehetnek a pénzre.

A mezőgazdasági termelők ennél valamivel nagyobb könnyítést kapnának, ugyanis az e célra felhasznált gázolaj után jelenleg fennmaradó, literenként 14,29 forintos jövedékiadó-terhet 2026. december 31-ig elengedik.

A gazdálkodók így a hektáronként elszámolható mennyiségi korlátig a megfizetett jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetnék. Kármán András szerint az intézkedéssel az őszi betakarítás idején megugró üzemanyagköltségeket enyhítenék.

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