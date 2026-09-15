Védett ár helyett havi ötezer forint, de az sem mindenkinek: nem hatja meg Kármán Andrást a felháborodás – változatlan formában fogadhatják el a dízeltámogatásról szóló javaslatot

Havi ötezer forintos támogatással enyhítené a dízelautósok terheit a kormány az év hátralévő részében, a mezőgazdasági termelők pedig átmenetileg a gázolaj teljes jövedéki adóját visszaigényelhetnék. Kármán András pénzügyminiszter kedden az Országgyűlésben ismertette a csomag részleteit, amely a kabinet számításai szerint közel egymillió autóst érinthet.

Változatlan formában mehet át a parlamenten a dízeltámogatás, marad a 150 lóerős teljesítményhatár és a havi ötezer forint is. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Háború, energiaválság, robosztus drágulás a kőolaj világpiacon – a kormány válasza 20 ezer forintos dízeltámogatás az autósok kevesebb, mint negyedének

A pénzügyminiszter az üzemanyagárak emelkedését a háborús helyzettel, a Hormuzi-szoros lezárásával, valamint a nyersolaj és különösen a dízel világpiaci drágulásával magyarázta. Ezért a kormány olyan támogatási formát választott, amely Kármán szerint nem ösztönzi az üzemanyagturizmust, és az importot, illetve a hazai ellátást sem veszélyezteti.

A támogatás

szeptemberre,

októberre,

novemberre

és decemberre

havi ötezer forint lenne, vagyis egy jogosult autós összesen 20 ezer forintot kaphatna. A pénz a 150 lóerő alatti dízel személyautók tulajdonosainak járna.

Az első részletet már októberben kifizetnék; a NAV-nál nyilvántartott bankszámlával rendelkezők automatikusan megkapnák az összeget, másoknak postán kézbesítenék. Külön igényléssel tehát a jogosultaknak nem kellene bajlódniuk.

A 2026. január 1. után vásárolt dízelautóknál néhány hetes csúszás várható, mivel ezek tulajdonosainak adatait külön kell feldolgozni. A támogatás az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is kiterjedne, amennyiben az autó magánszemély tulajdonában van.

A kifizetés személyijövedelemadó-mentes lenne, ehhez a Magyar Államkincstár megkapná a szükséges adatkezelési jogosultságokat, a közúti nyilvántartási szervnek pedig a törvény hatálybalépése után öt munkanapon belül át kellene adnia a járműadatokat a NAV-nak.

Marad a 150 lóerős teljesítménykorlát

A teljesítménykorlátot Kármán András azzal indokolta, hogy a kabinet elsősorban a kis és közepes teljesítményű autók tulajdonosain kíván segíteni. A pénzügyminiszter szerint a nagy teljesítményű, drágább járművek fenntartását nem indokolt közpénzből támogatni.