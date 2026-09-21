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Magyar Államkincstár

Megszólalt a NAV az 5000 forintos dízeltámogatásról: pontosan elmagyarázta, kik és hogyan fogják megkapni – itt hozzák nyilvánosságra az utalás dátumait

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A jogosult autósoknak nincs teendőjük a dízeltámogatással kapcsolatban: nem kell kérelmet benyújtaniuk, és külön bankszámlaszámot vagy kézbesítési címet sem szükséges megadniuk. A dízeltámogatást a Magyar Államkincstár automatikusan folyósítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendelkezésére álló adatok alapján.
VG
2026.09.21, 06:59
Frissítve: 2026.09.21, 07:07

A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű személyautók üzembentartói összesen 20 ezer forint dízeltámogatásra jogosultak, amelyet négy részletben kapnak meg. Az összeget a kincstár automatikusan utalja a NAV által ismert bankszámlára. Ha a hatóság nem rendelkezik bankszámlaadattal, a támogatást postai úton kézbesítik. 

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A NAV fontos tájékoztatást adott ki a dízeltámogatásról
Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Hamarosan közzéteszik a dízeltámogatás részleteit

A jogosultaknak tehát sem kérelmet benyújtaniuk, sem külön adatot bejelenteniük nem kell: a támogatás automatikusan jár, és minden szükséges lépést a Magyar Államkincstár, illetve a NAV végez el.

A NAV közleményében azt írja, hogy a támogatás részletszabályairól, a jogosultak pontos köréről és az utalási dátumokról rövidesen tájékoztatót publikál, és honlapján, a www.nav.gov.hu címen, valamint a sajtóban és a közösségi médiában is minden szükséges információt közzétesz.

Az olajárak csökkenése a magyar kutakon is éreztetheti hatását

A világpiaci olajárak alakulása a magyarországi üzemanyagárakra is hatással lehet. A Holtankoljak.hu pénteki adatai szerint a 95-ös benzin átlagára 635 forint, a gázolajé pedig 709 forint literenként a hazai kutakon.

Amennyiben a nemzetközi olajárak mérséklődése begyűrűzik a magyar piacra is, az mindkét üzemanyagtípus árát lefelé húzhatja.

Mint megírtuk, Kapitány Istvánék számítása szerint az 5000 forintos havi, egy tankolásnyi támogatás 

a 150 lóerő alatti dízelautóknál nagyjából 100 forintos árkülönbözetet ellensúlyoz a 615 forintos védett áras gázolajhoz képest.

A jelenlegi, 709 forintos átlagár mellett azonban a támogatás már csak korlátozottan képes kompenzálni a magasabb piaci árat.

Az olajárak esetleges további csökkenése ugyanakkor változtathat ezen a helyzeten: ha a világpiaci áresés megjelenik a hazai üzemanyagárakban is, a támogatás értéke ismét nagyobb segítséget jelenthet a dízelt használó autósoknak.

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