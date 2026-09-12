Újabb sebből vérzik a dízeltámogatás: komoly gond lehet, ha erről a számláról fizetett – ezt azonnal tisztáznia kell a kormánynak
Több sebből is vérzik a pénteken bejelentett dízelár-kompenzáció, és noha a Magyar Közlönyben az éjjel sem jelentek meg a részletszabályok, az már erősen kirajzolódik, hogy a kritériumok kidolgozása első körben össze lett csapva. Bemutattuk, hogy a támogatás olyan gépjárműtulajoknak is járhat, akik 25 milliós, legújabb generációs BMW-t vezetnek, azonban a családosok, akik 7 személyes egyterűvel oldják meg a mindennapokat már bukhatják a havi 5000 forintot, mert túl erős az autójuk.
„Megőrizzük az ország biztonságos üzemanyag-ellátását. Megvédjük a magyar embereket egy olyan áremelkedés következményeitől, amelynek okai messze Magyarország határain kívül vannak" – ezzel a felütéssel mutatta be pénteken közösségi oldalán a kormány-döntést Kármán András. A pénzügyminiszter bár ízekre szedte, hogy kinek jár és kinek nem a kompenzáció, a fentieket nem „cáfolta" bejegyezésével, igaz ugyanakkor az is, hogy rendelkezés még nem jelent meg hivatalosan, ott pedig bármikor pontosíthatják azt.
Dízeltámogatás: mással is van baj
Azonban nem csak a teljesítmény tekintetében van szükség pontosításra a kormány részéről.
A Vezess.hu írja , hogy akár el is bukhatják a havi ötezer forintos állami támogatást azok a dízelautósok, akik Revolutról fizették a gépjárműadót, vagy a saját számlájukról rendezték a családtagjaik autós közterheit is. Bár a Magyar Államkincstár elvileg automatikusan utalja a pénzt a NAV adatbázisa alapján, a Revolut korábbi gyűjtőszámlás rendszere és a többszörösen felbukkanó számlaszámok komoly technikai káoszt okozhatnak a kifizetéseknél.
- A portál a bejelentés részletei alapján felhívja a figyelmet, hogy probléma például azokban az esetekben lehet, ha valaki a saját bankszámlájáról támogatásra szintén jogosult ismerősének, családtagjának is átutalta a gépjárműadót, így ugyanaz a számlaszám több személynél is szerepelhet az adatbázisban.
- Szintén kavarodást okozhatnak a Revolutról indított utalások, amelyek korábban egységesen úgynevezett gyűjtőszámláról teljesültek, az egyedi számlaszámokat csak nemrég vezették be. Egyelőre nem ismert, hogy ezeket az anomáliákat hogyan kezelik majd.
A kormány és a NAV tisztában lehet ezekkel a buktatókkal, de mivel a program októberben indul, egyelőre nincs hivatalos forgatókönyv arra, hogyan kell majd manuálisan korrigálni ezeket a hibákat. Valószínűsíthető, hogy akik ebbe a csapdába esnek, azoknak később egy egyedi ügyfélkapus felületen vagy postai úton kell majd tisztázniuk a számlaszámukat.
Mi történt?
Mint ismert, pénteken jelentette be Magyar Péter a napok óta várt dízelárcsökkentést Magyarországon, egész pontosan egy dízelár-kompenzációról döntött a Tisza-kormány, ami jóval szűkebb körnek kedvez a brutális gázolajárak idején, mint az Orbán-kormány alatt életre hívott védett ár. A miniszterelnök a közösségi oldalán megjelent videóban mutatta be a részleteket, mint mondta, a Tisza-kormány döntött: közvetlen és hatékony támogatást nyújt majd egymillió dízel üzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak.
Számításaik szerint a megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál, amit havi egy alkalommal megtérít a kormány.
Az általános árkorlátozás helyett választotta ezt a megoldást, amit a kormányfő azzal indokolt, hogy a védett üzemanyagár havonta 50–100 milliárd forintos terhet róhatna a költségvetésre, illetve az import visszaesésén keresztül ellátási problémákat is okozhatna.
Így nem arról van szó, hogy rögzítik a gázolaj árát és megszabnak egy felső korlátot a hazai kutak számára, hanem decemberig, tehát összesen 4 alkalommal kompenzálják az emberek többletköltségét – az intézkedést itt mutatta be részletesen a Világgazdaság.
Értelemszerűen csak dízel üzemű gépjárműveket támogatnak, és azt is megszabták, hogy a teljesítmény nem mehet 150 lóerő fölé, ami a forgalmiban 110 kilowattot jelent. Megírtuk azt is, hogy bár a kormány a támogatással – ahogy a kormányfő fogalmazott – nem az 50-100 milliós városi terepjárósokat szeretné támogatni, simán találunk olyan BMW SUV-ot, bőven 20 millió fölött, ami még belefér a teljesítménykorlátba, azonban például egy, a magyar utakon sűrűn látható családi egyterű már nem.
A benzines autók tulajdonosainak kizárásán túl a legnagyobb probléma a bejelentett intézkedéssel tehát az, hogy a támogatás megítélésénél az autó teljesítménye a meghatározó, ellenben az ár, az életkor, a családi használat vagy a tulajdonos jövedelmi helyzete nem jelenik meg semmilyen módon a feltételek között.