Több sebből is vérzik a pénteken bejelentett dízelár-kompenzáció, és noha a Magyar Közlönyben az éjjel sem jelentek meg a részletszabályok, az már erősen kirajzolódik, hogy a kritériumok kidolgozása első körben össze lett csapva. Bemutattuk, hogy a támogatás olyan gépjárműtulajoknak is járhat, akik 25 milliós, legújabb generációs BMW-t vezetnek, azonban a családosok, akik 7 személyes egyterűvel oldják meg a mindennapokat már bukhatják a havi 5000 forintot, mert túl erős az autójuk.

Újabb sebből vérzik a dízeltámogatás: komoly gond lehet, ha erről a számláról fizetett – ezt azonnal tisztáznia kell a kormánynak Fotó: Mónus Márton / Reuters

„Megőrizzük az ország biztonságos üzemanyag-ellátását. Megvédjük a magyar embereket egy olyan áremelkedés következményeitől, amelynek okai messze Magyarország határain kívül vannak" – ezzel a felütéssel mutatta be pénteken közösségi oldalán a kormány-döntést Kármán András. A pénzügyminiszter bár ízekre szedte, hogy kinek jár és kinek nem a kompenzáció, a fentieket nem „cáfolta" bejegyezésével, igaz ugyanakkor az is, hogy rendelkezés még nem jelent meg hivatalosan, ott pedig bármikor pontosíthatják azt.

Dízeltámogatás: mással is van baj

Azonban nem csak a teljesítmény tekintetében van szükség pontosításra a kormány részéről.

A Vezess.hu írja , hogy akár el is bukhatják a havi ötezer forintos állami támogatást azok a dízelautósok, akik Revolutról fizették a gépjárműadót, vagy a saját számlájukról rendezték a családtagjaik autós közterheit is. Bár a Magyar Államkincstár elvileg automatikusan utalja a pénzt a NAV adatbázisa alapján, a Revolut korábbi gyűjtőszámlás rendszere és a többszörösen felbukkanó számlaszámok komoly technikai káoszt okozhatnak a kifizetéseknél.

A portál a bejelentés részletei alapján felhívja a figyelmet, hogy probléma például azokban az esetekben lehet, ha valaki a saját bankszámlájáról támogatásra szintén jogosult ismerősének, családtagjának is átutalta a gépjárműadót, így ugyanaz a számlaszám több személynél is szerepelhet az adatbázisban.

Szintén kavarodást okozhatnak a Revolutról indított utalások, amelyek korábban egységesen úgynevezett gyűjtőszámláról teljesültek, az egyedi számlaszámokat csak nemrég vezették be. Egyelőre nem ismert, hogy ezeket az anomáliákat hogyan kezelik majd.

A kormány és a NAV tisztában lehet ezekkel a buktatókkal, de mivel a program októberben indul, egyelőre nincs hivatalos forgatókönyv arra, hogyan kell majd manuálisan korrigálni ezeket a hibákat. Valószínűsíthető, hogy akik ebbe a csapdába esnek, azoknak később egy egyedi ügyfélkapus felületen vagy postai úton kell majd tisztázniuk a számlaszámukat.