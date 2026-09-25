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Végre kijöttek a pontos részletek a dízeltámogatásról a NAV-tól – minden fontos infó egy helyen a folyósításról

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Az alapvető tudnivalóktól a speciálisabb élethelyzetekig mindenki megtalálja a választ kérdéseire a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) friss, dízeltámogatással kapcsolatos tájékoztatójában. A legfontosabb: a támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár automatikusan folyósítja a NAV adatai alapján. Minden további információ elérhető a NAV honlapján, a Dízeltámogatás csempén.
Lengyel Gabriella
2026.09.25, 15:48

Az első részletet 2026. szeptember 30-án folyósítja a Kincstár. A dízeltámogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autó üzembentartójának jár. A jogosult magánszemélyek – köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is – csak egy autó után kaphatnak támogatást. A támogatás összege személyenként összesen 20 ezer forint.

dízeltámogatás
                                                  A NAV kiadta a dízeltámogatás folyósításához szükséges tudnivalókat/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Ahogy korábban ígérte az adóhivatal, kiadták a részleteit, hogyan jutnak a támogatáshoz a jogosultak. A jogosultságot a NAV a járműnyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatásért nem kell kérelmet benyújtani, azt a Magyar Államkincstár automatikusan, négy részletben folyósítja. 

Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak az összeg bankszámlára érkezik, akinek nem, az postán kapja meg.

 A NAV honlapján közzétett Gyakran ismételt kérdések számos élethelyzetre választ ad: például arra, mi történik, ha valaki év közben vásárolt vagy adott el dízelautót, több autója van, hibrid vagy céges járművet használ, de részletesen bemutatja azt is, mi a teendő sikertelen postai kézbesítés esetén. A dízeltámogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató egy helyen, a NAV honlapjának Dízeltámogatás csempéje alatt érhető el.

A Kincstár fő szabály szerint négy részletben folyósítja a dízeltámogatást:

  •  2026. szeptember 30., 
  • 2026. október 30., 
  • 2026. november 13. 
  • és 2026. december 7. napján. Azoknak a jogosultaknak, akik a támogatásra jogosító személygépkocsinak már 2026. január 1-jén üzembentartói vagy tulajdonosai, az első részletet 2026. szeptember 30-án folyósítja a Kincstár.

 

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