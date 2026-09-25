Végre kijöttek a pontos részletek a dízeltámogatásról a NAV-tól – minden fontos infó egy helyen a folyósításról

Az első részletet 2026. szeptember 30-án folyósítja a Kincstár. A dízeltámogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autó üzembentartójának jár. A jogosult magánszemélyek – köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is – csak egy autó után kaphatnak támogatást. A támogatás összege személyenként összesen 20 ezer forint.

A NAV kiadta a dízeltámogatás folyósításához szükséges tudnivalókat/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Ahogy korábban ígérte az adóhivatal, kiadták a részleteit, hogyan jutnak a támogatáshoz a jogosultak. A jogosultságot a NAV a járműnyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatásért nem kell kérelmet benyújtani, azt a Magyar Államkincstár automatikusan, négy részletben folyósítja.

Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak az összeg bankszámlára érkezik, akinek nem, az postán kapja meg.

A NAV honlapján közzétett Gyakran ismételt kérdések számos élethelyzetre választ ad: például arra, mi történik, ha valaki év közben vásárolt vagy adott el dízelautót, több autója van, hibrid vagy céges járművet használ, de részletesen bemutatja azt is, mi a teendő sikertelen postai kézbesítés esetén. A dízeltámogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató egy helyen, a NAV honlapjának Dízeltámogatás csempéje alatt érhető el.

A Kincstár fő szabály szerint négy részletben folyósítja a dízeltámogatást: