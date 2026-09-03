Kiderült, mi lesz a dohány-és kaszinókoncessziók sorsa: teljes felülvizsgálat jön, Magyar Péter nem kertelt – „a felmondására kell első körben gondolni!"

A kormány már az egyik első ülésén elrendelte dohány- és kaszinókoncessziók felülvizsgálatát. Ez a kis- és nagykereskedelmi szereplőket is érinti − mondta a csütörtöki kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök.

A kormány teljesen átalakítja a dohány- és kaszinókoncessziók rendszerét / Fotó: csikiphoto

A kormányfő szerint a szóban forgó koncessziók nem a közérdeket szolgálták, és az állam helyett „magánkézbe” kerültek a bevételek.

Célkeresztben a dohányboltok

A kormány szerdán tárgyalt a dohánykoncessziók ügyéről. A felülvizsgálatok érinteni fogják a nagykereskedelmi koncesszió odaítélésének folyamatát.

Radikális átalakítást tervez a kormány

Magyar Péter szerint nagy- és kiskereskedelmi szerepelők is megkérdőjelezhető módon szerezték meg a koncessziós jogokat, így „a költségvetés bevételeinek emelése, a közpénzek védelme és a társadalmi igazságosság okán” a teljes rendszer átalakításra szorul.

Reményeim szerint vagy jövő héten, vagy a két hét múlva soron kerülő kormányülésen végleges döntést tudunk hozni

− mondta a kormányfő.

A kaszinók esetében is változás jön

A kaszinókoncessziók átalakítására szintén hamarosan sor kerül majd. Csakúgy mint a dohánykereskedelem esetében, az átvilágítások több szinten folynak majd. A kormány vizsgálni fogja

a koncessziós jogok odaítélésének ügyeit,

a szerződés feltételeinek való megfelelést, valamint

a járulékfizetési kötelezettségek befizetésének teljesülését.

A tervezett felülvizsgálatokról korábban már Vitézy Dávid is beszélt, aki a lépést szintén a közpénzek védelmével magyarázta. A tárcavezető különbséget tett a kisebb szereplők és a nagy koncessziós hálózatokat birtokló körök között és hangsúlyozta, hogy

sok helyen családok és kisvállalkozók működtetik a trafikokat.

A politikus szerint a kormány nem kívánja népszerűbbé tenni a dohányzást. A felülvizsgálat célja nem a dohánypiac bővítése, hanem annak megakadályozása, hogy a rendszerből olyan szereplők húzzanak kiemelkedő hasznot, akik nem átlátható versenyben szerezték meg a koncessziós jogokat.

A kaszinók esetében a tárcavezető jelezte, hogy 2026-ban több koncessziós jog kiosztásra került. Információi szerint több esetben 35 éves szerződésekről van szó. Az ügyek felülvizsgálatáért a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium felel majd.