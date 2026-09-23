„Spájzoljatok!” – jön a drágulás, megérkezett a kereskedők figyelmeztetése a magyar dohányosoknak – csúnyán visszaüthet a Tisza-kormány cigarettaadó-emelése
Komoly áremelkedést hozhat novembertől a dohánytermékeknél a kormány jövedékiadó-emelése a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (MDKSZ) szerint. Egyes termékek ára akár 300 forintot meghaladó összeggel is nőhet, a szervezet pedig attól tart, hogy a drágulás tovább erősíti az egyébként is jelentős feketepiacot. A Villanypára Egyesület különösen azt kifogásolja, hogy a változtatást gyorsított eljárásban, szakmai egyeztetés nélkül fogadta el az Országgyűlés.
Akár 300 forinttal is növelheti egyes dohánytermékek árát az adóemelés
Az MDKSZ számításai szerint gyakorlatilag valamennyi ismert terméktípust érinti az adóemelés. A cigaretta jövedéki adója 13,6, a szivaré és szivarkáé 16,6, a töltőfolyadékoké 13,9, a nikotinpárnáké pedig közel 13 százalékkal emelkedik.
Ennél is nagyobb változás jön két népszerű kategóriában, ugyanis a fogyasztási dohány – így a pipadohány és a sodráshoz használt dohány – jövedéki adója 14,75 százalékkal nő, ehhez pedig az MDKSZ szerint a jövőben hozzáadódik a kiskereskedelmi eladási ár 5 százalékának megfelelő adótartalom. A szövetség számítása alapján a hevített termékek jövedéki adója pedig 31,6 százalékkal ugrik meg.
A szervezet szerint ennek hatását közvetlenül megérzik majd a vásárlók. Előzetes számításaik alapján minden termékkategóriában jelentős drágulás várható, egyes esetekben az áremelkedés a 300 forintot is meghaladhatja.
Az MDKSZ azért is bírálta a lépést, mert az év közben, váratlanul érkezett. A szövetség szerint a legális dohánytermékek ára már most is a megfizethetőség határán van sok munkabérből élő fogyasztónál. Attól tartanak, hogy az újabb drágulás az illegális piac felé tereli a vásárlók egy részét.
Az MDKSZ állítása szerint jelenleg 15–20 százalék körül lehet a feketepiaci termékek aránya a magyarországi dohányfogyasztásban.
A szervezet 2025-ben lezárt kérdőíves kutatásában a válaszadók 20 százaléka az árat nevezte az illegális vásárlás legfontosabb okának, 21 százalék pedig azt mondta, hogy a legális kereskedelemben kínált termékek árát már akkor sem tudta vagy nem akarta megfizetni.
A dohánykereskedők szerint ebből a költségvetésnek is problémája lehet. Számításaik alapján egy jogszerűen értékesített csomag cigaretta árának mintegy 78 százalékát teszik ki az adók. Ha a magasabb ár miatt visszaesik a trafikok forgalma és nő az illegális értékesítés, az adóemeléstől remélt többletbevétel jelentős része elmaradhat. Érvelésük szerint az ellenőrizetlen termékek terjedése egészségügyi kockázatot is jelenthet, mivel ezek eredete, összetétele és nikotintartalma ismeretlen lehet.
„Spájzoljatok!” – az elektromos cigarettásoknál is kiverte a biztosítékot az évközi adóemelés
A Villanypára Egyesület Facebook-bejegyzésében elsősorban azt kifogásolja, hogy a kormány az üzemanyagárak miatt készített támogatási csomagba rejtette el a dohánytermékek jövedéki adójának megemelését, ráadásul szerintük érdemi szakmai egyeztetés nem volt és megfelelő felkészülési időt sem hagyott a kormány. A szervezet különösen az alternatív dohány- és nikotintermékek adóemelését sérelmezi, ugyanis számításaik szerint
- a hevített dohánytermékek adóterhe jelentősen megnő,
- emellett drágul az utántöltő folyadék
- és a nikotinpárna is,
ami egyértelműen ellentétes az ártalomcsökkentés szempontjaival. Mindezek miatt a Villanypára Egyesület levélben fordult az országgyűlési képviselőkhöz a tervezett változtatások miatt, kérdés, hogy nyílik-e még lehetőség arra, hogy lényegi változtatásokat hajtsanak végre, miután a törvényt már a parlament elfogadta.
A most elvesző volumen a következő évek adóalapjából is hiányozni fog
Egy neve elhallgatását kérő, az ágazatot belülről ismerő forrás szerint az elmúlt évtizedek magyarországi és európai tapasztalatai azt mutatják, hogy a dohányipari szereplők önmagában az adóemelést nem utasítják el. Többször maguk is tettek erre javaslatot, mert elfogadják, hogy az adóterhelésnek időről időre emelkednie kell, akár az inflációt vagy a vásárlóerő növekedését meghaladó mértékben is.
A mostani emelés azonban szerinte már meghaladja azt a szintet, amelyet az iparág szakmailag támogatni tud. A probléma nem pusztán az emelés nagysága, hanem annak várható következménye. A legális fogyasztás ugyanis a tényleges leszokásból fakadó természetes csökkenésnél jóval nagyobb mértékben eshet vissza, a kieső forgalom egy része pedig az illegális piacra kerülhet.
Ez a lapunknak nyilatkozó szakember szerint sem a költségvetésnek, sem a legális piaci szereplőknek nem érdeke. Mint mondta:
egy dohánytermék fogyasztói árának legalább háromnegyedét adók teszik ki, így minden egyes, a legális piacról a feketepiacra átkerülő terméken az állam veszít a legtöbbet.
Úgy látja, hogy a költségvetés számára egy 30–40 milliárd forintos bevételkiesés könnyebben kezelhető lehet, mint amekkora veszteséget ugyanez a folyamat az iparág legális szereplőinek okozhat, ám ettől még egyik félnek sem kedvező a folyamat.
A névtelenséget kérő nyilatkozó szerint az iparág ezért a feketepiac jelentős erősödésére számít, amely már jelenleg sem tekinthető elhanyagolhatónak. Egyes szegmensekben az illegális forgalom nagysága viszonylag jól mérhető, és az iparág rendszeresen végez ilyen vizsgálatokat. A legutóbbi, tavasszal készült felmérés eredményeit várhatóan október elején mutatják be.
Más területeken lényegesen ugyanakkor nehezebb pontos képet kapni, ilyen az illegális e-cigaretták piaca is, ahol a hagyományos, eldobott csomagolások összegyűjtésére épülő mérési módszer egyre kevésbé használható. Ám az mindenképp megállapítható, hogy valamennyi legális szegmens forgalma csökken, az ízesített illegális e-cigaretták pedig látványosan terjednek.
A szakember ezért kifejezetten kedvezőtlen forgatókönyvvel számol, illetve meglátása szerint az adóbevétel növelését más konstrukcióban is végre lehetett volna hajtani. A legális piacról most elvesző volumen ugyanis a következő évek adóalapjából is hiányozni fog – szögezte le.
Radikális adóemelés érdemi egyeztetés nélkül
A szakember különösen problémásnak tartja az adóemelés módját és szerkezetét. Értékelése szerint a radikális adóemelést érdemi ágazati egyeztetés nélkül hajtották végre, ráadásul azt egy salátatörvénybe rejtve.
Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a kevésbé ártalmasnak tekintett termékek egy részénél csomagonként több száz forintos áremelkedést okozhat az új adóteher, míg más károsabb termékkategóriák adóterhelése pedig kisebb mértékben változik.
Úgy véli, ez nincs összhangban azzal a logikával, amely az eltérő egészségügyi kockázatok alapján differenciálná a dohánytermékek adóztatását.
A forrás szerint ezt tovább súlyosbítja, hogy éppen a nagyobb adóteherrel érintett hevített dohánytermékek vannak erősebben kitéve az illegális piaccal folytatott versenynek. Ezzel összefüggésben kifejtette: a hevített termékek fogyasztói élménye közelebb áll az illegális e-cigarettákéhoz, mint az égéssel és füstképződéssel járó hagyományos dohánytermékekéhez, emiatt a hevített termékek fogyasztói könnyebben válthatnak az illegális e-cigarettákra, ha az adóemelés miatt jelentősen nő a legális termékek ára.