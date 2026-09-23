„Spájzoljatok!” – jön a drágulás, megérkezett a kereskedők figyelmeztetése a magyar dohányosoknak – csúnyán visszaüthet a Tisza-kormány cigarettaadó-emelése

Komoly áremelkedést hozhat novembertől a dohánytermékeknél a kormány jövedékiadó-emelése a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (MDKSZ) szerint. Egyes termékek ára akár 300 forintot meghaladó összeggel is nőhet, a szervezet pedig attól tart, hogy a drágulás tovább erősíti az egyébként is jelentős feketepiacot. A Villanypára Egyesület különösen azt kifogásolja, hogy a változtatást gyorsított eljárásban, szakmai egyeztetés nélkül fogadta el az Országgyűlés.

Dohánytermékek adóemelése: „Spájzoljatok!” – elszállhat a dohánytermékek ára, akár 300 forintos drágulást is hozhat a kormány villámgyors adóemelése / Fotó: NurPhoto via AFP

Akár 300 forinttal is növelheti egyes dohánytermékek árát az adóemelés

Az MDKSZ számításai szerint gyakorlatilag valamennyi ismert terméktípust érinti az adóemelés. A cigaretta jövedéki adója 13,6, a szivaré és szivarkáé 16,6, a töltőfolyadékoké 13,9, a nikotinpárnáké pedig közel 13 százalékkal emelkedik.

Ennél is nagyobb változás jön két népszerű kategóriában, ugyanis a fogyasztási dohány – így a pipadohány és a sodráshoz használt dohány – jövedéki adója 14,75 százalékkal nő, ehhez pedig az MDKSZ szerint a jövőben hozzáadódik a kiskereskedelmi eladási ár 5 százalékának megfelelő adótartalom. A szövetség számítása alapján a hevített termékek jövedéki adója pedig 31,6 százalékkal ugrik meg.

A szervezet szerint ennek hatását közvetlenül megérzik majd a vásárlók. Előzetes számításaik alapján minden termékkategóriában jelentős drágulás várható, egyes esetekben az áremelkedés a 300 forintot is meghaladhatja.

Az MDKSZ azért is bírálta a lépést, mert az év közben, váratlanul érkezett. A szövetség szerint a legális dohánytermékek ára már most is a megfizethetőség határán van sok munkabérből élő fogyasztónál. Attól tartanak, hogy az újabb drágulás az illegális piac felé tereli a vásárlók egy részét.

Az MDKSZ állítása szerint jelenleg 15–20 százalék körül lehet a feketepiaci termékek aránya a magyarországi dohányfogyasztásban.

A szervezet 2025-ben lezárt kérdőíves kutatásában a válaszadók 20 százaléka az árat nevezte az illegális vásárlás legfontosabb okának, 21 százalék pedig azt mondta, hogy a legális kereskedelemben kínált termékek árát már akkor sem tudta vagy nem akarta megfizetni.