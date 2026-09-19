Újabb drágulás jön a trafikokban: kihirdették a dohánytermékek adóemelését

Megjelent a Magyar Közlönyben a dohány- és nikotintermékek új jövedékiadó-mértékeit rögzítő törvény. Az üzemanyag-áremelkedés miatt nyújtott támogatásokról szóló 2026. évi L. törvénybe foglalt módosítás november 1-jén lép hatályba. A jogszabály célként jelöli meg a dohányzás társadalmi és gazdasági terheinek ellensúlyozását, a szükséges költségvetési bevételek biztosítását, valamint az egyes dohánytermékek adóztatása közötti különbségek mérséklését.

Jelentősn nő a dohánytermékek adója Fotó: Csók Annamarie

A parlamenti döntésről a Világgazdaság korábban beszámolt: az Országgyűlés szeptember 15-én fogadta el a csomagot. Kármán András pénzügyminiszter a vitában a cigarettánál 9, a hevített dohánynál 25, a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26 százalékos jövedékiadó-emelésről beszélt. A fogyasztói árakra ennél kisebb hatást jelzett: a cigarettánál körülbelül 5, a hevített termékeknél mintegy 10 százalékos drágulást, az adóteher áthárításának mértékétől függően.

Így változik a dohánytermékek adózása

A kihirdetett törvény pontosan meghatározza, novembertől melyik termékre mennyi jövedéki adó jut:

Termékkategória November 1-jétől alkalmazandó jövedéki adó

Cigaretta 36 720 Ft/ezer darab és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de legalább 59 800 Ft/ezer darab Szivar, szivarka A kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 6100 Ft/ezer darab Finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány 32 200 Ft/kg és a kiskereskedelmi eladási ár 5 százaléka Töltőfolyadék 41 Ft/ml Új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó vagy dohánnyal együtt fogyasztott, egyszer használatos termékei 50 Ft/darab, illetve szál Ugyanezen új kategóriák folyadékai 100 Ft/ml Füst nélküli dohánytermék 32 200 Ft/kg Dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék 31 610 Ft/kg Hevített termék 50 Ft/darab, illetve szál

A cigarettánál a tételes és az árarányos adót össze kell adni, majd az eredményt összevetni a minimumadóval. Egy húszszálas doboznál a tételes rész 734,4 forint, ehhez társul a kiskereskedelmi ár 24 százaléka. Az így kiszámított jövedéki adó azonban dobozonként legalább 1196 forint.

Egy 2500 forintos dobozár mellett ez 734,4 plusz 600, vagyis 1334,4 forint jövedéki adót jelentene. Ez az új szabály alapján számított teljes jövedékiadó-teher, nem az adóemelés összege, és nem tartalmazza az áfát.

A hevített termékeknél egyszerűbb a számítás: húsz szál után ezer forint jövedéki adó keletkezik. A finomra vágott fogyasztási dohánynál egy ötven grammos kiszerelés tételes adója 1610 forint, amelyhez még hozzáadódik a kiskereskedelmi ár 5 százaléka. Tíz milliliter töltőfolyadék jövedéki adója 410 forint lesz; az új dohánytermék-kategóriák külön nevesített folyadékaira viszont eltérő, milliliterenként százforintos tétel vonatkozik.

Az adómértékekből önmagukban nem lehet minden márkára érvényes új bolti árat kiszámítani. A tényleges drágulás attól is függ, a gyártók és a forgalmazók mennyit hárítanak át a többletteherből. A pénzügyminiszter által jelzett 5 százalékos áremelkedés például egy 2500 forintos cigarettánál 125 forintos drágulást jelentene, ez azonban szemléltető számítás, nem bejelentett márkaár.