Végre elárulta és videón is megmutatta a Duna Aszfalt, mit épít valójában Afrikában: az egész kontinens nem látott még olyat, ahogy a magyarok dolgoznak – "Ez nem egy távoli kaland"

Javában zajlik a Duna Group afrikai infrastrukturális beruházása, amely a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Zambiát kapcsolja össze egy új közúti folyosóval. A Kasomeno–Mwenda projekt kivitelezésén jelenleg több mint ezer ember dolgozik, a munkálatokat pedig Magyarországról is digitálisan követik. A beruházás aktuális helyzetéről Kangur Márk nemzetközi projektkoordinátor, a projekt műszaki képviselője és Masi Imre, a Duna Aszfalt BIM termelési vezetője számolt be a vállalat helyszínen készült videójában.

Fotó: Duna Aszfalt - Duna Group

A Duna Aszfalt szakemberei Budapestről követhetik, hogyan haladnak a munkálatok

Kangur Márk több mint öt éve dolgozik a Kasomeno–Mwenda, más néven GED Africa projekten. Elmondása szerint a kongói oldalon jelenleg több mint hatszázan vesznek részt az útépítésben. A zambiai szakaszon további több mint négyszáz ember dolgozik a kivitelezésen.

A projekt egyik legnagyobb kihívását az időjárás jelenti, ugyanis a térségben jelenleg 32 Celsius-fok körüli, napos idő uralkodik, ám október végétől, november elejétől megérkezik az esős évszak, ami nagyjából öt hónapig, március végéig vagy április közepéig tart, ami az útépítési munkák ütemezését is befolyásolja.

A beruházás a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közlekedési kapcsolatának fejlesztését szolgálja. A GED Africa Ltd., a Duna Group afrikai projektvállalata 25 éves PPP-koncessziós konstrukcióban felel a Kasomeno–Mwenda Infrastructure Project megvalósításáért és hosszú távú működtetéséért.

A vállalat projektismertetője szerint a teljes beruházás közel 184 kilométer közutat foglal magában. Ennek részeként egy több mint 360 méteres határhíd is épül, továbbá két úgynevezett One Stop Border Post határállomást alakítanak ki a két ország közötti átkelés gyorsítására.

A kivitelezéshez digitális útdíjrendszer és a hosszú távú működtetéshez szükséges infrastruktúra kiépítése is hozzátartozik.

A projekt helyszínéről adott beszámoló szerint Zambiában több mint 90 kilométernyi útépítési szakaszon folynak munkák. A kongói és zambiai építkezéseken dolgozók együttes létszáma jelenleg meghaladja az ezret.