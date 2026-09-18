Kapitány István elérte, amit akart, a Duna Aszfalt most jelentette be: Magyarország már nem profitál az afrikai óriásépítkezésből – visszafizették a közpénzt az állami bankoknak

Fontos pénzügyi lépés történt: a Duna Aszfalt teljes egészében visszafizette az Eximbank és az MFB Bank által, az afrikai Kasomeno–Mwenda projektünkhöz kapcsolódóan nyújtott kölcsönt, annak minden kamatával együtt – jelentette be a nagy magyar építőcég péntek délelőtt a közösségi oldalán. A Duna Aszfalt Zrt. Magyarországon mintegy 2000 munkavállalót foglalkoztat, de a vállalatcsoport több országban is működik.

Kapitány István elérte, amit akart, a Duna Aszfalt most jelentette be: Magyarország már nem profitál az afrikai óriásépítkezésből / Fotó: Anadolu via AFP

A bejelentés nem előzmény nélküli. Augusztus végén a Duna Aszfalt Zrt. azt jelentette, hogy kezdeményezte a GED Africa projekt finanszírozásához kapcsolódó kötvények önkéntes visszaváltását az EXIM Banknál és az MFB Banknál.

Már ez a döntés se a semmiből született. Ahogy a Világgazdaság is beszámolt róla, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium még július végén jelentette be, hogy megtette feljelentését az Eximbank négy, összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen.

Ezek egyike volt a Szíjj László érdekeltségi körébe tartozó Duna Aszfalt afrikai projektje, amelyhez 126 milliárd forintos kötvényfinanszírozás párosult. A Tisza-kormány ezt a finanszírozást kifogásolja, például azért, mert

a kötvényjegyzést az Eximbank belső jóváhagyási rendjével ellentétben nem az intézmény igazgatósága hagyta jóvá, hanem a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint az Eximbank feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, magához vonta a döntést és alapítói határozattal engedélyezte. Az ügyletben, amelyben a Magyar Fejlesztési Bank is részt vett, nehezményezik továbbá, hogy az állam egy, a Zambiai Köztársaság és a Kongói Demokratikus Köztársaság közötti gyorsforgalmi autóút, híd, határátkelő építését finanszírozta, nagyjából 101 milliárd forintra magyar állami kezességet vállalva, miközben miközben mindkét érintett ország a legmagasabb kockázati kategóriába tartozott az Eximbanknál, és a projekt tulajdonosi háttere nemzetközi jogvita tárgya. (Ennek a szempontnak az afrikai üzleti valósághoz nem sok köze van – a szerk.) Kapitány István tárcája szerint érdekes az is, hogy a kötvényjegyzést jóváhagyó igazgatósági ülésen módosították az Eximbank vezérigazgatójának, illetve vezérigazgató-helyetteseinek 2025. évi prémiumkiírását (teljesítménykövetelményeit) is. A tárca szerint vizsgálandó, hogy ilyen ország-, jogi és projektkockázatok mellett megfelelő volt-e a finanszírozás engedélyezése és az állami kezességvállalás.

Ezek tehát azok a vádak, amelyeket Magyar Péter kormánya megfogalmazott az egyik legnagyobb, magyar vonatkozású külföldi befektetés kapcsán.