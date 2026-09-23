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K-híd

Kezdhetnek hozzászokni: legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag

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Komoly építőipari versenyben szerezte meg az óbudai K-híd felújítását a Strabag. Az osztrák hátterű vállalat nettó 1,276 milliárd forintos ajánlattal előzte meg a Duna Aszfaltot. A K-híd felújítása a tervek szerint már október közepén elkezdődhet, miután szeptember 25-én lejár a szerződéskötési moratórium. A beruházás során teljesen átépítik a leromlott pályaszerkezetet, szélesebb lesz az útpálya, és a híd acélszerkezetei is átfogó felújítást kapnak.
VG
2026.09.23, 16:30
Frissítve: 2026.09.23, 16:58

Hamarosan megkezdődhet az óbudai K-híd régóta várt felújítása: a Budapest Közút lezárta a közbeszerzési eljárást, amelyet a Strabag Építő Kft. nyert meg, a Duna Aszfalt csak második lett. A szerződéskötési moratórium szeptember 25-én, pénteken jár le, ezt követően aláírható a kivitelezési szerződés. A fővárosi cég tervei szerint a munkaterületet már október közepén átadhatják, így még idén elindulhat a Hajógyári-sziget egyik legfontosabb kapcsolatának rekonstrukciója.

Kezdhetnek hozzászokni: legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Kezdhetnek hozzászokni: legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag / Fotó: AFP

A beruházás komoly versenyben dőlt el. A Strabag nettó 1 milliárd 276 millió 101 ezer 109 forintos ajánlattal nyert, míg a második helyezett Duna Aszfalt nettó 1 milliárd 371 millió 987 ezer 802 forintért vállalta volna a munkát. A két ajánlat között közel 96 millió forint volt a különbség a Strabag javára. Mindkét ajánlat érvényes volt, és mindkettő belefért a beruházásra rendelkezésre álló keretbe.

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A Budapest Közút nem kizárólag az árat nézte. A pályázókat a vállalási összeg mellett a munkába bevont szakember hídépítésben és hídfelújításban szerzett többlettapasztalata, valamint az alapból előírt ötéves jótálláson felül vállalt további garancia alapján értékelték. A szakmai tapasztalatnál 24 hónap, a többletjótállásnál 60 hónap jelentette azt a szintet, amelyért már a maximális pontszám járt. Az árnál a legalacsonyabb ajánlat volt a legkedvezőbb.

A Strabag végül a maximális 1000 ponttal került az első helyre, a Duna Aszfalt 951 ponttal lett második. 

A harmadik helyre a Híd-Tám került 800,5 ponttal, majd a HE-DO 794,2, az Egomax és az Economy Home közös ajánlata 764,8, az A-Híd 748,7, a Colas pedig 728,4 pontot szerzett az előzetes rangsorban. Az utóbbi öt ajánlat teljes körű ellenőrzését már nem végezték el, miután az első két helyezett ajánlata megfelelőnek bizonyult.

Októberben megjelenhetnek a munkagépek

A szerződéskötés előtt még le kell telnie a jogszabályban előírt moratóriumnak. Az eredményről szóló összegezést szeptember 15-én küldték ki, a tíznapos várakozási idő szeptember 25-én ér véget. A Budapest Közút közlése szerint még szeptemberben szeretnék megkötni a szerződést, a tényleges kivitelezés pedig október közepén indulhat.

A munka első nagy szakasza 2027 júniusáig tart. 

Ekkor újítják fel a déli gyalogosjárdát és a közúti pályát. Ősszel folytatódik a beruházás: szeptember és december között az északi járda következik, emellett korrózióvédelmi munkákat végeznek az acélszerkezeteken.

A kivitelezés alatt a hidat a közúti forgalom előtt lezárják, a gyalogosok azonban végig át tudnak majd kelni: mindig legalább az egyik járda használható marad. A közbeszerzés is kifejezetten előírta a gyalogos kapcsolat folyamatos fenntartását.

Kivételt jelent a jövő nyári rendezvényszezon. A közbeszerzési dokumentáció szerint 2027. június 10. és szeptember 5. között sem a hídon, sem közvetlen környezetében nem lehet forgalomkorlátozás. A munkaterületet erre az időre vissza kell adni a Budapest Közútnak, így a júniusi Generali Gyerek Sziget és az augusztusi Sziget Fesztivál idején a közúti és a kétoldali gyalogosforgalom is zavartalan lehet.

Szinte teljesen kicserélik a híd pályáját

Több mint hat évtizeddel az átadás után a legfontosabb feladat a leromlott pályaszerkezet cseréje. A meglévő útpályát új acélszerkezet váltja fel, miközben a pálya alatti elemeket is kijavítják. Mintegy 7700 négyzetméternyi megmaradó acélszerkezet kap új korrózióvédelmet, és szükség esetén a jellegzetes K alakú rácsozatot, valamint a korlátokat is javítják. A járdák átépítése a közbeszerzésben opcionális munkaként szerepel, erről a megrendelőnek a szerződés aláírását követő öt munkanapon belül kell döntenie.

A felújítás egyik leglátványosabb eredménye, hogy a jelenleg mindössze 2,8 méter széles kocsipálya 3,5 méteresre bővül. 

A járdák szélessége nem változik. Megújulnak a hídhoz csatlakozó utak és járdák, a déli oldalon akadálymentes rámpákat építenek, kijavítják a hídfők és a környező rézsűk hibáit, valamint a hídon futó közművekhez is hozzányúlnak.

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