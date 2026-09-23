Kezdhetnek hozzászokni: legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag

A Budapest Közút nem kizárólag az árat nézte. A pályázókat a vállalási összeg mellett a munkába bevont szakember hídépítésben és hídfelújításban szerzett többlettapasztalata, valamint az alapból előírt ötéves jótálláson felül vállalt további garancia alapján értékelték. A szakmai tapasztalatnál 24 hónap, a többletjótállásnál 60 hónap jelentette azt a szintet, amelyért már a maximális pontszám járt. Az árnál a legalacsonyabb ajánlat volt a legkedvezőbb.

A Strabag végül a maximális 1000 ponttal került az első helyre, a Duna Aszfalt 951 ponttal lett második.

A harmadik helyre a Híd-Tám került 800,5 ponttal, majd a HE-DO 794,2, az Egomax és az Economy Home közös ajánlata 764,8, az A-Híd 748,7, a Colas pedig 728,4 pontot szerzett az előzetes rangsorban. Az utóbbi öt ajánlat teljes körű ellenőrzését már nem végezték el, miután az első két helyezett ajánlata megfelelőnek bizonyult.

Októberben megjelenhetnek a munkagépek

A szerződéskötés előtt még le kell telnie a jogszabályban előírt moratóriumnak. Az eredményről szóló összegezést szeptember 15-én küldték ki, a tíznapos várakozási idő szeptember 25-én ér véget. A Budapest Közút közlése szerint még szeptemberben szeretnék megkötni a szerződést, a tényleges kivitelezés pedig október közepén indulhat.

A munka első nagy szakasza 2027 júniusáig tart.

Ekkor újítják fel a déli gyalogosjárdát és a közúti pályát. Ősszel folytatódik a beruházás: szeptember és december között az északi járda következik, emellett korrózióvédelmi munkákat végeznek az acélszerkezeteken.