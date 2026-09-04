Döntött a Tisza-kormány a mohácsi Duna-hídról, Vitézy Dávid most jelentette be: pontosan megnevezte, melyik részét állítják le a beruházásnak – 76 milliárd forintot vesznek el belőle

A Kormány szerdai ülésén döntött a mohácsi Duna-híd beruházásának folytatásáról. Ahogy korábban is ígértük: ami már olyan készültségben van, hogy nem lehet észszerűen visszafordítani, ott nem hagyunk félkész torzókat magunk után. Maga a híd tehát megépül a tervek szerint. Az ellenzék az elmúlt hónapokban teljesen feleslegesen hergelte a környéken élőket azzal, hogy nem lesz Mohácson új Duna-híd. Ettől még igaz továbbra is: a 2x2 sávos kialakítás nem indokolt, ha pedig már 300 milliárd forintért épül itt híd, a Pécs-Szeged vasúti kapcsolathoz szükséges kapcsolat is belefért volna. De ez a hajó elment, a híd racionálisan már sem vasúti közlekedésre nem átalakítható, sem 2x1 sávra nem szűkíthető, ezt a felülvizsgálat megállapította – írja közösségi oldalán Vitézy Dávid.

Döntöttek a mohácsi Duna-híd beruházásának folytatásáról/Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Így alakul a mohácsi Duna-híd sorsa

Vitézy posztjában azt írta: Ez nem jelenti azt, hogy minden értelmetlen döntést változatlanul tovább kell vinnünk. Júniusban hoztuk nyilvánosságra azokat a korábban titkolt tanulmányokat, amelyekből kiderült: még az előző kormány által megrendelt vizsgálatok sem támasztották alá a beruházás túlméretezett műszaki tartalmát. Ennek ellenére Lázár János idén márciusban, alig néhány héttel a választások előtt tovább növelte a projektet: az alföldi oldalon mintegy 20 kilométeren az eredetileg tervezett 2×1 sáv helyett 2×2 sávos utat rendelt meg, több mint 76 milliárd forinttal növelve a költségeket.

Kizárólag ezt az utólag hozzácsapott projektelemet állítjuk le. A 2×2 sávos szakasz építése még nem kezdődött meg, ezért ezt szakmailag és beruházási szempontból is jóval egyszerűbb volt kivenni a projektből. Ráadásul a rendelkezésre álló forgalmi előrejelzések alapján ezen a szakaszon még 2050-ig sem indokolt a 2×2 sávos kialakítás, a tervezett szerbiai közlekedési fejlesztések hatásait, a Vajdaság mosolya nevű közúti fejlesztés hatásait figyelembe véve sem. Ezért az alföldi oldalon marad az eredetileg is tervezett, a várható forgalomhoz igazodó 2×1 sávos kialakítás.

A beruházás felülvizsgálatával összesen mintegy 74-76 milliárd forint közpénzt takarítunk meg. Ez nem csak átütemezés, hanem a választások előtt megrendelt és Lázár János által aláírt többletet visszavesszük.