Magyar Péter név szerint kérte számon a krízis idején: Garancsi István cége teljesítette, amit megígért – tízezer tonna kő érkezett a Dunához

Leszállította a paksi fenékküszöb építéséhez korábban felajánlott tízezer tonna vízépítési terméskövet a Market Építő Zrt. – írta a Magyar Építők. A kőanyag biztosítása mellett a vállalat annak feldolgozását és fuvarozását is vállalta, a teljes logisztikai művelet 33 napig tartott a Dunánál.

A Duna alacsony vízállása miatt elrendelt beruházás már hetek óta ellátja vízszintemelő feladatát / Fotó: Facebook / Market Építő Zrt.

A cég a Védelmi Igazgatási Hivatal felhívására kapcsolódott be a munkálatokba. A szakmai irányítást és a műszaki követelmények meghatározását a vízügyi szervek végezték, az operatív koordináció pedig a Védelmi Igazgatási Hivatal feladata volt.

A Market a szállítás ideje alatt egyenletes ütemben, naponta mintegy 270 tonna követ biztosított a munkálatokhoz. A felajánlás különösen a kivitelezés folyamatos alapanyag-ellátását segítette.

Magyar Péter felhívása után érkezett a tízezer tonnás felajánlás

Ahogy arról lapunk augusztusban beszámolt, a Market az elsők között reagált Magyar Péter felhívására, amelyben a miniszterelnök a nagy magyar vállalatok szerepvállalását kérte a rendkívüli dunai beavatkozásnál.

Garancsi István cége akkor jelentette be, hogy tízezer tonna követ biztosít a fenékküszöbhöz, és a helyszínre szállítást is vállalja. A mostani bejelentés szerint ezt a vállalást teljes egészében teljesítették.

Már működik a paksi fenékküszöb a Dunában

A fenékküszöb megépítéséről augusztusban döntött a kormány, amikor a Duna rendkívül alacsony vízállása már a Paksi Atomerőmű hűtővízellátását és így az áramtermelést is veszélyeztette. A műtárgy feladata, hogy kisvízi időszakban megemelje a vízszintet az erőmű térségében.

A beruházás időközben eljutott odáig, hogy a fenékküszöb már ellátja vízszintemelő funkcióját.

A Világgazdaságnak korábban ismertetett ütemezés szerint a teljes műtárgy a tereprendezéssel együtt várhatóan novemberre készülhet el.

A vízügyi szakemberek szerint a beavatkozás jelentőségét mutatja, hogy szeptemberben a Duna hidrológiai helyzete már rosszabb volt, mint a fenékküszöbről szóló augusztusi döntés idején, az atomerőmű termelésének leállítása mégsem került ismét napirendre. A műtárgy egy ideiglenesen kialakított részét ugyanakkor vissza kell bontani, hogy a végleges állapotban a dunai hajózást se akadályozza.