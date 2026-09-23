Ez az igazi baja az osztrákoknak a paksi fenékküszöbbel: Bécs alig szállít vízen, de rettegnek tőle – a dunai védművel levágják őket a magyarok Kelet-Európáról

Az osztrák áruszállítási volumennek mindössze 0,9 százaléka zajlott a Dunán 2024-ben, a paksi fenékküszöb építése miatti korlátozás mégis komoly vitát váltott ki Bécs és Budapest között. Az Oeconomus friss elemzése szerint a látszólagos ellentmondás magyarázata az, hogy a folyón nem elsősorban belföldi árut szállítanak: a dunai forgalom 90–94 százaléka nemzetközi vagy tranzitforgalom. Ha a magyarországi szakaszon megszakad a hajózás, az Ausztriát Kelet-Európával összekötő útvonal is megszakad.

Építése ugyanakkor korlátozza az áruszállítást a Duna egyik nemzetközi szakaszán / Fotó: MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred / Facebook

A vita középpontjában álló fenékküszöb célja, hogy alacsony dunai vízállás idején is biztosítsa a paksi atomerőmű hűtővízellátásához szükséges vízszintet. Építése ugyanakkor korlátozza az áruszállítást a Duna egyik nemzetközi szakaszán. Ahogy azt korábban bemutattuk, az osztrák fuvarozók mellett a nagy ipari vállalatok ellátási láncai is érintettek.

Nem az egész osztrák gazdaság függ a Dunától

Az Oeconomus adatai szerint 2024-ben 2,3 millió tonna áru érkezett Ausztriába keletről a Dunán. A linzi kikötőben ugyanabban az évben hárommillió tonnát rakodtak vízi úton, ami az összes osztrák vízi kikötői árumozgatás több mint fele volt. A folyami szállítás országosan kis szeletet képvisel, Linzhez hasonló ipari központokban azonban jóval nagyobb a súlya.

Egy hajózási korlátozásnál a vállalatok választhatnak: várakoznak, vagy vasútra, illetve közútra terelik az árut. Az első esetben a szállítás késik, a másodikban a költség emelkedik, és a szükséges kapacitás sem feltétlenül áll rendelkezésre. Ez különösen a nagy tömegben mozgatott nyersanyagoknál, gabonánál, építőanyagoknál és fémipari termékeknél okozhat gondot – mutat rá a gazdaságkutató.

Az osztrák vállalatok közül a Voestalpine már jelezte a fennakadást: a cég nem tudja a korábbi módon, hajón fogadni a Kelet-Európából érkező vasércet. A Der Standard beszámolója szerint az acélipari vállalat többletköltségektől és versenyképességének romlásától tart. A lapnak nyilatkozó osztrák logisztikai szereplő arra is felhívta a figyelmet, hogy

a vasúti vagonok,

mozdonyok

és szabad pályakapacitás hiánya

miatt nem lehet minden dunai rakományt egyszerűen vonatra tenni.