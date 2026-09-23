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Duna
fenékküszöb

Ez az igazi baja az osztrákoknak a paksi fenékküszöbbel: Bécs alig szállít vízen, de rettegnek tőle – a dunai védművel levágják őket a magyarok Kelet-Európáról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ausztria teljes áruszállításában csekély a folyami fuvarozás szerepe, egyes ipari központoknak azonban létfontosságú a Duna. A paksi hajózási korlátozás hatását azonban nem az országos arányból, hanem a megszakadó nemzetközi szállítási láncokból lehet megérteni.
VG
2026.09.23, 12:05

Az osztrák áruszállítási volumennek mindössze 0,9 százaléka zajlott a Dunán 2024-ben, a paksi fenékküszöb építése miatti korlátozás mégis komoly vitát váltott ki Bécs és Budapest között. Az Oeconomus friss elemzése szerint a látszólagos ellentmondás magyarázata az, hogy a folyón nem elsősorban belföldi árut szállítanak: a dunai forgalom 90–94 százaléka nemzetközi vagy tranzitforgalom. Ha a magyarországi szakaszon megszakad a hajózás, az Ausztriát Kelet-Európával összekötő útvonal is megszakad.

Paks, Duna, fenékküszöb
Építése ugyanakkor korlátozza az áruszállítást a Duna egyik nemzetközi szakaszán / Fotó: MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred / Facebook

A vita középpontjában álló fenékküszöb célja, hogy alacsony dunai vízállás idején is biztosítsa a paksi atomerőmű hűtővízellátásához szükséges vízszintet. Építése ugyanakkor korlátozza az áruszállítást a Duna egyik nemzetközi szakaszán. Ahogy azt korábban bemutattuk, az osztrák fuvarozók mellett a nagy ipari vállalatok ellátási láncai is érintettek.

Nem az egész osztrák gazdaság függ a Dunától

Az Oeconomus adatai szerint 2024-ben 2,3 millió tonna áru érkezett Ausztriába keletről a Dunán. A linzi kikötőben ugyanabban az évben hárommillió tonnát rakodtak vízi úton, ami az összes osztrák vízi kikötői árumozgatás több mint fele volt. A folyami szállítás országosan kis szeletet képvisel, Linzhez hasonló ipari központokban azonban jóval nagyobb a súlya.

Egy hajózási korlátozásnál a vállalatok választhatnak: várakoznak, vagy vasútra, illetve közútra terelik az árut. Az első esetben a szállítás késik, a másodikban a költség emelkedik, és a szükséges kapacitás sem feltétlenül áll rendelkezésre. Ez különösen a nagy tömegben mozgatott nyersanyagoknál, gabonánál, építőanyagoknál és fémipari termékeknél okozhat gondot – mutat rá a gazdaságkutató.

Az osztrák vállalatok közül a Voestalpine már jelezte a fennakadást: a cég nem tudja a korábbi módon, hajón fogadni a Kelet-Európából érkező vasércet. A Der Standard beszámolója szerint az acélipari vállalat többletköltségektől és versenyképességének romlásától tart. A lapnak nyilatkozó osztrák logisztikai szereplő arra is felhívta a figyelmet, hogy

  • a vasúti vagonok,
  • mozdonyok 
  • és szabad pályakapacitás hiánya

miatt nem lehet minden dunai rakományt egyszerűen vonatra tenni.

Az energiabiztonság és a hajózás között kell megoldást találni

A fenékküszöb tehát két fontos érdek találkozási pontján épül: Magyarország a paksi atomerőmű vízellátását akarja biztosítani, az osztrák és más dunai vállalatok pedig a szállítási útvonal kiszámíthatóságát szeretnék megőrizni. Az Oeconomus szerint a hajózási érdekképviseletek egyik felvetése az ideiglenes, előre tervezhető áthaladási időszakok biztosítása.

A Pro Danube International emellett hosszabb távú megoldást sürget, amely az erőmű működését és a nemzetközi hajózást egyaránt figyelembe veszi.

A vita így jóval több egy kétoldalú nézeteltérésnél. A magyarországi Duna-szakasz az Ausztriát Kelet-Európával és a Balkánnal összekötő szállítási útvonal része. A kérdés az, sikerül-e úgy fenntartani Paks biztonságos működését, hogy közben a folyó az érintett ipari vállalatok számára is tervezhető útvonal maradjon.

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