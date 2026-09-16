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Dunaferr

Elfelejtették Magyar Péterék a fizetését a nagy magyar gyár dolgozóinak: úgy kellett szólni a Tisza-kormánynak, hogy adja oda rá a pénzt – Kármán András gyorsan talált 657 millió forintot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Még mindig nem tudni, mit tervez a kormány a dunaújvárosi vas- és acéltermeléssel. A Dunai Vasmű dolgozói jelentős késéssel kapták meg bérüket.
VG
2026.09.16, 07:56
Frissítve: 2026.09.16, 08:04

Hétfőn megkapták az elmaradt bérüket a Dunai Vasmű dolgozói, miután múlt pénteken megjelent a Magyar Közlönyben az ehhez szükséges kormányhatározat – számolt be róla kedden a Telexnek Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke.

Dunaferr
A Dunaferr jövője továbbra is kérdéses / Fotó: Alex Martin

A lap múlt héten írt róla, hogy a felszámolás alatt álló Dunai Vasmű két cége, a Dunarolling és a Duna Furnace a törvényben rögzített határidőig, vagyis szeptember 10-ig nem fizette ki a munkavállalóik bérét. Ennek okaként azt jelölte meg, hogy az augusztus havi munkabér közszolgáltatási szerződés alapján történő kifizetéséhez szükséges kormányhatározat akkor még nem jelent meg. A szakszervezet közleménye szerint emiatt 200 dolgozó nem kapta meg időben a bérét.

A Telex érdeklődésére a Gazdasági és Energetikai Minisztérium azt válaszolta, hogy a Magyar Közlönyben szeptember 11-én már megjelent a vonatkozó határozat, amelyben Magyar Péter miniszterelnök arra szólította fel Kármán András pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 657,1 millió forint biztosításáról a közszolgáltatási szerződés keretében 2026. augusztus hónapban felmerült költségek finanszírozására.

Szétszedik, felszámolják, mégsem fogy ki a reményből a Dunaferr maradéka

Piaci hírek szerint továbbra is vannak érdeklődők a dunaújvárosi acélgyártás valamilyen formában való továbbvitele iránt, de erről hivatalos tájékoztatás, megerősítés nincs. A hajdani ISD Dunaferr leány- és utódvállalatai 2022 óta felszámolás alatt állnak.

A Világgazdaság is rendre beszámolt a volt Dunaferr, illetve az eszközeit megörökölt cégek utáni piaci érdeklődésről, de új a befektetésig nem jutott el egyik történet sem. A Dunaferr legutolsó tulajdonosa az indiai Liberty volt, ez vitte padlóra a már hozzá is új cégekbe szerezve került dunaújvárosi társaságot.

Lapunk júliusban megkérdezte a Gazdasági és Energetikai minisztériumot a vasmű jövőjéről és arról, hogy a vasmű erőműve esetleg tovább működik a város energiaellátása érdekében. A válasz szerint „A kormány a közszolgáltatási szerződés többszöri meghosszabbításával hárította el a Dunai Vasmű területén fenyegető iparbiztonsági kockázatot és a környezeti károkozás veszélyét. A feladat finanszírozásához két ütemben eddig összesen 1,82 milliárd forint költségvetési forrást biztosított. Az ágazat jövőképét a készülő nemzeti acélipari stratégia fogja meghatározni.

Az erőmű sorsa kapcsán a városvezetés azt hangsúlyozta, hogy a létesítmény nélkül nem képzelhető el a vasgyártás esetleges folytatása, amiről azonban nincs értesülése. Leszögezte viszont, hogy Magyarországon egyedül Dunaújvárosban áll rendelkezésre az ehhez szükséges szaktudás. Piaci forrásunk szerint viszont a magyar energiapiacnak aligha van szüksége az ISD Power által termelt hőre.

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