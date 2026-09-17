Varga Mihály elkezdte, Kármán András folytatja: újabb nagybank a magyar látótérben

Bejegyzése szerint a magyar pénzügyminiszter Dublinban az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnökével is találkozik. Kármán András közlése szerint áttekintik Magyarország országstratégiáját, valamint az újabb együttműködések lehetőségeit. A találkozó előzménye, hogy az EBRD egyik magas rangú vezetője június közepén már Magyarországon tárgyalt Kármán Andrással.

Odile Renaud-Basso, az EBRD elnöke egy 2025-ös felvételen

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Magyarország és az EBRD együttműködéséről is tárgyalnak

Magyarország és az EBRD kapcsolata több mint három évtizedre tekint vissza. Magyarország 1991. március 28-án csatlakozott a bankhoz, amely azóta jelentős szerepet vállalt a hazai beruházások, a zöld gazdaság és a vállalati szektor finanszírozásában.

Az EBRD jelenlegi magyarországi projektjei között egyre nagyobb hangsúlyt kapnak

a zöldenergia-beruházások,

a fenntartható infrastruktúra, és

a magánszektor digitalizációja.

A közelmúlt egyik jelentős projektje a Renalfa IPP északkelet-magyarországi hibrid megújulóenergia-beruházása. Az EBRD 70 millió eurós hitellel támogatja egy 450 megawattos napelempark és a hozzá kapcsolódó, 250 megawatt/1 gigawattóra kapacitású akkumulátoros energiatároló kiépítését. A beruházás célja többek között a magyar villamosenergia-hálózat rugalmasságának javítása és az energiabiztonság erősítése.

Az EBRD adatai szerint a bank Magyarországon eddig 223 projektet finanszírozott, összesen 3,854 milliárd euró értékben. A kifizetések és kibocsátott garanciák együttes értéke 3,725 milliárd euró.

A bank magyarországi portfóliójában jelenleg 62 aktív művelet szerepel, 588 millió eurós aktuális értékkel, amelyből 490 millió eurót tesz ki a működő eszközök értéke. A portfólióban a magánszektor részesedése 100 százalékos, a befektetések 23 százaléka pedig részvényjellegű, vagyis tulajdonrészt jelentő finanszírozás.

Újabb nagybanki egyeztetés Budapesten

Közben a magyar pénzügyi csúcsvezetés más európai nagybankokkal is tárgyal. Mint megírtuk, Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke csütörtökön a KBC Csoport vezetőjével egyeztetett Budapesten.