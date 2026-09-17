Varga Mihály elkezdte, Kármán András folytatja: újabb nagybank a magyar látótérben
Bejegyzése szerint a magyar pénzügyminiszter Dublinban az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnökével is találkozik. Kármán András közlése szerint áttekintik Magyarország országstratégiáját, valamint az újabb együttműködések lehetőségeit. A találkozó előzménye, hogy az EBRD egyik magas rangú vezetője június közepén már Magyarországon tárgyalt Kármán Andrással.
Magyarország és az EBRD együttműködéséről is tárgyalnak
Magyarország és az EBRD kapcsolata több mint három évtizedre tekint vissza. Magyarország 1991. március 28-án csatlakozott a bankhoz, amely azóta jelentős szerepet vállalt a hazai beruházások, a zöld gazdaság és a vállalati szektor finanszírozásában.
Az EBRD jelenlegi magyarországi projektjei között egyre nagyobb hangsúlyt kapnak
- a zöldenergia-beruházások,
- a fenntartható infrastruktúra, és
- a magánszektor digitalizációja.
A közelmúlt egyik jelentős projektje a Renalfa IPP északkelet-magyarországi hibrid megújulóenergia-beruházása. Az EBRD 70 millió eurós hitellel támogatja egy 450 megawattos napelempark és a hozzá kapcsolódó, 250 megawatt/1 gigawattóra kapacitású akkumulátoros energiatároló kiépítését. A beruházás célja többek között a magyar villamosenergia-hálózat rugalmasságának javítása és az energiabiztonság erősítése.
Az EBRD adatai szerint a bank Magyarországon eddig 223 projektet finanszírozott, összesen 3,854 milliárd euró értékben. A kifizetések és kibocsátott garanciák együttes értéke 3,725 milliárd euró.
A bank magyarországi portfóliójában jelenleg 62 aktív művelet szerepel, 588 millió eurós aktuális értékkel, amelyből 490 millió eurót tesz ki a működő eszközök értéke. A portfólióban a magánszektor részesedése 100 százalékos, a befektetések 23 százaléka pedig részvényjellegű, vagyis tulajdonrészt jelentő finanszírozás.
Újabb nagybanki egyeztetés Budapesten
Közben a magyar pénzügyi csúcsvezetés más európai nagybankokkal is tárgyal. Mint megírtuk, Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke csütörtökön a KBC Csoport vezetőjével egyeztetett Budapesten.
Varga Mihály közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint a KBC Csoportnak hosszú távú tervei vannak Magyarországon. A belga pénzügyi csoport a K&H Bankon keresztül meghatározó szereplője a magyar pénzügyi piacnak.
A brüsszeli székhelyű KBC Csoport 1998-ban három belga pénzintézet, a Kredietbank, az ABB Insurance és a CERA Bank egyesülésével jött létre. A vállalat Belgium mellett Közép- és Kelet-Európában is aktív, többek között Csehországban, Magyarországon és Bulgáriában.
Magyarországon a csoport a K&H Csoport tulajdonosaként van jelen, amelyhez a Kereskedelmi és Hitelbank és a K&H Biztosító tartozik. A K&H a magyar bank- és biztosítási piac egyik jelentős szereplője.