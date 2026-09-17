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pénzügy
Kármán András
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
Ecofin

Varga Mihály elkezdte, Kármán András folytatja: újabb nagybank a magyar látótérben

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Az uniós pénzügyminiszterek Dublinban találkoznak az informális ECOFIN-ülésen, ahol az európai bankszektor versenyképessége, a globális innovációk pénzügyi rendszerekre gyakorolt hatása, valamint a mesterséges intelligencia pénzügyi alkalmazása is a napirenden szerepel. Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán azt írta, hogy bár elsőre talán kevésbé izgalmasnak tűnhetnek ezek a témák, a megbeszélések olyan kérdéseket érintenek, amelyek jelentősen befolyásolhatják Magyarország és Európa gazdasági környezetét. Kármán András az EBRD elnökével is találkozik.
VG
2026.09.17, 13:34
Frissítve: 2026.09.17, 14:42

Bejegyzése szerint a magyar pénzügyminiszter Dublinban az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnökével is találkozik. Kármán András közlése szerint áttekintik Magyarország országstratégiáját, valamint az újabb együttműködések lehetőségeit. A találkozó előzménye, hogy az EBRD egyik magas rangú vezetője június közepén már Magyarországon tárgyalt Kármán Andrással.

Joint briefing of Volodymyr Zelenskyy and Odile Renaud-Basso in Kyiv, ebrd
Odile Renaud-Basso, az EBRD elnöke egy 2025-ös felvételen
Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Magyarország és az EBRD együttműködéséről is tárgyalnak

Magyarország és az EBRD kapcsolata több mint három évtizedre tekint vissza. Magyarország 1991. március 28-án csatlakozott a bankhoz, amely azóta jelentős szerepet vállalt a hazai beruházások, a zöld gazdaság és a vállalati szektor finanszírozásában.

Az EBRD jelenlegi magyarországi projektjei között egyre nagyobb hangsúlyt kapnak 

  • a zöldenergia-beruházások, 
  • a fenntartható infrastruktúra, és
  • a magánszektor digitalizációja.

A közelmúlt egyik jelentős projektje a Renalfa IPP északkelet-magyarországi hibrid megújulóenergia-beruházása. Az EBRD 70 millió eurós hitellel támogatja egy 450 megawattos napelempark és a hozzá kapcsolódó, 250 megawatt/1 gigawattóra kapacitású akkumulátoros energiatároló kiépítését. A beruházás célja többek között a magyar villamosenergia-hálózat rugalmasságának javítása és az energiabiztonság erősítése.

Az EBRD adatai szerint a bank Magyarországon eddig 223 projektet finanszírozott, összesen 3,854 milliárd euró értékben. A kifizetések és kibocsátott garanciák együttes értéke 3,725 milliárd euró.

A bank magyarországi portfóliójában jelenleg 62 aktív művelet szerepel, 588 millió eurós aktuális értékkel, amelyből 490 millió eurót tesz ki a működő eszközök értéke. A portfólióban a magánszektor részesedése 100 százalékos, a befektetések 23 százaléka pedig részvényjellegű, vagyis tulajdonrészt jelentő finanszírozás.

Újabb nagybanki egyeztetés Budapesten

Közben a magyar pénzügyi csúcsvezetés más európai nagybankokkal is tárgyal. Mint megírtuk, Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke csütörtökön a KBC Csoport vezetőjével egyeztetett Budapesten.

Varga Mihály közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint a KBC Csoportnak hosszú távú tervei vannak Magyarországon. A belga pénzügyi csoport a K&H Bankon keresztül meghatározó szereplője a magyar pénzügyi piacnak.

A brüsszeli székhelyű KBC Csoport 1998-ban három belga pénzintézet, a Kredietbank, az ABB Insurance és a CERA Bank egyesülésével jött létre. A vállalat Belgium mellett Közép- és Kelet-Európában is aktív, többek között Csehországban, Magyarországon és Bulgáriában.

Magyarországon a csoport a K&H Csoport tulajdonosaként van jelen, amelyhez a Kereskedelmi és Hitelbank és a K&H Biztosító tartozik. A K&H a magyar bank- és biztosítási piac egyik jelentős szereplője.

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