Kármán András Dublinban is csak az Orbán-kormányra gondol: „Vége az elszigetelődésnek, Magyarország visszatért Európába” – üzente a pénzügyminiszter

Kármán András pénzügyminiszter szerint Magyarország a kormányváltás után ismét aktív szereplőként vesz részt a regionális és európai együttműködésben. A tárcavezető a dublini informális ECOFIN-találkozón cseh, lengyel és horvát kollégájával is egyeztetett.

Az ECOFIN dublini üléséről posztolt a pénzügyminiszter. / Fotó: Kármán András / Facebook

Kármán András az ECOFIN dublini ülésén is az előző kormányt bírálta

„Az ECOFIN nemcsak egy sima miniszteri találkozó, hanem diplomáciai nagyüzem is” – írta Facebook-bejegyzésében Kármán András.

A pénzügyminiszter szerint Magyarország a kormányváltásnak köszönhetően visszakerült „a régió és Európa vérkeringésébe”. Kármán ezt gazdasági szempontból is fontosnak nevezte, mivel Magyarországot szoros kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok kötik a szomszédos államokhoz és Európa többi országához. A dublini találkozón Kármán

a cseh,

a lengyel

és a horvát

pénzügyminiszterrel is tárgyalt. A megbeszéléseken a közös gazdasági kihívásokat, a lehetséges válaszokat és az együttműködés legfontosabb területeit tekintették át.

A pénzügyminiszter közlése szerint szóba kerültek azok a szakpolitikai megoldások is, amelyek beváltak az egyes országokban, valamint azok, amelyek rossz eredményeket hoztak.

Kármán ezen a ponton ismét bírálta az előző másfél évtized magyar gazdaságpolitikáját, azt írta, Magyarország bőséges tapasztalatot szerzett a rossz gyakorlatokból.

A pénzügyminiszter az elmúlt időszakot külpolitikai elszigetelődésként jellemezte, amelyből szerinte az új kormány a regionális és európai kapcsolatok erősítésével akar kitörni. „Hosszú elszigetelődés után most újra partnerséget építünk” – fogalmazott Kármán András.

Az informális ECOFIN-ülést szeptember 18–19-én rendezték Dublinban. A tanácskozás napirendjén az európai bankszektor versenyképessége, a pénzügyi innováció és a mesterséges intelligencia gazdasági alkalmazása is szerepelt.

Kármán dublini programja a regionális egyeztetéseknél szélesebb körű volt: korábbi közlése szerint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökével is egyeztetett, amelyen Magyarország országstratégiáját és az új együttműködési lehetőségeket tekintették át.