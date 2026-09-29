Bűncselekmény a hálapénz, de megtalálták a kiskaput – döbbenetes számok az orvosoktól: új valutája lett a hazai egészségügynek

A magyar egészségügyről szóló vitákban visszatérő állítás, hogy a közellátás azért teljesít gyengén, mert az orvosok nem dolgozzák le a munkaidejüket, miközben a magánpraxisukat építik. A megkérdezett orvosok ezt a leegyszerűsítő magyarázatot visszautasítják, helyette egy összetettebb diagnózis rajzolódik ki – derül ki a K-Monitor és a Magyar Orvosi Kamara kutatásából.

A magyar egészségügy problémái/Fotó: Bruzák Noémi

Az egészségügy problémái

A bérekkel kapcsolatos elégedetlenség részben magyarázatot nyújthat az egészségügy problémáira. A válaszadók 61 százaléka szerint az állami ellátásban dolgozó orvosok bérezése nem áll arányban a munkaterheléssel és a felelősséggel. Az egészségügyi szakdolgozók bérezését ennél is borúsabban látják: 90 százalék szerint egyáltalán vagy inkább nem megfelelő. A magán- és közszféra közötti szakadék az orvosi bérekben is megjelenik: míg a csak közszférában dolgozó orvosok mindössze 25 százaléka elégedett a saját bérével, ugyanez az arány a magánszférában 51 százalék.

Hogyan lehetne növelni az orvosok motivációját és elköteleződését? Az átlagos válaszadó fele-fele arányban osztotta el a pontokat (4,95, illetve 5,05 pont). Arra a kérdésre pedig, hogy a kiszámíthatóan értéktartó bérezés vagy a jobb munkakörülmények javítanák-e inkább a motivációt és az elköteleződést, 73 százalékuk válaszolta: a kettő csak együtt működik.

Hogy mi a baj forrása, arról meglehetősen egységes álláspontot fejeztek ki a megkérdezettek. Az orvosok 82 százaléka szerint nincsenek hatékony, teljesítményalapú értékelési rendszerek az egészségügyben – ezzel ez a leggyakrabban megjelölt probléma. A válaszadók 69 százaléka szerint a vezetői pozíciókat gyakran nem teljesítmény, hanem lojalitás alapján töltik be, 63 százalék szerint pedig az előrejutás elsősorban a személyes kapcsolatokon múlik.

A hatékony teljesítményértékelés hiánya a mindennapokban visszajelzési vákuumként jelenik meg:

az orvosok 54 százaléka szerint a feletteseitől és a kollégáitól,

33 százaléka szerint még a betegektől is kevés objektív visszajelzést kap a munkája minőségéről.

Egy olyan hivatásban, amelynek minden döntése kockázatokkal jár, ez azt jelenti, hogy a legtöbb orvos lényegében visszhangtalan térben dolgozik. Se a jó teljesítménynek, se a rossznak nincs intézményes következménye.