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Bűncselekmény a hálapénz, de megtalálták a kiskaput – döbbenetes számok az orvosoktól: új valutája lett a hazai egészségügynek

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Az orvosok kétharmadát próbálta valaki ismeretség alapján befolyásolni az elmúlt egy évben, miközben a hálapénz a 2021-es tiltás óta a korábbi töredékére szorult vissza – ez derül ki a K-Monitor és a Magyar Orvosi Kamara közel kétezer orvos részvételével készült kutatásából. A válaszokból egy olyan egészségügy képe rajzolódik ki, amelyből a borítékot nagyrészt sikerült kiszorítani, a protekciót és a magán- és közszféra összefonódását azonban nem. A visszaélések bejelentésére éppen azok a csoportok a legkevésbé hajlandók, amelyeket a legtöbb nyomás ér.
VG
2026.09.29, 10:41
Frissítve: 2026.09.29, 11:35

A magyar egészségügyről szóló vitákban visszatérő állítás, hogy a közellátás azért teljesít gyengén, mert az orvosok nem dolgozzák le a munkaidejüket, miközben a magánpraxisukat építik. A megkérdezett orvosok ezt a leegyszerűsítő magyarázatot visszautasítják, helyette egy összetettebb diagnózis rajzolódik ki – derül ki a K-Monitor és a Magyar Orvosi Kamara kutatásából.

A magyar egészségügy problémái
A magyar egészségügy problémái/Fotó: Bruzák Noémi

Az egészségügy problémái

A bérekkel kapcsolatos elégedetlenség részben magyarázatot nyújthat az egészségügy problémáira. A válaszadók 61 százaléka szerint az állami ellátásban dolgozó orvosok bérezése nem áll arányban a munkaterheléssel és a felelősséggel. Az egészségügyi szakdolgozók bérezését ennél is borúsabban látják: 90 százalék szerint egyáltalán vagy inkább nem megfelelő. A magán- és közszféra közötti szakadék az orvosi bérekben is megjelenik: míg a csak közszférában dolgozó orvosok mindössze 25 százaléka elégedett a saját bérével, ugyanez az arány a magánszférában 51 százalék.

Hogyan lehetne növelni az orvosok motivációját és elköteleződését? Az átlagos válaszadó fele-fele arányban osztotta el a pontokat (4,95, illetve 5,05 pont). Arra a kérdésre pedig, hogy a kiszámíthatóan értéktartó bérezés vagy a jobb munkakörülmények javítanák-e inkább a motivációt és az elköteleződést, 73 százalékuk válaszolta: a kettő csak együtt működik.

Hogy mi a baj forrása, arról meglehetősen egységes álláspontot fejeztek ki a megkérdezettek. Az orvosok 82 százaléka szerint nincsenek hatékony, teljesítményalapú értékelési rendszerek az egészségügyben – ezzel ez a leggyakrabban megjelölt probléma. A válaszadók 69 százaléka szerint a vezetői pozíciókat gyakran nem teljesítmény, hanem lojalitás alapján töltik be, 63 százalék szerint pedig az előrejutás elsősorban a személyes kapcsolatokon múlik.

A hatékony teljesítményértékelés hiánya a mindennapokban visszajelzési vákuumként jelenik meg: 

  • az orvosok 54 százaléka szerint a feletteseitől és a kollégáitól, 
  • 33 százaléka szerint még a betegektől is kevés objektív visszajelzést kap a munkája minőségéről. 

Egy olyan hivatásban, amelynek minden döntése kockázatokkal jár, ez azt jelenti, hogy a legtöbb orvos lényegében visszhangtalan térben dolgozik. Se a jó teljesítménynek, se a rossznak nincs intézményes következménye.

Ehhez képest a „lazsálásról” szóló állítást (hogy sokan nem töltik ki a teljes munkaidejüket) csak 21 százalék fogadja el. Azt azonban már 44 százalék gondolja, hogy ha valaki mégsem tölti ki a munkaidejét, afölött az intézmények szemet hunynak.

A magánellátás: menekülőút, nem csodaszer

A köz- és a magánegészségügy határai sok esetben elmosódnak. A válaszadók 68 százaléka érzékelt már olyat, hogy egy kórházi osztályon úgy zajlik párhuzamosan köz- és magánellátás, hogy a kettő nincs világosan szétválasztva. Rendszeres esetekről 22 százalékuk számolt be. A kitöltők 19 százaléka maga is dolgozik mindkét szektorban, 10 százalékuk pedig már csak a magánszférában.

A közkeletű vélekedést, hogy a magánellátás szakmailag jobb minőséget nyújtana az államinál, a megkérdezett orvosoknak mindössze 14 százaléka osztja. Ezzel ez az egyik legnagyobb egyetértéssel elutasított állítás a teljes kérdőívben. Abban viszont széles körű a konszenzus, hogy a magánszektorban könnyebb a munkavégzés: 

  • 84 százalék szerint komplikáció esetén a beteg visszakerül az állami rendszerbe, 
  • 79 százalék szerint a magánmunka szociálisan kevésbé megterhelő, 
  • 74 százalék szerint a komplikáltabb eseteket a magánellátás gyakran nem is vállalja el. 

Közel minden második orvos szerint előfordul, hogy a bevétel érdekében indokolatlan vizsgálatokat végeznek a magánszektorban. A magánszféra térnyerésétől sem várnak sokat: csak 22 százalék szerint javítja a közellátás minőségét, 31 százalék szerint pedig kifejezetten rontja.

Az egyszerűbb esetek magánszférába történő szelekciójának rendszerszintű következményei is lehetnek. Ha a magánszektor jellemzően az egyszerűbb, jól tervezhető eseteket látja el, akkor a komplikációk és a súlyos, sok erőforrást igénylő betegek a közellátásban landolnak. A két rendszer teljesítménye így egyre kevésbé lesz összemérhető: 

  • a közellátás statisztikái romlanak, 
  • a magáné javulnak, 

anélkül, hogy ez a gyógyítás tényleges minőségéről árulkodna. A felmérés eredményeiből ez a folyamat rajzolódik ki, ami egy látszólagos ellentmondást is megmagyarázhat: miért menekül a beteg és az orvos is a magánellátásba, ha az nem nyújt szakmailag jobb minőséget.

Ugyanakkor a válaszadók 62 százaléka indokoltnak tartaná, hogy a közfinanszírozás szabályozott módon kiterjedjen a magánellátás egyes formáira.

A boríték visszaszorult

2021. január 1-jén – a többlépcsős orvosbéremelés első ütemével egy időben – bűncselekménnyé vált a hálapénz adása és elfogadása Magyarországon. Ezzel párhuzamosan a Magyar Orvosi Kamara etikai kódexe is zéró toleranciát hirdetett. A kelet-európai egészségügyi rendszerek évtizedes öröksége, a paraszolvencia így egyszerre két irányból került nyomás alá. A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy az orvosok szerint ez a kombináció valóban átrajzolta a terepet: 

  • 31 százalékuk szerint a hálapénz mára gyakorlatilag megszűnt, 
  • 61 százalék szerint létezik még, de ritka, 
  • és csak 8 százalék tartja rendszeresnek.

A változás minden ellátási területen drámai. A szülészet-nőgyógyászatot a szigorítás előtti időszakra vonatkozóan az orvosok 94 százaléka tartotta hálapénzzel fertőzött területnek, a mai helyzet megítélésében ez az arány 29 százalék. A sebészetnél 91-ről 23, a fekvőbeteg-ellátásban 82-ről 11 százalékra esett ez az arány. A legkevésbé érintett háziorvosi ellátásban 32-ről 5 százalékra csökkent.

Ahol megmaradt, ott is átalakult a hálapénz. Akik szerint még létezik, azok kétharmada úgy látja, ma elsősorban a jobb bánásmód reménye tartja életben, 47 százalékuk szerint az őszinte hála, 45 százalékuk szerint a várakozás megkerülésének vágya. Csak minden ötödik válaszadó szerint fordul elő, hogy maga az orvos kéri vagy sejteti az ellenszolgáltatást. 

A kapcsolatok valutáját nem sikerült bevonni

Miközben a készpénz szerepe zsugorodik, a hozzáférés egyenlőtlensége maradt: az orvosoknak mindössze 3 százaléka gondolja úgy, hogy a jó ellátáshoz ma kizárólag a formális szabályok szerint lehet hozzájutni. A többség (65%) szerint a rendszer alapvetően formálisan működik, de a kapcsolatok számítanak – 31 százalék szerint pedig bizonyos helyzetekben csak kapcsolatokkal lehet boldogulni.

A megkérdezettek háromnegyede szerint gyakori, hogy celebritások és közéleti szereplők soron kívüli vagy VIP-ellátást kapnak; 73 százalék szerint az ismerősök, rokonok soron kívüli ellátása, 70 százalék szerint pedig az orvosválasztásban élvezett kapcsolati előny gyakorinak számít. A szívességi várólista-módosítást 42 százalék látja gyakorinak, hálapénz reményében végzett indokolatlan kezelést pedig 8 százalék. 

A protekció mára jóval elterjedtebb jelenség, mint a pénzmotivált visszaélések. A kapcsolati tőke lett tehát az egészségügyi hozzáférés valutája. 

Ez a jelenség mélyítheti a társadalmi egyenlőtlenségeket: az orvosok 35 százaléka szerint a betegek társadalmi vagy anyagi helyzete érdemben befolyásolja az ellátás minőségét.

Kiket érint leginkább a protekció?

A kérdőív arra is rákérdezett, előfordult-e az elmúlt egy évben, hogy valaki ismeretség alapján próbálta befolyásolni a válaszadót. Ide tartozik például, ha valaki soron kívüli ellátást, időpontot vagy a szabályok rugalmas kezelését kéri. Az orvosok 66 százalékával legalább egyszer megtörtént ez, 12 százalékukkal rendszeresen.

Ahol a legnagyobb a nyomás, ott a legkisebb a jelzési hajlandóság

Ha ennyi visszásságot látnak az orvosok, miért nem hallani róluk többet? A kutatás erre adja a legnyugtalanítóbb választ. Arra a kérdésre, hogy milyen valószínűséggel jelentene visszaélésre utaló jelenséget, a válaszadóknak kevesebb mint fele (45%) mondta, hogy inkább vagy biztosan jelentene. Csupán 12 százalék biztos benne, hogy megtenné a jelzést. A hallgatás ugyanakkor nem elvi elzárkózás: kategorikusan csak minden tizedik orvos mondja, hogy biztosan nem jelentene; a legnagyobb csoport (45%) az inkább nemet mondóké.

Mi tartja vissza az orvosokat a bejelentéstől? A leggyakrabban említett akadály, hogy nem áll rendelkezésre biztonságos csatorna (39%), és hogy az egyedi lépéseknek nincs értelme, amíg maga a rendszer a probléma (36%).

egészségügy
hálapénz
magánegészségügy
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