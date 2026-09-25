Egyelőre megmenekült a BYD, Botka László Kapitány Istvánt kérdezi: sózzanak-e hatalmas új terhet a kínaiakra

Korábban jelentettük: ismét a szegedi közgyűlés elé került a BYD adómentességét megszüntető rendeletmódosítás. A pénteki közgyűlés azonban végül nem vette napirendre a javaslatot, a polgármester azonban elárulta, kin múlik: kapjon-e új hatalmas új terhet a dél-magyarországi városban munkahelyek ezreit teremtő kínai autógyártó óriás.

A BYD rengeteg munkahelyet teremt a városban, Botka László polgármester nem akar maga dönteni az adóperpatvarban Fotó: Xinhua via AFP

A Világgazdaság beszámolt róla: másodszor is a szegedi közgyűlés elé került egy javaslat, amelyben megvonnák a BYD milliárdos adókedvezményét: a Tisza szerint nem jár támogatás a szabályszegőknek, akik a párt szerint a hatalmas beruházás során több környezetvédelmi és munkavédelmi előírást is megsértettek.

A BYD, Kína és a világ egyik legnagyobb autógyártója Szegeden építette fel első európai üzemét, amely akár tízezer munkahelyet is teremthet. A próbagyártás megkezdődött, a teljes körű termelés azonban csak novemberben vagy decemberben indulhat.

Szeged csak a kezdet, totális támadást indít a BYD: még két gyárat nyithat, most keresik a helyszínt – megvan az időpont, mikor indulhat a sorozatgyártás Magyarországon

Európa egyik legnagyobb autópiacán készül komolyabbra fordítani a jelenlétét a kínai óriás, amely három autógyárral és egy akkumulátorgyárral számol. A BYD első európai üzeme Szegeden már próbagyártást végez.

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