Új feladatot kapott Vitézy Dávid, óriási a tét – azonnal hozzá kell látnia a miniszternek, hogy sikerüljön életben tartani a lélegeztetőre került vasúti fuvarozást

Most kezdődik talán legfontosabb szakasz

A kormányrendelet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszer azonnal elkezdendő feladatául tette, hogy gondoskodjon a program kidolgozásáról. A támogatás ugyanis nem az eddigi módon folytatódik, a rendeletben szereplő kétmilliárd forint csak arra elég, hogy az e szolgáltatást nyújtó vasútvállalatok kihúzzák az év végéig. Az éves támogatási keret az elmúlt öt évben 6,4 milliárd forint volt, vagyis nem követte az inflációt. Igaz, a KSH adatai szerint a szállítani való áru mennyiségét meghatározó ipari termelés is stagnált, illetve csökkent az érintett időszakban, vele a belföldi vasúti áruszállítás is, amely

2021: 10,2 millió tonna,

2022: 11,1 millió tonna,

2023: 10,1 millió tonna,

2024: 8,8 millió tonna,

2025: 8,9 millió tonna,

2026 (nem teljes év) 6,5 millió tonna volt.

Bár az idei szám csak részadat, már tudott, hogy az év első felében tonnában mérve megfeleződött az az árumennyiség, amelyhez a körülbelül hétszáz hazai kkv, illetve stratégiai fontosságú vállalat vasúti egyeskocsi-fuvarozási szolgáltatást vett igénybe. Miután ugyanis megszűnt a tevékenység állami támogatása, a szolgáltatás gazdaságtalanná vált, a piacáról pedig kivonult a legtöbb vállalkozás.

Tovább gyűrőzött a veszteség

Mellesleg rosszul járt a MÁV és a GYSEV is, mert a pályáikat a vasúttársaságok a csökkenő forgalom miatt kevésbé vették igénybe a pályáikat. Így viszont

kisebb hálózathozzáférési díjat fizettek,

a MÁV emellett kevesebb vontatási energiát tudott eladni a fuvarozóknak,

a csökkenő forgalomhoz kevesebb olyan mozdonyra van szükség, amelyet a MÁV Személyszállítás biztosított,

ez kisebb karbantartást és mozdonyvezetői szolgáltatást is jelent.

Ez összességében jelentős bevételkiesést okoz a MÁV-csoportnak. A kiesés közvetve emeli a megmaradó vasúti forgalom számára a hálózat-hozzáférési díjat, tovább rontva a vasúti árufuvarozók versenyképességét.

Új módon kell támogatni az egyeskocsi-fuvarozást

Arról, hogy a támogatást célszerű lenne átalakítani, a Világgazdaság már többször írt. Elvben az átalakítására készült a korábbi közlekedési minisztérium is, de nem tudni, meddig jutott el, intézkedésről nem tud lapunk. Azért kell megváltoztatni a pénzek odaítélésének módját, mert az év végén záruló rendszer visszaélésre adott alkalmat, és volt is ilyenre példa. A trükk egyszerű: egyeskocsi fuvarozásnak jelentenek be olyan tevékenységet, ami nem volt az. Azon felül, hogy a támogatás célzott lesz, a kormányrendelet nem közöl további részletet.