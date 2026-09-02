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Vitézy Dávid miniszter uniós pénzek uniós források közlekedés MÁV vonat vasút
vasúti teherszállítás
egyeskocsi fuvarozás
támogatás
MÁV
Vitézy Dávid

Új feladatot kapott Vitézy Dávid, óriási a tét – azonnal hozzá kell látnia a miniszternek, hogy sikerüljön életben tartani a lélegeztetőre került vasúti fuvarozást

Egy új kormányhatározat szerint célzott állami támogatási rendszernek kell segítenie egy speciális vasúti áruszállítási formát és annak fenntartását. A egyeskocsi-fuvarozás talpon maradása érdekében induló programra az idén kétmilliárd forint használható fel az Energia- és Klímapolitikai Modernizációs Rendszerben.
B. H. L.
2026.09.02., 06:01
Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

Célzott állami támogatási rendszernek kell segítenie a vasúti egyeskocsi-fuvarozást és annak fenntartását egy új kormányhatározat szerint. A programra az idén kétmilliárd forint használható fel az Energia- és Klímapolitikai Modernizációs Rendszerben. A most megszületett kormányhatározatra másfél éve várnak a vasúti árufuvarozók.

egyeskocsi-fuvarozás
Az egyeskocsi-fuvarozás fajlagosan drága, de a nemzetgazdaságnak nélkülözhetetlen szolgáltatás/Fotó: Kallus György / Világgazdaság

„A döntés jelentőségét nehéz túlbecsülni" – jelezte a közösségi médiában Hódosi Lajos, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója. Az egyeskocsi-forgalom ugyanis nem pusztán egy vasúti szolgáltatás. Számos magyar ipari és termelővállalat e szolgáltatás igénybevételével juttathat célba vasúton akár kisebb árumennyiséget is anélkül, hogy meg kellene töltenie egy teljes irányvonatot. Ha pedig ez a rendszer nem versenyképes, az áru könnyen közútra kerül. Amikor viszont működik és fejlődik, akkor kamionforgalmat válthatunk ki, csökkenthetjük a közutak terhelését és erősíthetjük a magyar ipar fenntartható vasúti kiszolgálását.

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Az egyeskocsi-fuvarozási szolgáltatás (vagy szórt küldemények továbbítása) alaphelyzetben azért veszteséges, mert csak extra munkaerővel, többletidőben, plusz energiafelhasználás mellett, összességében pedig nagyobb fajlagos költséggel végezhető.

Régóta várták a vasúti árufuvarozók az intézkedést

A Hungrail hosszú ideje következetesen képviseli az egyeskocsi-forgalom támogatásának szükségességét, a Világgazdaság pedig rendre beszámol a támogatás helyzetéről, ezen belül az utóbbi másfél évben arról, hogy elakadt a folytatás. Az ötéves program ugyanis 2025 végén lejárt. Annak érdekében, hogy idén is legyen pénz, a területet felügyelő minisztériumnak már a múlt év elején intézkednie kellett volna, hiszen a folyamat nagyon időigényes, kiváltképp a legkritikusabb része, az uniós jóváhagyás megszerzése. E téren azonban nem történt semmi.

Hódosi Lajos felidézte, hogy a szervezet és tagvállalatai folyamatosan jelezték a döntéshozóknak, hogy ennek a szolgáltatásnak nemzetgazdasági és klímapolitikai jelentősége van, továbbá, hogy a célzott támogatás nélkül a vasút egyik legfontosabb árufuvarozási szegmense kerülhet veszélybe.

Most kezdődik talán legfontosabb szakasz

A kormányrendelet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszer azonnal elkezdendő feladatául tette, hogy gondoskodjon a program kidolgozásáról. A támogatás ugyanis nem az eddigi módon folytatódik, a rendeletben szereplő kétmilliárd forint csak arra elég, hogy az e szolgáltatást nyújtó vasútvállalatok kihúzzák az év végéig. Az éves támogatási keret az elmúlt öt évben 6,4 milliárd forint volt, vagyis nem követte az inflációt. Igaz, a KSH adatai szerint a szállítani való áru mennyiségét meghatározó ipari termelés is stagnált, illetve csökkent az érintett időszakban, vele a belföldi vasúti áruszállítás is, amely

  • 2021: 10,2 millió tonna,
  • 2022: 11,1 millió tonna,
  • 2023: 10,1 millió tonna,
  • 2024: 8,8 millió tonna,
  • 2025: 8,9 millió tonna,
  • 2026 (nem teljes év) 6,5 millió tonna volt.

Bár az idei szám csak részadat, már tudott, hogy az év első felében tonnában mérve megfeleződött az az árumennyiség, amelyhez a körülbelül hétszáz hazai kkv, illetve stratégiai fontosságú vállalat vasúti egyeskocsi-fuvarozási szolgáltatást vett igénybe. Miután ugyanis megszűnt a tevékenység állami támogatása, a szolgáltatás gazdaságtalanná vált, a piacáról pedig kivonult a legtöbb vállalkozás. 

Tovább gyűrőzött a veszteség

Mellesleg rosszul járt a MÁV és a GYSEV is, mert a pályáikat a vasúttársaságok a csökkenő forgalom miatt kevésbé vették igénybe a pályáikat. Így viszont

  • kisebb hálózathozzáférési díjat fizettek,
  • a MÁV emellett kevesebb vontatási energiát tudott eladni a fuvarozóknak,
  • a csökkenő forgalomhoz kevesebb olyan mozdonyra van szükség, amelyet a MÁV Személyszállítás biztosított,
  • ez kisebb karbantartást és mozdonyvezetői szolgáltatást is jelent.

Ez összességében jelentős bevételkiesést okoz a MÁV-csoportnak. A kiesés közvetve emeli a megmaradó vasúti forgalom számára a hálózat-hozzáférési díjat, tovább rontva a vasúti árufuvarozók  versenyképességét.

Új módon kell támogatni az egyeskocsi-fuvarozást

Arról, hogy a támogatást célszerű lenne átalakítani, a Világgazdaság már többször írt. Elvben az átalakítására készült a korábbi közlekedési minisztérium is, de nem tudni, meddig jutott el, intézkedésről nem tud lapunk. Azért kell megváltoztatni a pénzek odaítélésének módját, mert az év végén záruló rendszer visszaélésre adott alkalmat, és volt is ilyenre példa. A trükk egyszerű: egyeskocsi fuvarozásnak jelentenek be olyan tevékenységet, ami nem volt az. Azon felül, hogy a támogatás célzott lesz, a kormányrendelet nem közöl további részletet.

  

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