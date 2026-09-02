Deviza
EUR/HUF367,65 -0,22% USD/HUF317,16 -0,22% GBP/HUF428,27 -0,3% CHF/HUF390,17 -0,35% PLN/HUF84,95 -0,07% RON/HUF69,97 -0,17% CZK/HUF15,2 -0,14% EUR/HUF367,65 -0,22% USD/HUF317,16 -0,22% GBP/HUF428,27 -0,3% CHF/HUF390,17 -0,35% PLN/HUF84,95 -0,07% RON/HUF69,97 -0,17% CZK/HUF15,2 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 973,96 -1,11% MTELEKOM2 570 -0,31% MOL5 000 -1,7% OTP44 330 -0,72% RICHTER12 810 -2,34% OPUS319 -0,47% ANY6 530 -0,15% AUTOWALLIS130,5 +1,15% WABERERS4 500 0% BUMIX9 446,51 -0,36% CETOP5 003,18 +0,02% CETOP NTR3 209,76 -0,18% BUX146 973,96 -1,11% MTELEKOM2 570 -0,31% MOL5 000 -1,7% OTP44 330 -0,72% RICHTER12 810 -2,34% OPUS319 -0,47% ANY6 530 -0,15% AUTOWALLIS130,5 +1,15% WABERERS4 500 0% BUMIX9 446,51 -0,36% CETOP5 003,18 +0,02% CETOP NTR3 209,76 -0,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
VEKE
Dunakeszi Járműjavító
Vitézy Dávid

Vitézy Dávid egyiptomi útja kínos kudarc a VEKE szerint – azt is írják, a Dunakeszi Járműjavítóban alig van munka

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Előremutató tárgyalásokról számolt be Vitézy Dávid az egyiptomi útja után, a háttérben azonban egészen más kép rajzolódik ki. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint a magyar fél több alapvető kérdésre sem tudott érdemi választ adni Egyiptomban, miközben a Dunakeszi Járműjavító helyzete továbbra is rendezetlen. A tét nem kicsi: több száz vasúti kocsi, egy rendkívül bonyolult szerződéses konstrukció és az adófizetők újabb tízmilliárdjai múlhatnak azon, sikerül-e egyáltalán újraindítani a gyártást.
VG
2026.09.02, 13:11

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter augusztusban Egyiptomba utazott, hogy tárgyaljon az egyiptomi vasúti kocsigyártási projekt folytatásáról. A látogatásról a miniszter közösségi oldalán több fotó és videó is megjelent, a hivatalos kommunikáció pedig előremutató tárgyalásokról és a Dunakeszi Járműjavító megmentéséről szólt.

Vitézy Dávid felkészületlen volt Egyiptomban?
Vitézy Dávid felkészületlen volt Egyiptomban?/Fotó: Janos Kummer

Felkészületlen volt a magyar delegáció Egyiptomban?

A nyilvánosan elérhető információk alapján azonban a projekt korántsem áll olyan közel a megoldáshoz, mint ahogy azt a politikai kommunikáció sugallhatja. A Telex korábbi beszámolója szerint is rendkívül összetett a helyzet: a projektben 1066 kocsi már Egyiptomban van, miközben további 284 jármű leszállítása lenne szükséges, és az eredeti szerződés új vállalatra történő átvitele is komoly akadályokba ütközik.

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) utánanézett, és kiderült, a Telex még javított is a képen, mert a helyzet sokkal rosszabb. Közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy a magyar delegáció teljesen felkészületlenül ment ki tárgyalni, nem a megfelelő ember ment ki tárgyalni, és a legfontosabb nem is a megállapodás, hanem a médiaszereplés, szelfizés, influenszerkedés volt, az eredmény eleve marginális jelentőséget kapott. Aztán az eredmény vaskos nulla lett, de addig is rengeteg szuper fotó meg videó készült, a rajongók ismét elalélhattak a miniszter teljesítményétől, és a médiaküldöttség amúgy remekül érezte magát közpénzen Egyiptomban.

Magán a tárgyaláson a VEKE információi szerint az egyiptomi fél egyik felvetésre sem mondott nemet, viszont mindegyikkel kapcsolatban voltak kérdéseik. És azokra nem érkeztek válaszok. Tételesen:

  • a magyar fél bemondta, hogy árat akar emelni. Kérdés: Mennyivel? Erre már nem jött válasz.
  • a szerződéses rendszer átalakításával kapcsolatban az a kérdés merült fel, hogy mégis azt hogyan? Nincs válasz.
  • szállítási határidő és ütemezés: mégis mikorra és mennyit szállítana a magyar fél, milyen ütemezésben? Nem tudták megmondani.
  • a gyártás újraindítását új partnerek bevonásával szeretnék megoldani. A kérdés: kivel és hogyan? Azt nem tudják.

Egyetlen dologban tudtak megállapodni, abban, hogy az Innotranson újra összefutnak és akkor folytatják. Addigra a magyar fél lesz szíves felkészülni és a fenti alap kérdéseket megválaszolni. 

– fogalmazott a VEKE.

Az egyiptomiak betartották a diplomáciai protokollt, akkor is, ha az egész műsor számukra végtelenül kínos és sértő volt. Mert meg akarnak egyezni, kellenek nekik a kocsik. De ez egyedül nem megy és a diplomáciával visszaélni sem kifizetődő.

A régi cég, amely a fő szerződést kötötte, csődbe ment

Az egész szerződésrendszert át kell cedálni az újonnan létrehozott cégre, de ez nem történt meg teljesen, sőt, igazából még el sem kezdődött. Így az egyiptomiak most nem tudják, kivel is állnak szerződésben.

A szerződést birtokló (régi) cég ügyvezetéséről a leválást, átcedálást intéző felszámoló 2026 május elején lemondott. Pótlásáról a tulajdonos MÁV, és a MÁV-ot felügyelő miniszter (a MÁV igazgatósága is lemondott, helyettük az alapítói jogokat gyakorló miniszter jár el) csak július közepén gondoskodott. Itt elment két és fél hónap, amikor Vitézy miatt nem történt semmi, kinevezett vezetés hiányában nem lehetett elindítani a főszerződés átcedálását az új cégre. A folyamat még mindig sehol nem tart.

A végül kinevezett vezetőknek nincs tapasztalata a vasúti járműgyártás, üzemeltetés terén. Igaz, hogy eredetileg mávosok, de alapvetően pénzügyi és munkajogi területről érkeztek, a mérnöki kérdésekhez nem értenek, és nemzetközi tapasztalatuk sincs. Különösen igaz ez egy ilyen bonyolult konstrukciójú, nemzetközi szerződésre.

A pénz közben ömlik ki a gyárkapun 

A gyártás nem tud haladni, mert a csődben hoppon maradt beszállítók, de az esetleges új jelentkezők is értelemszerűen csak előrefizetéssel hajlandóak szállítani, ha ugyan egyáltalán. Ezért a Dunakeszi Járműjavítóban mintegy 400 ember kap hónapok óta úgy fizetést, hogy alig végez munkát. Ez havi legalább fél-egymilliárdba kerül az adófizetőknek. Ezeket az embereket nem lehet kirúgni, mert speciális képzettségük van és máshol is keresettek (pl. hegesztők), ha ők lelépnek, soha többé nem lesz vasúti járműgyártás Dunakeszin. Egyre csak gyűlik tehát az a kárösszeg, amely Vitézy miatt az államkasszát terheli – olvasható a posztban.

A gyártás újraindításának finanszírozásához rendelkezésre áll jó pár, már legyártott vasúti kocsi, sőt, ezek egy része már Egyiptomban van. A vevő fizetne is, és az ezekből befolyó vételár nagy részben fedezné a további alkatrészbeszerzési és beszállítói költségeket. Csak ugye, nincs kinek fizetni.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu