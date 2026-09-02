Vitézy Dávid egyiptomi útja kínos kudarc a VEKE szerint – azt is írják, a Dunakeszi Járműjavítóban alig van munka

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter augusztusban Egyiptomba utazott, hogy tárgyaljon az egyiptomi vasúti kocsigyártási projekt folytatásáról. A látogatásról a miniszter közösségi oldalán több fotó és videó is megjelent, a hivatalos kommunikáció pedig előremutató tárgyalásokról és a Dunakeszi Járműjavító megmentéséről szólt.

Vitézy Dávid felkészületlen volt Egyiptomban?/Fotó: Janos Kummer

Felkészületlen volt a magyar delegáció Egyiptomban?

A nyilvánosan elérhető információk alapján azonban a projekt korántsem áll olyan közel a megoldáshoz, mint ahogy azt a politikai kommunikáció sugallhatja. A Telex korábbi beszámolója szerint is rendkívül összetett a helyzet: a projektben 1066 kocsi már Egyiptomban van, miközben további 284 jármű leszállítása lenne szükséges, és az eredeti szerződés új vállalatra történő átvitele is komoly akadályokba ütközik.

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) utánanézett, és kiderült, a Telex még javított is a képen, mert a helyzet sokkal rosszabb. Közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy a magyar delegáció teljesen felkészületlenül ment ki tárgyalni, nem a megfelelő ember ment ki tárgyalni, és a legfontosabb nem is a megállapodás, hanem a médiaszereplés, szelfizés, influenszerkedés volt, az eredmény eleve marginális jelentőséget kapott. Aztán az eredmény vaskos nulla lett, de addig is rengeteg szuper fotó meg videó készült, a rajongók ismét elalélhattak a miniszter teljesítményétől, és a médiaküldöttség amúgy remekül érezte magát közpénzen Egyiptomban.

Magán a tárgyaláson a VEKE információi szerint az egyiptomi fél egyik felvetésre sem mondott nemet, viszont mindegyikkel kapcsolatban voltak kérdéseik. És azokra nem érkeztek válaszok. Tételesen:

a magyar fél bemondta, hogy árat akar emelni. Kérdés: Mennyivel? Erre már nem jött válasz.

a szerződéses rendszer átalakításával kapcsolatban az a kérdés merült fel, hogy mégis azt hogyan? Nincs válasz.

szállítási határidő és ütemezés: mégis mikorra és mennyit szállítana a magyar fél, milyen ütemezésben? Nem tudták megmondani.

a gyártás újraindítását új partnerek bevonásával szeretnék megoldani. A kérdés: kivel és hogyan? Azt nem tudják.

Egyetlen dologban tudtak megállapodni, abban, hogy az Innotranson újra összefutnak és akkor folytatják. Addigra a magyar fél lesz szíves felkészülni és a fenti alap kérdéseket megválaszolni.

– fogalmazott a VEKE.