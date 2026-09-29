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Vonatgyártás helyett forráselvonás: feljelentették az egyiptomi vasútbiznisz magyar érintettjeit

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Talán még menthető a csak részben teljesített egyiptomi vasútszállítási megbízás, de a baj nagy: miközben az érintett három magyar cég már nem tudott szállítani, osztalékot mégis fizetett bőven. A hírről beszámoló Telex szerint csődbűntett gyanúja miatt feljelentés született ellenük. Még 284 kocsit vár az egyiptomi vasúttársaság.
VG
2026.09.29, 12:49

Csődbűntett gyanújával feljelentés született az egyiptomi vasútszerződésben érintett három, már felszámolt magyar céggel szemben a Telex értesülése szerint. Magyarországnak 1350 részben Magyarországon, részben Oroszországban készült vasúti kocsit kellett volna szállítania az egyiptomi ENR vasúttársaságnak, de 284-gyel még adós. A teljesítés feltételei az orosz–ukrán háború, finanszírozási problémák, a költségek megnövekedése miatt lehetetlenültek el.

egyiptomi
A bíróságon végződik az egyiptomi vonatbiznisz/Fotó: DJJ 

Az osztalékfizetés viszont nem lehetetlenült el

A Reorg állami felszámoló vizsgálatot indított a három cég ügyében, mert felmerült a gyanú, hogy a tulajdonosaik akkor vettek ki osztalékot a társaságaikból, amikor már tudhatták, hogy azok pénzügyi helyzete azt nem tenné lehetővé – írja a Telex. A vizsgálat eredményei alapján egy ügyvéd feljelentést tett a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán 

  • a Ganz-MaVag International Kft.;
  • a Magyar Vagon Dunakeszi Kft.; és
  • a Ganz-MaVag Invest Zrt.
    ellen. Felszámolásukat 2025. október 15-én rendelte el a Fővárosi Törvényszék.  

A Magyar Vagon Dunakeszi a Ganz-MaVag Invest Zrt.-n keresztül 100 százalékban a Magyar Vagon-csoport (Hernádi Zsolt Mol-vezér üzleti köre) tulajdonában állt, míg a GMVI-ben a Magyar Vagon 50 százalékos tulajdonos volt, a másik 50 százalék pedig a CATO Investment Kft. (Tombor András) tulajdonába került.

A vizsgálatot szerint a tulajdonosok 2022 és 2024 közötti kifizetések több tízmillió eurót vontak ki a cégekből, pedig ekkor már bőven ismertek voltak a társaságok legfontosabb bevételi forrását jelentő egyiptomi projekttel kapcsolatos problémák. A vizsgálatot végző szakértő szerint osztalékkifizetések és az egyéb pénzügyi tranzakciók indokolatlan mértékben csökkentették a társaságok vagyonát.

Az egyiptomi cég még várja a kocsikat  

Felmerült az a gyanú, hogy a dunakeszi cégnél a társaság fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetének ismeretében fizettek osztalékot.

A HVG értesülése szerint a magyar–egyiptomi ügyletnek három kimenete lehet:  

  • a felek minden kapcsolatot lezárnak, elszámolnak;
  • a Dunakeszin lévő 44 félkész kocsit Magyarország leszállítja,
  • magasabb ár mellett, esetleg kibővített tartalommal folytatják a teljesítést.
     
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