Vonatgyártás helyett forráselvonás: feljelentették az egyiptomi vasútbiznisz magyar érintettjeit

Csődbűntett gyanújával feljelentés született az egyiptomi vasútszerződésben érintett három, már felszámolt magyar céggel szemben a Telex értesülése szerint. Magyarországnak 1350 részben Magyarországon, részben Oroszországban készült vasúti kocsit kellett volna szállítania az egyiptomi ENR vasúttársaságnak, de 284-gyel még adós. A teljesítés feltételei az orosz–ukrán háború, finanszírozási problémák, a költségek megnövekedése miatt lehetetlenültek el.

A bíróságon végződik az egyiptomi vonatbiznisz/Fotó: DJJ

Az osztalékfizetés viszont nem lehetetlenült el

A Reorg állami felszámoló vizsgálatot indított a három cég ügyében, mert felmerült a gyanú, hogy a tulajdonosaik akkor vettek ki osztalékot a társaságaikból, amikor már tudhatták, hogy azok pénzügyi helyzete azt nem tenné lehetővé – írja a Telex. A vizsgálat eredményei alapján egy ügyvéd feljelentést tett a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán

a Ganz-MaVag International Kft.;

a Magyar Vagon Dunakeszi Kft.; és

a Ganz-MaVag Invest Zrt.

ellen. Felszámolásukat 2025. október 15-én rendelte el a Fővárosi Törvényszék.

A Magyar Vagon Dunakeszi a Ganz-MaVag Invest Zrt.-n keresztül 100 százalékban a Magyar Vagon-csoport (Hernádi Zsolt Mol-vezér üzleti köre) tulajdonában állt, míg a GMVI-ben a Magyar Vagon 50 százalékos tulajdonos volt, a másik 50 százalék pedig a CATO Investment Kft. (Tombor András) tulajdonába került.

A vizsgálatot szerint a tulajdonosok 2022 és 2024 közötti kifizetések több tízmillió eurót vontak ki a cégekből, pedig ekkor már bőven ismertek voltak a társaságok legfontosabb bevételi forrását jelentő egyiptomi projekttel kapcsolatos problémák. A vizsgálatot végző szakértő szerint osztalékkifizetések és az egyéb pénzügyi tranzakciók indokolatlan mértékben csökkentették a társaságok vagyonát.

Az egyiptomi cég még várja a kocsikat

Felmerült az a gyanú, hogy a dunakeszi cégnél a társaság fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetének ismeretében fizettek osztalékot.

A HVG értesülése szerint a magyar–egyiptomi ügyletnek három kimenete lehet: