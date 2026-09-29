Vonatgyártás helyett forráselvonás: feljelentették az egyiptomi vasútbiznisz magyar érintettjeit
Csődbűntett gyanújával feljelentés született az egyiptomi vasútszerződésben érintett három, már felszámolt magyar céggel szemben a Telex értesülése szerint. Magyarországnak 1350 részben Magyarországon, részben Oroszországban készült vasúti kocsit kellett volna szállítania az egyiptomi ENR vasúttársaságnak, de 284-gyel még adós. A teljesítés feltételei az orosz–ukrán háború, finanszírozási problémák, a költségek megnövekedése miatt lehetetlenültek el.
Az osztalékfizetés viszont nem lehetetlenült el
A Reorg állami felszámoló vizsgálatot indított a három cég ügyében, mert felmerült a gyanú, hogy a tulajdonosaik akkor vettek ki osztalékot a társaságaikból, amikor már tudhatták, hogy azok pénzügyi helyzete azt nem tenné lehetővé – írja a Telex. A vizsgálat eredményei alapján egy ügyvéd feljelentést tett a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán
- a Ganz-MaVag International Kft.;
- a Magyar Vagon Dunakeszi Kft.; és
- a Ganz-MaVag Invest Zrt.
ellen. Felszámolásukat 2025. október 15-én rendelte el a Fővárosi Törvényszék.
A Magyar Vagon Dunakeszi a Ganz-MaVag Invest Zrt.-n keresztül 100 százalékban a Magyar Vagon-csoport (Hernádi Zsolt Mol-vezér üzleti köre) tulajdonában állt, míg a GMVI-ben a Magyar Vagon 50 százalékos tulajdonos volt, a másik 50 százalék pedig a CATO Investment Kft. (Tombor András) tulajdonába került.
A vizsgálatot szerint a tulajdonosok 2022 és 2024 közötti kifizetések több tízmillió eurót vontak ki a cégekből, pedig ekkor már bőven ismertek voltak a társaságok legfontosabb bevételi forrását jelentő egyiptomi projekttel kapcsolatos problémák. A vizsgálatot végző szakértő szerint osztalékkifizetések és az egyéb pénzügyi tranzakciók indokolatlan mértékben csökkentették a társaságok vagyonát.
Az egyiptomi cég még várja a kocsikat
Felmerült az a gyanú, hogy a dunakeszi cégnél a társaság fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetének ismeretében fizettek osztalékot.
A HVG értesülése szerint a magyar–egyiptomi ügyletnek három kimenete lehet:
- a felek minden kapcsolatot lezárnak, elszámolnak;
- a Dunakeszin lévő 44 félkész kocsit Magyarország leszállítja,
- magasabb ár mellett, esetleg kibővített tartalommal folytatják a teljesítést.