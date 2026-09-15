Átalakul a Budapest Airport vezetése: Vitézy Dávid főtanácsadója is képbe került
A Liszt Ferenc repteret üzemeltető társaság igazgatóságának új elnöke Nagy Levente, a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója, a testületnek pedig tagja lett Dr. Sirály Katalin, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára és Somogyi-Tóth Gábor, a repülőtér-fejlesztés és -üzemeltetés terén több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember – írja az Airportal.
Az új elnök Vitézy Dávid főtanácsadója
A Budapest Airport igazgatóságát a repülőtér 2024-es állami visszavásárlását követően állították fel részben a többségi állami tulajdonos, valamint a kisebbségi részesedéssel és az üzemeltetési jogokkal rendelkező francia Vinci Airports által delegált tagokkal.
A céginformációs adatbázisban a múlt hét végén megjelent adatok szerint az igazgatóság új elnöke Nagy Levente lett.
A szakember korábban a fővárosi és országos közlekedésben, valamint a turizmusban szerzett tanácsadói és vezetői tapasztalatot, 2024 októbere és 2026 júniusa között a HungaroControl vezérigazgatói tanácsadójaként stratégiai szervezetátalakítási projektet vezetett, majd az idei év júniusa óta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadójaként tevékenykedik.
Az igazgatóság tagja lett Dr. Sirály Katalin, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára. Jogi szakvizsgáját 2002-ben tette le, ezt követően ügyvédként dolgozott, pályája során infrastrukturális beruházásokkal és uniós finanszírozású projektekkel is foglalkozott.
Kifejezetten nagy repülőtéri és iparági tapasztalattal rendelkező szakember kerül az igazgatóságba Somogyi-Tóth Gábor személyében.
Pályáját 1979-ben Ferihegyen kezdte, az LRI-nél különböző vezetői pozíciókat töltött be, 1992-től forgalmi igazgató, 1999 és 2001 között pedig megbízott vezérigazgató volt. A Budapest Airport Zrt. megalakulása után, 2002-től 2010-ig a társaság forgalmi igazgatójaként dolgozott, majd a Malév 2012-es megszűnéséig a légitársaság vezérigazgatói tanácsadója volt. Nevéhez fűződik az LRI földi kiszolgáló szervezetének létrehozása is. A szakember 2015 óta a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként a ferihegyi Aeropark Repülőmúzeum fejlesztésén és üzemeltetésén dolgozott.
A vállalat igazgatóságának változatlanul tagja maradt a céginformációs adatbázis szerint Kárpáti Péter György közbeszerzési tanácsadó, aki 2025 októberében Dr. Antal Ferenc helyettes államtitkárt váltotta a testületben, valamint Emmanuel Robert Menanteau, a Vinci Airports Egyesült Államokért, Észak- és Kelet-Európáért, valamint Délkelet-Ázsiáért felelős területi igazgatója.
A változással egyidejűleg az előző kormány által delegált
- Lóga Máté elnök, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára,
- Dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi vezérigazgatója,
- valamint Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara korábbi elnöke tagsága megszűnt az igazgatóságban.
A ferihegyi repülőtér megelőzte Bécset és Münchent
A Vinci-állam konzorcium másfél éve vette át a Budapest Airportot, azóta rekordmértékű utasforgalmat és kiugró cargonövekedést értek el, miközben elindul a következő évek egyik legnagyobb hazai infrastrukturális fejlesztése. Közvetlenül az alapkőletétel után beszélgettünk Nicolas Notebaert-rel a budapesti repülőtér jövőjéről. A Vinci Concessions vezérigazgatója és a Vinci Airports elnöke a Világgazdaságnak a növekedés logikájáról, a turizmus szerepéről, a regionális kapcsolatok realitásáról és a net zero szükségszerűségéről beszélt.