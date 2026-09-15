Átalakul a Budapest Airport vezetése: Vitézy Dávid főtanácsadója is képbe került

A Liszt Ferenc repteret üzemeltető társaság igazgatóságának új elnöke Nagy Levente, a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója, a testületnek pedig tagja lett Dr. Sirály Katalin, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára és Somogyi-Tóth Gábor, a repülőtér-fejlesztés és -üzemeltetés terén több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember – írja az Airportal.

A Liszt Ferenc repteret üzemeltető társaság igazgatóságának új elnöke Nagy Levente/Fotó: Budapest Airport

Az új elnök Vitézy Dávid főtanácsadója

A Budapest Airport igazgatóságát a repülőtér 2024-es állami visszavásárlását követően állították fel részben a többségi állami tulajdonos, valamint a kisebbségi részesedéssel és az üzemeltetési jogokkal rendelkező francia Vinci Airports által delegált tagokkal.

A céginformációs adatbázisban a múlt hét végén megjelent adatok szerint az igazgatóság új elnöke Nagy Levente lett.

A szakember korábban a fővárosi és országos közlekedésben, valamint a turizmusban szerzett tanácsadói és vezetői tapasztalatot, 2024 októbere és 2026 júniusa között a HungaroControl vezérigazgatói tanácsadójaként stratégiai szervezetátalakítási projektet vezetett, majd az idei év júniusa óta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadójaként tevékenykedik.

Az igazgatóság tagja lett Dr. Sirály Katalin, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára. Jogi szakvizsgáját 2002-ben tette le, ezt követően ügyvédként dolgozott, pályája során infrastrukturális beruházásokkal és uniós finanszírozású projektekkel is foglalkozott.

Kifejezetten nagy repülőtéri és iparági tapasztalattal rendelkező szakember kerül az igazgatóságba Somogyi-Tóth Gábor személyében.

Pályáját 1979-ben Ferihegyen kezdte, az LRI-nél különböző vezetői pozíciókat töltött be, 1992-től forgalmi igazgató, 1999 és 2001 között pedig megbízott vezérigazgató volt. A Budapest Airport Zrt. megalakulása után, 2002-től 2010-ig a társaság forgalmi igazgatójaként dolgozott, majd a Malév 2012-es megszűnéséig a légitársaság vezérigazgatói tanácsadója volt. Nevéhez fűződik az LRI földi kiszolgáló szervezetének létrehozása is. A szakember 2015 óta a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként a ferihegyi Aeropark Repülőmúzeum fejlesztésén és üzemeltetésén dolgozott.