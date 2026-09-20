Hiába támadják, nem a szélenergia ellen van az energiajogász – elmagyarázta, valójában mi a baja a pályázattal: „Nem így, nem ott, nem ennyi és nem ezekkel.”

Különösen keményen bírálta a már kiírt első kapacitáspályázatot Tóth Máté, szerinte több helyszínen a rendelkezésre álló hálózati kapacitás határozta meg a lehetőségeket, nem pedig az, hogy hol a legkedvezőbbek a szélviszonyok. „Nem vagyok a szélenergia ellen” – szögezte le hosszú Facebook-bejegyzésében. Az energiajogász szerint a szélnek helye lehet a magyar energiamixben, sőt a jelenleginél nagyobb szerepe is indokolt lehet. A vita szerinte nem erről, hanem arról szól, hogy hol, milyen ütemben, mekkora kapacitással és milyen befektetői konstrukcióban épüljenek meg az új erőművek.

Az energiajogász világossá tette, hogy van helye a szélenergiának az energiamixben/Fotó: Tóth Máté Facebook oldala

A szakértő szerint a 4 GW új szélerőművi kapacitás nemcsak önmagában jelenthet hatalmas beruházást: hálózatfejlesztésre, energiatárolásra és kiegyenlítő kapacitásokra is szükség lehet. Egy általa idézett számítás szerint a teljes költség akár a magyar költségvetés 4 százalékának megfelelő nagyságrendet is elérheti. A mostani fejlesztési elképzeléseket azonban négy szóval foglalta össze:

„Nem így, nem ott, nem ennyi és nem ezekkel.”

Már a helyszínek kiválasztását is vitatja

Az energiajogász első kifogása a meghirdetett szélerőművi pályázatot érinti. Állítása szerint a helyszíneket és a kiadható mennyiségeket nem elsősorban annak alapján határozták meg, hol a legkedvezőbb szélerőműveket építeni, hanem aszerint, hogy hol áll rendelkezésre szabad hálózati kapacitás. Tóth arra is felhívta a figyelmet, hogy egyes helyszíneken mindössze 16-21 MVA – megavoltamper – projektméret áll rendelkezésre. Szerinte ekkora szélerőmű-fejlesztés a gyakorlatban nem jellemző.

A konstrukcióval kapcsolatban azt is kifogásolja, hogy szerinte a magyar fejlesztők lehetőségét kizárták, miközben a külföldi beruházókkal szemben energiaközösségek számára biztosítanak opciós jogot. Tóth ezt úgy értékeli, hogy az opció költségét a beruházók eleve beépíthetik a projekt árába, így a későbbi tulajdonrész-értékesítésből származó megtérülésüket előre megfizettetik.

Több szélerőműhöz több tartalék és tároló is kellhet

Tóth Máté érvelésének egyik központi eleme a szélerőművek ingadozó termelése. Szerinte már a 2006 körüli magyarországi telepítési hullám idején is látható volt, hogy a szélenergia termelése erősen változó. Az energiajogász szerint egy szélerőmű teljesítménye akár órák alatt a névleges teljesítmény 100 százalékáról nullára eshet, illetve fordítva. Ezt a lassabban reagáló, folyamatos termelésre berendezkedett erőművek nem tudják ugyanolyan gyorsan követni.