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Mol
Mavir
Veszprém
Algyő
energiatároló
napelempark
akkumulátor

Kijelölt egy piacot a Mol, és most kilőne rajta – képeken a vállalat energiatárolója, amivel a országos egyensúly is fenntartható

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A Mol olyan napelemparkot és akkumulátoros energiatárolót adott át Algyőn, amelyek egy lendületes, sőt Horvátoszágra is kiterjedő beruházásorozat részei. A termelt és tárolt energiát a Mol részben saját igényeire használná, de az energiatároló képességeit felkínálná az országos villamosenergia rendszer egyensúlyának fenntartására is.
VG
2026.09.18, 18:50

A Mol átadta az algyői telephelyén az új, 37,4 megawatt (MW) teljesítményű napelemparkját és a hozzá kapcsolódó, 20 MW névleges teljesítményű, 40 megawattóra (MWh) tárolási kapacitású akkumulátoros energiatároló rendszerét. A beruházás erősíti a társaság algyői létesítményeinek energiafüggetlenségét és rugalmasabbá teszi az elektromos ellátást.

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Az energiatároló saját célra, de a Mavirnak is termelne/Fotó: Havran Zoltán

A napelempark 17,6 milliárd forintba került, amelyből a 5,566 milliárd forint a Külgazdasági és Külügyminisztérium vissza nem térítendő támogatása volt, a beruházásösztönzési célirányzat terhére. Az akkumulátoros energiatároló 3,975 milliárd forintos létesítési költségéből az Európai Unió 1,628 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást adott a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében.
A Mol legújabb energiatárolója is segíti az elektromos áramtermelés napon belüli ingadozásának kezelését, egyebek mellett erről is beszélt a létesítmény avatásán Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. Kiemelte, hogy a Mol saját forrásból termelt zöld energiával csökkenti működése külső energiaigényét.

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Részt vállalhat az új tároló a Mavir munkájában Fotó: Havran Zoltán

Saját célra is termel, de a Mavirnak is jut belőle

Az új napelempark a már meglévő algyői saját erőművekkel együtt teljes egészében lefedheti a Mol algyői régiójának áramigényét. A naperőmű éves termelése mintegy 22 500 Csongrád-Csanád megyei háztartás éves villamosenergia-fogyasztásának felel meg.
Az akkumulátoros energiatároló szerepet kaphat a Mavir átal működtetett rendszerszintű szolgáltatások piacán is. Ha ugyanis

  • az átviteli rendszerirányító a fogyasztás csökkentését kéri, akkor a tároló pótolhatja a közcélú hálózatról kieső árammennyiséget a termelés fenntartása érdekében,
  • többlet villamosenergia esetén pedig töltési üzemmódba kapcsolhat.

A rendszer egy évben mintegy 7 300 átlagos Csongrád-Csanád megyei háztartás éves fogyasztásának megfelelő villamosenergia-mennyiséget képes letárolni és visszatáplálni.

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Az Alteo telepítette a naperőművet Fotó: Havran Zoltán

A naperőmű kivitelezője az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. volt, a társaság később aggregátori feladatokat is elláthat. A Molnak és partnereinek 73,8 százaléka van az Alteóban, amely mintegy 115 MW megújulóenergia-alapú erőművi kapacitással rendelkezik szél-, nap-, víz- és biogáz-erőművekben.

A Molnak a most átadott algyői egységgel együtt 9 napelemparkja van Magyarországon, összesen 405 MW kapacitással, amelyet tovább kíván bővíteni. Az algyői tároló a társaság második ilyen létesítménye, a kettő együttes tárolókapacitása 80 MWh. A Mol Magyarországon 2030-ra 500 MWh-nyi tárolórendszert tervez kiépíteni.

A csoport Horvátországban már két napelemparkot üzemeltet összesen 10 MW kapacitással, jövőre pedig átadja a harmadikat, 13 MW teljesítménnyel. A most átadott létesítményekkel együtt a vállalat teljes napelem-kapacitása a régióban eléri a 415 MW-ot, ami évente hozzávetőlegesen 160 000 tonna szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez járul hozzá.

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Egységes rendszerben működik az algyői naperőmű és az energiatároló Fotó: Havran Zoltán

Különleges energiatárolót adott át a Dynatron

A magyar energiapiacon úttörőnek számító, vanadium redox flow (VRFB) technológián alapuló hibrid erőművet adott át a Dynatron Energy Kft. Veszprémben. A létesítmény egy naperőművi egységből és a hozzá kapcsolódó 0,5 MW/2 MWh kapacitású villamosenergia-tárolóból áll. A 823,6 millió forintos beruházás egy uniós RRF-pályázat forrásával valósult meg, a támogatás 67,4 millió forint volt.

A VRFB-technológia egyik legfontosabb előnye, hogy hosszú távon, biztonságosan és skálázható módon képes kiegyenlíteni a megújuló energiatermelés ingadozásait. Ellentétben a mai lítiumion-technológiával – órákon át képes biztonságosan, akár 30 éves életciklussal kiegyenlíteni a naperőművi termelés ingadozásait. Alkalmas arra, hogy részt vegyen a villamosenergia-rendszer szabályozásában. „A rendszer egyik legnagyobb sajátossága, hogy a teljesítmény és a tárolási kapacitás egymástól függetlenül alakítható. Így az energiarendszer stabilitása és a fenntarthatóság már nem egymással versengő szempontok, hanem egymást erősítő előnyök" – olvasható a társaság közleményében.

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