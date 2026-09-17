Lakossági akkuprogram: itt a hónapok óta várt fordulat, bejelentésre készül Kapitány István

Napokon belül fordulat jöhet az Otthoni Energiatároló Programban, amelyet az előző kormány márciusban a jelentős túljelentkezés miatt függesztett fel. A Világgazdaság értesülései szerint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentésre készül, így hamarosan eldőlhet, hogyan folytatódik a nagy érdeklődés övezte program. A bejelentés ugyanakkor várhatóan csak a pályázatok elbírálásáról szól majd, a nagyobb kérdés, hogy jut-e további forrás. Sokan ugyanis abban bíznak, hogy a kormány nem áll meg a jelenlegi, 105,5 milliárd forintos keretnél, hanem érdemben megemeli a háztartási energiatárolók telepítésére fordítható összeget. A jelentős túljelentkezés alapján igény mindenesetre lenne rá.

Várják a napelemek az energiatárolókat/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A kétszakaszos pályázat első pályázati üteme 2026. március 15-én úgy zárult, hogy arra 132 ezer támogatás igény érkezett. A keret azonban csak mintegy 40 ezer háztartás támogatását tette volna lehetővé, a 132 ezer igény kielégítéséhez mintegy 330 milliárd forintra lenne szükség. Ezért a második ütemet már másnap, március 16-án határozatlan időre felfüggesztették. Erről az érintettek azóta sem tudnak semmi újat.

A szabályozás is besegíthet az energiatároló-programba

A felfüggesztés óta a nyilvános vitában két érvrendszer jelent meg a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség (MNNSZ) összefoglalója szerint. (A kérdéssel azért foglalkozik kiemelten a szövetség, mert a programban meglévő, illetve még építendő napelemek mellé telepítendő energiatárolókhoz igényelhető támogatás.) Az egyik érvrendszer a program időzítését és a lakossági támogatás vissza nem térítendő jellegét kifogásolja, és a kedvezményes hitelre épülő, önerőt is igénylő konstrukciókat tartja fenntarthatóbbnak. A másik a program társadalmi és rendszerszintű indokoltságát hangsúlyozza. A program előnyeinek és a vele kapcsolatban felmerült érvek sorra vétele alapján a szövetség augusztus 1-jén olyan javaslatcsoamgot küldött Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, amely szerint a legfontosabb lépések nem újabb állami forrást, hanem szabályozási módosítást igényelnek:

a saját célra termelő erőművek hálózati betáplálásának engedélyezése ott, ahol az műszakilag megvalósítható;

a hálózati betáplálásra zárt körzetek átlátható, egységes műszaki szempontrendszer szerinti felülvizsgálata;

a folyamatban lévő csatlakozási igények soron kívüli feldolgozása, hogy az elakadt beruházások üzembe tudjanak állni;

a felfüggesztett Otthoni Energiatároló Program folytatása;

idősávos villamosenergia-tarifa bevezetése;

az egyfázisú csatlakozáson legfeljebb 5 kW-os háztartási rendszer telepítésének lehetővé tétele és a kötelező hálózatfejlesztési költségek mérséklése;

a villamosenergia-tárolók – napelemes rendszerrel együtt és önállóan telepítettek – hálózati betáplálásának engedélyezése az elosztói követelmények teljesítése esetén.

A szövetség szerint emellett felül kellene vizsgálni a a 2024. január 1-jéig jogot szerzett háztartási rendszerek kedvezőbb elszámolásár, valamint a napelemes, energiatárolási és hőszivattyús beruházásokat érintő támogatási programok kiszámítható folytatását.