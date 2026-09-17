Lakossági akkuprogram: itt a hónapok óta várt fordulat, bejelentésre készül Kapitány István
Napokon belül fordulat jöhet az Otthoni Energiatároló Programban, amelyet az előző kormány márciusban a jelentős túljelentkezés miatt függesztett fel. A Világgazdaság értesülései szerint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentésre készül, így hamarosan eldőlhet, hogyan folytatódik a nagy érdeklődés övezte program. A bejelentés ugyanakkor várhatóan csak a pályázatok elbírálásáról szól majd, a nagyobb kérdés, hogy jut-e további forrás. Sokan ugyanis abban bíznak, hogy a kormány nem áll meg a jelenlegi, 105,5 milliárd forintos keretnél, hanem érdemben megemeli a háztartási energiatárolók telepítésére fordítható összeget. A jelentős túljelentkezés alapján igény mindenesetre lenne rá.
A kétszakaszos pályázat első pályázati üteme 2026. március 15-én úgy zárult, hogy arra 132 ezer támogatás igény érkezett. A keret azonban csak mintegy 40 ezer háztartás támogatását tette volna lehetővé, a 132 ezer igény kielégítéséhez mintegy 330 milliárd forintra lenne szükség. Ezért a második ütemet már másnap, március 16-án határozatlan időre felfüggesztették. Erről az érintettek azóta sem tudnak semmi újat.
A szabályozás is besegíthet az energiatároló-programba
A felfüggesztés óta a nyilvános vitában két érvrendszer jelent meg a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség (MNNSZ) összefoglalója szerint. (A kérdéssel azért foglalkozik kiemelten a szövetség, mert a programban meglévő, illetve még építendő napelemek mellé telepítendő energiatárolókhoz igényelhető támogatás.) Az egyik érvrendszer a program időzítését és a lakossági támogatás vissza nem térítendő jellegét kifogásolja, és a kedvezményes hitelre épülő, önerőt is igénylő konstrukciókat tartja fenntarthatóbbnak. A másik a program társadalmi és rendszerszintű indokoltságát hangsúlyozza. A program előnyeinek és a vele kapcsolatban felmerült érvek sorra vétele alapján a szövetség augusztus 1-jén olyan javaslatcsoamgot küldött Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, amely szerint a legfontosabb lépések nem újabb állami forrást, hanem szabályozási módosítást igényelnek:
- a saját célra termelő erőművek hálózati betáplálásának engedélyezése ott, ahol az műszakilag megvalósítható;
- a hálózati betáplálásra zárt körzetek átlátható, egységes műszaki szempontrendszer szerinti felülvizsgálata;
- a folyamatban lévő csatlakozási igények soron kívüli feldolgozása, hogy az elakadt beruházások üzembe tudjanak állni;
- a felfüggesztett Otthoni Energiatároló Program folytatása;
- idősávos villamosenergia-tarifa bevezetése;
- az egyfázisú csatlakozáson legfeljebb 5 kW-os háztartási rendszer telepítésének lehetővé tétele és a kötelező hálózatfejlesztési költségek mérséklése;
- a villamosenergia-tárolók – napelemes rendszerrel együtt és önállóan telepítettek – hálózati betáplálásának engedélyezése az elosztói követelmények teljesítése esetén.
A szövetség szerint emellett felül kellene vizsgálni a a 2024. január 1-jéig jogot szerzett háztartási rendszerek kedvezőbb elszámolásár, valamint a napelemes, energiatárolási és hőszivattyús beruházásokat érintő támogatási programok kiszámítható folytatását.
A kivitelezők besegítenének
A Világgazdaság korábbi cikke kitért arra, milyen nehézségeket okoz a gyakorlatban a program lebegtetése: pályázók és lehetséges kivitelezők tömege várja ugyanis hónapok óta az értesítést, hogy milyen eredményel igényeltek támogatás otthoni energiatároló telepítésére. A szakterület mintegy 47 ezer vállalkozása készletezett be a kivitelezésre - ezt Kiss Ernő, az MNNSZ elnöke közölte az ATV egy augusztus eleji műsorában. Egyúttal bejelentette, hogy a szövetség mintegy 300 tagvállalata az előrelépés érdekében, mint eddigi is, készek megelőlegezni az energiatároló telepítésének költségét.
Majdnem a nulláról indulunk
A 132 ezer igénylőnél telepítendő, egyenként legalább 10 kilowattóra (kWh) névleges kapacitású tároló együtt 1320 megawattóra (MWh) névleges tárolókapacitást jelent. (A ténylegesen mozgatható energiamennyiség ennél kisebb.) Az 1320 MWh jelentősnek ígérkezik annak fényében, hogy az ilyen (lakossági és ipari méretű) berendezések együttes kapacitása 2 100 MWh. Vagyis a program hatására a magyar háztartások együttesen egy olyan decentralizált „óriásakkumulátort” alkotnak, amely érdemben képes csökkenteni az országos villamosenergia-hálózat napközbeni terhelését.