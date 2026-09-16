Ezen múlik a rezsink? Okos megoldással készül az E.ON az új szélerőművekre

Javul az E.ON Hungária csoport hálózati szolgáltatásainak minősége annak a most lezárult projektnek köszönhetően, amelynek során a csoport négy új akkumulátoros energiatárolót helyezett üzembe. A mintegy négymilliárd forintos beruházás utolsó lépcsője Erdőkertes, Sáregres és Devecser után Püspökszilágy volt. A fejlesztést az Európai Unió modernizációs alapja támogatta.

Jamniczky Zsolt vezérigazgató-helyettes az E.ON projektjének jelentőségéről beszélt/Fotó: Vémi Zoltán

A beruházás révén a tárolók összesen 4 megawatt teljesítményt és 12 megawattóra tárolókapacitást képviselnek. E számok úgy érzékeltethetők, hogy

mintegy 1000 napelemes rendszer termelését képesek kezelni,

illetve az általuk befogadott árammal körülbelül 2000 háztartás napi fogyasztási igénye elégíthető ki

– hangzott el a Püspökszilágyon tartott létesítmény-avatáson.

Nem kereskedelmi célúak az új tárolók, még annál is fontosabbak

Az E.ON új tárolóinak érdekessége, hogy az általuk őrzött villamos energia nem a piacra jut, hanem azt maga a társaság használja majd fel hálózata egyensúlyának, stabilitásának fenntartására. Vagyis kísérleti projektről van szó Jamniczky Zsolt, a társaság vezérigazgató-helyettesének magyarázata szerint. A ma átadott létesítmény azért is fontos, mert a hálózat fejlesztőjének ki kell választania a célt legolcsóbban, leghatékonyabban szolgáló megoldást,

mert az ilyen beruházások költsége végül megjelenik a fogyasztók által fizetett hálózat-hozzáférési díjban.

A naperőművek látványos hazai elterjedése nagyon sürgetővé teszi a hálózatok fejlesztését, ezen belül tehát a tárolók létesítését. Amikor ugyanis a naperőművek csúcsra járnak – nagyjából 10 és 15 óra között –, akkor akár négy Paksi atomerőműnyi teljesítménnyel is működnek. Már közel 300 ezer háztartási méretű kiserőmű (HMKE) csatlakozott a hálózatra.

Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Ugyanakkor mivel a naperőművek messze nem termelnek az év 6780 órájában, a kieső időre „pénzt és vasat" kell szánni a hálózatok egyensúlyának fenntartására, továbbá digitalizálni is kell a rendszert. Ezért az E.ON négy új tárolójához is tartozik egy külön energiamenedzsment rendszer. Ez dönt például a ki- és a betárolás idejéről, mértékéről – erről Endersz Frigyes, az Elmű Hálózati Elosztó Kft. ügyvezető igazgatója beszélt.