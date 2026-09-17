Csökkent a kontárkár, de romlik a szakemberek megítélése, ekkora magyar építőipari válság rég volt

Magyarország egyik meghatározó építőipar-gyártó és -forgalmazó vállalata, a 2025-ben mintegy 40 milliárd forintos bevételt elérő Mapei Kft. idén is közzétette Építőipari Bizalmi Indexe (ÉBI) felmérésnek eredményeit. A kutatás idén is az építtetők bizalmára, a kontármunka arányára, valamint az okozott károk nagyságára volt kíváncsi, melyek – szinte közmondásosan – az építőipar legégetőbb problémái közé tartoznak. A kutatás eredményeinek ismertetésére akkor került sor, amikor magyar építőipar teljesítménye gyászos eredményeket mutat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint.

Csökken a kontármunkák kárértéke, de a lakossági bizalmatlanság tovább fékezi az építőipar teljesítményét (illusztráció)

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Hat éves mélyponton a kontármunka kárértéke Magyarországon, de ettől nem áll talpra az építőipar

Hat éve nem volt olyan alacsony a kontármunka miatt elszenvedett átlagos kár Magyarországon, mint idén: a 2025-ös 842 ezer forintról 2026 augusztusára 688 ezer forintra csökkent az egy munkára jutó veszteség.

A kontármunka ugyanakkor nem lett ritkább: az elmúlt egy évben építőipari munkát megrendelők 15 százaléka szenvedett el ilyen kárt

– derül ki a Mapei Kft. 2026. augusztusi Építőipari Bizalmi Index kutatásából.

Az egy kontármunkára jutó átlagos kár a 2021 óta mért legalacsonyabb érték. Az átlagos kár 2021-ben 753 ezer, 2022-ben 738 ezer forint volt, majd 2023 és 2025 között tartósan 800 ezer forint fölé emelkedett. Tavaly 842 137 forinton tetőzött, ehhez képest idén több mint 153 ezer forinttal csökkent.

A kontármunkák okozta károk átlagösszegének alakulása az elmúlt években

Fotó: Mapei Kft.

A kárösszeg mérséklődése azonban nem jelentette a kontármunka visszaszorulását. Az elmúlt egy évben építőipari munkát megrendelők 15 százaléka szenvedett el kontárkárt, szemben a 2025-ös 14,54 százalékkal. A probléma gyakorisága tehát lényegében változatlan maradt.

A Mapei Kft. ügyvezetője, Markovich Béla szerint

az alacsonyabb kárösszeg egyik oka az lehet, hogy a visszafogottabb kereslet miatt kevesebb nagy értékű felújítás valósult meg, miközben több kisebb munka volt.

Ugyanakkor szerinte a megrendelők tudatossága is nőtt: egyre többen gyűjtenek információt, nézik meg a szakemberek korábbi munkáit, illetve hasonlítják össze az árakat és a műszaki megoldásokat. Ehhez internetet, valamint a közösségi média felületeit is használják.