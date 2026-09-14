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építőipar, építkezés, ingatlanpiac
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építőipar

Mély gödörbe került a magyar gazdaság egyik legfontosabb szektora – durván visszaesett az építőipar

Az egy évvel korábbinál 12,2 százalékkal kisebb volt az építőipari termelés volumene a KSH friss adatai alapján. Az előző hónaphoz képest 4,6 százalékkal esett vissza az építőipar.
VG
2026.09.14., 08:31

Idén júliusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján, valamint munkanaptényezővel kiigazítva egyaránt 12,2 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7, az egyéb építményeké 14,0 százalékkal kisebb volt. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 4,6 százalékkal alulmúlta a 2026. júniusit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn közzétett gyorstájékoztatója szerint.

építőipar, építkezés, ingatlanpiac
Az előző hónaphoz képest 4,6 százalékkal esett vissza az építőipar / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

2026 júliusában az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 10,7, az egyéb építményeké 14,0 százalékkal.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 12,6, az egyéb építmények építése 35,8 százalékkal visszaesett. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 0,5 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építésének visszaesését az út, vasút építése alágazat 26,2 és a közműépítés 52,2 százalékos volumencsökkenése okozta, –14,5, illetve –19,5 százalékponttal járulva hozzá az ágazati termelés változásához.

A szerződésszám sem kecsegteti túl sok jóval az építőipart

A megkötött új szerződések volumene 24,8, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 29,5, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 20,2 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene 0,8 százalékkal nagyobb volt a 2025. júliusinál, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 1,9 százalékkal csökkent, az egyéb építményekre vonatkozóké ugyanilyen mértékben nőtt.

Az év eddigi részében, vagyis 2026 első hét hónapjában az építőipari termelés volumene 2,7 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

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