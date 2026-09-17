Óriási a baj, de nem lehet mindent a beruházásstopra fogni: ez a három tényező hozhatja vissza a haláltusát vívó építőipart

Önmagában nem meglepő, hogy egy választási évben nincs jó helyzetben az építőipar, még akkor sem, ha nincs kormányváltás – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Több olyan tényező is létezik, amely ismét növekedési pályára állíthatná az építőipart / Fotó: NurPhoto via AFP

Most azonban ennél jóval nagyobb fordulat történt az államigazgatásban, ami az ágazatra is hatással van.

A kérdés inkább csak az, hogy az állami beruházások mikor indulnak vagy nem indulnak újra, azaz hány hónapig tart az alacsony rendelési volumen

– fogalmazott a szakértő. Szerinte az építőipar jelentős mértékben függ az állami megrendelésektől, így ezek visszaesése szükségszerűen megjelenik az ágazat teljesítményében.

A júliusi építőipari adatok jelentős visszaesést mutatnak. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint júliusban az építőipari termelés volumene 12,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, júniushoz képest pedig 4,6 százalékkal csökkent. Az épületek építése 10,7, az egyéb építményeké 14 százalékkal esett vissza. A jövő szempontjából sem túl biztatóak a számok: a megkötött új szerződések volumene 24,8 százalékkal volt kisebb az egy évvel korábbinál. Ez ráadásul a júniusi 41,9 százalékos zuhanást követte.

Nem lehet mindent a Tisza-kormány beruházásstopjára fogni

A júliusi visszaesés mögött ugyanakkor nem kizárólag az állami beruházások lassulása áll. Regős Gábor szerint ezt jól mutatja, hogy miközben az út- és vasútépítések teljesítménye 26,2 százalékkal esett vissza, az épületek építésénél is jelentős csökkenést mértek.

Utóbbiban már fontos szerepet játszik a vállalatok alacsony beruházási aktivitása. A szakértő szerint ezt egyszerre magyarázza

az energiaárak magas szintje,

az építőipar magas árszínvonala,

a gyenge külső kereslet, valamint az is,

hogy a vállalatok várják az uniós forrásokat.

Az év hátralévő részében a közgazdász nem számít gyors fordulatra. Úgy látja, talán az év vége felé érkezhetnek kedvezőbb adatok, jelenleg azonban még inkább beruházások leállításáról szólnak a hírek, miközben az új projektek jellemzően csak terv szintjén léteznek.

A vállalati oldalon szintén az látható, hogy nagyobb beruházások futnak ki anélkül, hogy rögtön újak indulnának a helyükön.

A problémára egy nappal korábban Koji László is figyelmeztetett. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint 10–15 éve nem volt olyan súlyos helyzetben az ágazat, mint jelenleg. Az állami megrendelések értéke az előző év első felében még 1710 milliárd forint volt, idén az első hat hónapban azonban már csak 650 milliárd forint. Az ÉVOSZ elnöke szerint különösen a közepes és nagy értékű munkák hiányoznak a piacról.