Kimondta az építőipari vállalkozók nagyhatalmú vezetője: 15 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet a magyar építőiparban – „Ilyenre nem emlékszem”

A munkavédelmi hatóságok tavaly 1885 építőipari vállalkozást ellenőriztek, amelyek 67,9 százalékánál szabálytalanságot tártak fel. Az ellenőrzött munkavállalók 82,2 százalékát szabálytalan körülmények között foglalkoztatták, miközben 2025-ben 16 dolgozó vesztette életét építőipari munkahelyi balesetben – mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában, írta az Infostart.

Az ÉVOSZ elnöke szerint 2026 már a negyedik gyenge év az építőiparban a korábbi erős időszak után / Fotó: Elena Shishkina

Az építőipar egészének helyzete is rendkívül súlyos, az elmúlt 10-15 évben nem emlékszik hasonlóra – hangsúlyozta Koji László. Különösen a közepes és nagy értékű munkákból van kevés, amelyeket jellemzően az állam, az önkormányzatok és a nagyberuházók rendelnek meg.

Az állami megrendelések értéke látványosan visszaesett: míg az előző év első felében 1710 milliárd forintnyi munkát rendelt az állam, addig az idei első hat hónapban már csak 650 milliárd forintnyit. A nagy befektetők eközben Koji szerint várakoznak, és azt mérlegelik, milyen kedvezményeket kaphatnak azért, hogy Magyarországon hajtsák végre beruházásaikat.

Negyedik rossz évét éli az építőipar

Az ÉVOSZ elnöke szerint 2026 már a negyedik gyenge év az építőiparban a korábbi erős időszak után. A visszaesés mértéke 2021-hez képest összességében 7-8 százalék körül lehet, amit mintegy 140 ezer építőipari vállalkozás érez meg.

A jövő szempontjából különösen aggasztónak nevezte az új szerződések alakulását. Júniusban az új építőipari szerződések volumene 41,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az épületek építésére kötött új szerződések volumene 16,8 százalékkal, az egyéb építményekre vonatkozóké pedig 58,6 százalékkal zuhant.

Koji szerint ezek a számok már azt mutatják, milyen hangulat uralkodhat az ágazatban egy év múlva. Ha nem gyorsulnak fel jelentősen az ajánlatkérések és a megrendelések, a mostani szerződésállomány sötét jövőt vetít előre.

A beruházási adatok sem kedvezőek: a második negyedévben a beruházások volumene 9,1 százalékkal csökkent éves alapon, ezen belül az építési beruházások 14,7 százalékkal estek vissza. Koji László szerint országos beruházási fordulat nélkül az építőiparban sem várható fellendülés. Ehhez legalább 2-3 százalék közötti gazdasági növekedésre lenne szükség.