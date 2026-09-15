Kimondta az építőipari vállalkozók nagyhatalmú vezetője: 15 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet a magyar építőiparban – „Ilyenre nem emlékszem”
A munkavédelmi hatóságok tavaly 1885 építőipari vállalkozást ellenőriztek, amelyek 67,9 százalékánál szabálytalanságot tártak fel. Az ellenőrzött munkavállalók 82,2 százalékát szabálytalan körülmények között foglalkoztatták, miközben 2025-ben 16 dolgozó vesztette életét építőipari munkahelyi balesetben – mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában, írta az Infostart.
Az építőipar egészének helyzete is rendkívül súlyos, az elmúlt 10-15 évben nem emlékszik hasonlóra – hangsúlyozta Koji László. Különösen a közepes és nagy értékű munkákból van kevés, amelyeket jellemzően az állam, az önkormányzatok és a nagyberuházók rendelnek meg.
Az állami megrendelések értéke látványosan visszaesett: míg az előző év első felében 1710 milliárd forintnyi munkát rendelt az állam, addig az idei első hat hónapban már csak 650 milliárd forintnyit. A nagy befektetők eközben Koji szerint várakoznak, és azt mérlegelik, milyen kedvezményeket kaphatnak azért, hogy Magyarországon hajtsák végre beruházásaikat.
Negyedik rossz évét éli az építőipar
Az ÉVOSZ elnöke szerint 2026 már a negyedik gyenge év az építőiparban a korábbi erős időszak után. A visszaesés mértéke 2021-hez képest összességében 7-8 százalék körül lehet, amit mintegy 140 ezer építőipari vállalkozás érez meg.
A jövő szempontjából különösen aggasztónak nevezte az új szerződések alakulását. Júniusban az új építőipari szerződések volumene 41,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az épületek építésére kötött új szerződések volumene 16,8 százalékkal, az egyéb építményekre vonatkozóké pedig 58,6 százalékkal zuhant.
Koji szerint ezek a számok már azt mutatják, milyen hangulat uralkodhat az ágazatban egy év múlva. Ha nem gyorsulnak fel jelentősen az ajánlatkérések és a megrendelések, a mostani szerződésállomány sötét jövőt vetít előre.
A beruházási adatok sem kedvezőek: a második negyedévben a beruházások volumene 9,1 százalékkal csökkent éves alapon, ezen belül az építési beruházások 14,7 százalékkal estek vissza. Koji László szerint országos beruházási fordulat nélkül az építőiparban sem várható fellendülés. Ehhez legalább 2-3 százalék közötti gazdasági növekedésre lenne szükség.
A kisebb munkák tartják életben a cégek egy részét
Az ágazat ugyanakkor egyre inkább kettészakad. Miközben a közepes és nagy értékű beruházásokból kevés van, a lakosság továbbra is rendel kisebb munkákat. A mikro- és kisvállalkozásoknak, különösen
- Budapesten
- és az agglomerációban
a felújítások és lakásépítések egyelőre munkát biztosítanak. Ennek azonban Koji szerint van egy árnyoldala is. Becslése alapján a lakossági munkák mintegy felében szóbeli megállapodás alapján, írásos szerződés nélkül dolgoznak. Ebben a szegmensben az áfa elkerülése is problémát jelenthet.
Közben folyamatosan fogy az építőipari társas vállalkozások száma. Évente akár 6-7 ezer ilyen cég is eltűnhet, miközben az egyéni vállalkozóknál nem látható hasonló mértékű csökkenés. Az Opten adatai alapján az idei első nyolc hónapban 3404 építőipari társas vállalkozás szűnt meg, és 2343 új alakult.
Koji László szerint a megszűnések mögött sok esetben nem egészséges piaci tisztulás, hanem ellehetetlenülés áll. Több vállalkozás felszámolását a NAV kezdeményezi, miközben olyan esetek is vannak, amikor a tulajdonosok elengedik régi cégüket, majd más formában új vállalkozást alapítanak.
Tizenhatan haltak meg egyetlen év alatt az építőparban
A szektor a munkabalesetek szempontjából is az egyik legveszélyesebb ágazat. A 2025-ben bekövetkezett összes halálos munkahelyi baleset 24,6 százaléka az építőiparhoz kötődött, összesen 16 ember vesztette életét.
Koji László szerint a halálos balesetek negyede távol-keleti befektetők beruházásain történt. Az ÉVOSZ elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeknél a projekteknél előfordulhat a magyar munkajogi gyakorlattól eltérő foglalkoztatás, például a hónapokon keresztül tartó napi 10-12 órás munkavégzés. A nyelvi nehézségek és a magyar munkakultúra ismeretének hiánya ugyancsak növelheti a kockázatokat.
A Világgazdaságnak Koji László korábban arról beszélt, hogy az ágazat teljesítménye már az év első felében is a mínusz határán billegett, miközben az új szerződések drasztikus visszaesése miatt egyelőre nem látszik az érdemi fordulat. Az ÉVOSZ elnöke akkor is arra figyelmeztetett, hogy tartós építőipari fellendüléshez a magyar gazdaság 2-3 százalékot meghaladó növekedésére lenne szükség.