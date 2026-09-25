Nehéz évek várnak az építőiparra, eltűntek a beruházók – a bankok is új feltételek mellett adnak pénzt

A visszaesés ellenére komoly átalakulás előtt állhat a magyar építőipar. A beruházási kereslet gyengülése mellett ugyanis egyre fontosabbá válik, hogy a vállalatok mennyire képesek hatékonyan működni, stabil finanszírozást teremteni és alkalmazkodni az energetikai követelményekhez – többek között erről is szó volt a szeptember 24-én megrendezett Building Future – Őszi Építőipari Fórumon. A szakmai rendezvényen az építőipar, a logisztika, a villamossági ágazat és a pénzügyi szektor szereplői értékelték a piac helyzetét és a következő évek kilátásait.

Nehéz időszak elé néz az építőipar

Nehéz időszak elé néz az építőipar – eltűntek a beruházók

A magyar építőipar 2026–2028 közötti kilátásait Bolfán Bence, a HAD Consulting cégvezetője elemezte. Értékelése szerint a jelenlegi visszaesés hátterében elsősorban a beruházási kereslet gyengülése áll. A következő időszakban ezért egyre nagyobb jelentősége lehet a vállalkozások termelékenységének, pénzügyi stabilitásának, valamint annak, hogy milyen minőségben készítik elő projektjeiket.

Nehéz piacból is lehet értéket építeni

– fogalmazott Bolfán Bence.

A kivitelezési piac szereplői szerint ugyanakkor a jelenlegi helyzetre nem pusztán költségcsökkentéssel kell reagálni. Technológiai, szervezeti és szemléletbeli változásokra is szükség lehet ahhoz, hogy az ágazat hatékonyabbá váljon.

A bankok is egyre jobban megnézik, kinek adnak pénzt

A finanszírozás szintén az építőipar egyik kulcskérdésévé vált. A fórum banki és finanszírozási szakértői többek között azt vizsgálták, milyen beruházások kaphatnak jelenleg finanszírozást, és milyen szempontok alapján ítélik meg a pénzintézetek az építőipari vállalkozásokat.

A szigorodó banki elvárások mellett egyre fontosabb szerepet kapnak az ESG-szempontok és az energiahatékonysági beruházások.

Ezek már nem csupán fenntarthatósági vállalások lehetnek, hanem közvetlenül befolyásolhatják egy-egy projekt finanszírozhatóságát is.

A piaci finanszírozás mellett a támogatott és garantált konstrukciók szerepe is felértékelődhet. A rendezvényen az SZKP, az EXIM és az MFB programjai is szóba kerültek mint a beruházások és a kis- és középvállalkozások finanszírozásának lehetséges eszközei.