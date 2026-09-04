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uniós források
Tanács Zoltán
mesterséges intelligencia
Európai Unió

Magyarország újra csatlakozik a legfontosabb EU-s kutatásokhoz, ismét elérhetővé válik az Erasmus a felsőoktatásban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyarország 2022-ben szorult ki az uniós kutatási projektből. Tanács Zoltán szerint közel a visszatérés a Horizont Európa programba.
VG
2026.09.04, 11:06
Frissítve: 2026.09.04, 13:57

Magyarország hogy jó úton halad afelé, hogy ismét csatlakozzon az Európai Unió kiemelt kutatási programjához, a Horizont Európához. Ez potenciálisan több millió eurónyi uniós forrás előtt nyithatja meg az utat, amelyhez az ország korábban nem férhetett hozzá.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Európai Unió EU kutatás
Tanács Zoltán szerint közel a visszatérés a Horizont Európa programba / Fotó: Ladóczki Balázs

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Politiconak elmondta, hogy a felsőoktatás irányítási rendszerének átalakításával minden jogi akadály elhárult az uniós kutatási forrásokhoz való hozzáférés elől, Magyarország ugyanis teljesítette a Brüsszellel egyeztetett technikai feltételeket.

„Jogi értelemben ismét visszatértünk. Átalakítottuk az egyetemeink irányítását. Felszámoltuk mindazokat a furcsa konstrukciókat, amelyeket az előző kormány hozott létre” – hangsúlyozta Tanács Zoltán, aki Prágában vett részt a Közép- és Kelet-európai Mesterséges Intelligencia Csúcstalálkozón.

Az Európai Bizottság szóvivője szerint Magyarország egyelőre hivatalosan nem értesítette Brüsszelt a változásokról.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke május végén, a Magyar Péterrel folytatott találkozóján arról beszélt, hogy az ország fokozatosan kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. Az EU álláspontja az volt, hogy az alapítványokkal kapcsolatban összeférhetetlenségi aggályok merültek fel, ami 2022-ben ahhoz az uniós döntéshez vezetett, amelynek következtében Magyarország számos, európai uniós forrásból finanszírozott kutatási projektből kiszorult.

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Tanács Zoltán szerint az, hogy Magyarország nem férhetett hozzá az EU 95 milliárd eurós kutatási programjához, a Horizont Európához, hatalmas károkat okozott. A Politico kérdésére, hogy mikor válhatnak ismét elérhetővé a források, úgy válaszolt, hogy még van néhány adminisztratív teendő, azonban bízik benne, hogy Brüsszel az év végéig felszabadítja a támogatásokat, Magyarország pedig ismét teljes jogú résztvevője lehet mind a Horizont Európa, mind az Erasmus+ felsőoktatási programnak.

Magyarország jelentős mesterségesintelligencia-beruházásokat tervez arra az időszakra, amikor helyreáll az ország hozzáférése az európai kutatási együttműködésekhez. „Több száz új, mesterséges intelligenciával foglalkozó professzori állást szeretnénk létrehozni, nemzetközi együttműködésben” – mondta ennek kapcsán Tanács Zoltán.

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