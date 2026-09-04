Magyarország újra csatlakozik a legfontosabb EU-s kutatásokhoz, ismét elérhetővé válik az Erasmus a felsőoktatásban

Magyarország hogy jó úton halad afelé, hogy ismét csatlakozzon az Európai Unió kiemelt kutatási programjához, a Horizont Európához. Ez potenciálisan több millió eurónyi uniós forrás előtt nyithatja meg az utat, amelyhez az ország korábban nem férhetett hozzá.

Tanács Zoltán szerint közel a visszatérés a Horizont Európa programba / Fotó: Ladóczki Balázs

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Politiconak elmondta, hogy a felsőoktatás irányítási rendszerének átalakításával minden jogi akadály elhárult az uniós kutatási forrásokhoz való hozzáférés elől, Magyarország ugyanis teljesítette a Brüsszellel egyeztetett technikai feltételeket.

„Jogi értelemben ismét visszatértünk. Átalakítottuk az egyetemeink irányítását. Felszámoltuk mindazokat a furcsa konstrukciókat, amelyeket az előző kormány hozott létre” – hangsúlyozta Tanács Zoltán, aki Prágában vett részt a Közép- és Kelet-európai Mesterséges Intelligencia Csúcstalálkozón.

Az Európai Bizottság szóvivője szerint Magyarország egyelőre hivatalosan nem értesítette Brüsszelt a változásokról.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke május végén, a Magyar Péterrel folytatott találkozóján arról beszélt, hogy az ország fokozatosan kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. Az EU álláspontja az volt, hogy az alapítványokkal kapcsolatban összeférhetetlenségi aggályok merültek fel, ami 2022-ben ahhoz az uniós döntéshez vezetett, amelynek következtében Magyarország számos, európai uniós forrásból finanszírozott kutatási projektből kiszorult.

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Tanács Zoltán szerint az, hogy Magyarország nem férhetett hozzá az EU 95 milliárd eurós kutatási programjához, a Horizont Európához, hatalmas károkat okozott. A Politico kérdésére, hogy mikor válhatnak ismét elérhetővé a források, úgy válaszolt, hogy még van néhány adminisztratív teendő, azonban bízik benne, hogy Brüsszel az év végéig felszabadítja a támogatásokat, Magyarország pedig ismét teljes jogú résztvevője lehet mind a Horizont Európa, mind az Erasmus+ felsőoktatási programnak.

Magyarország jelentős mesterségesintelligencia-beruházásokat tervez arra az időszakra, amikor helyreáll az ország hozzáférése az európai kutatási együttműködésekhez. „Több száz új, mesterséges intelligenciával foglalkozó professzori állást szeretnénk létrehozni, nemzetközi együttműködésben” – mondta ennek kapcsán Tanács Zoltán.